Еще одна продуктовая торговая сеть в Чехии предложила онлайн-продажи

После полугодовой экспериментальной отладки Billa запустила в Чехии электронный магазин, предлагающий девять тысяч наименований продуктов питания и товаров повседневного спроса. Сеть хочет стать № 2 на рынке. Однако по объему продаж она пока не дотягивает до своих крупнейших конкурентов. Со своего главного склада на окраине Праги в Горни-Почернице компания обрабатывает сотни заказов в день.





За восемь лет работы интернет-магазин Košík.cz достиг объема около пяти тысяч заказов в день, что является максимальной пропускной способностью пражского склада Billa. Лидер рынка Rohlík.cz имеет еще большее преимущество. По данным SZ Byznys, эта сеть с оборотом 13,5 млрд крон доставляет около 30 тыс. покупок в день.





Среди розничных конкурентов сеть Tesco и Albert уже имеют свои собственные электронные магазины, а Penny Market в Пльзене осваивает онлайновый рынок. Kaufland запустила свою торговую площадку в этом году, а Lidl уже давно набирает баллы благодаря своему популярному интернет-магазину потребительских товаров, электроники и мебели для дома.





Сейчас Billa привлекает клиентов бесплатной доставкой всех заказов (покупатель должен приобрести товар на сумму не менее 500 крон), доставкой в течение трех часов или приготовлением некоторых свежих продуктов, например, выпечки или салатов, только по заказу покупателя. Приготовление происходит на обоих складах в Праге и Брно. Бесплатную доставку предлагают и конкуренты, но только при крупных покупках. Rohlík.cz требует минимальную сумму заказаз в 1500 крон, Košík — 1200 крон.





«К концу 2025 г. мы планируем предложить свои услуги по всей стране и стать вторым по величине игроком на рынке онлайн-продаж продуктов питания в стране», — заявил генеральный директор компании Лиам Кейси. Он намекнул, что следующей остановкой станет Острава и ее окрестности.





Пионером сочетания крупных магазинов и онлайн-покупок продуктов в Чехии стала британская компания Tesco в 2012 году. Шесть лет спустя на рынок вышла компания Globus, но до сих пор она не предлагает доставку продуктов на дом, а только самовывоз из гипермаркетов в пражских городах Зличин и Острава.





В 2021 году сеть Albert в Брно предложила услугу «Albert home free». Ее расширение в основном происходит в регионе Моравии и Силезии. Помимо моравской метрополии, в нее войдут Оломоуц, Острава, Злин и их окрестности. Клиенты, сделавшие заказ утром, могут получить товар в тот же день к 17 часам. В других случаях доставка осуществляется на следующий день, при этом клиент не оплачивает транспорт.





В том же году, в разгар экономического спада, компания Penny Market быстро отреагировала на бум онлайновых покупок. Первые шаги компании были направлены за пределы пражского высококонкурентного рынка, на котором доминировала компания Rohlík.cz. В Пльзене и его окрестностях он запустил сервис «Penny Home!», где хотел проверить, как работает онлайновый рынок. До сих пор этот электронный магазин не был расширен.











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