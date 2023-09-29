Правительство Чехии — самозанятым: мы защитим вас, даже если вы этого не хотите

Данные показывают, что в Чешской Республике количество индивидуальных предпринимателей (самозанятых лиц) всегда уменьшается после повышения сборов или других государственных вмешательств. Эту тенденцию можно ожидать и после нынешнего повышения минимальной ставки пенсионных взносов.



«Я прекращаю заниматься предпринимательской деятельностью». Кровельщик из окрестностей города Пльзень так ответил на вопрос, что он думает о пакете мер жесткой экономии, в рамках которого с января 2024 года будет повышена минимальная ставка пенсионных отчислений. «Я не собираюсь отдавать им десять тысяч крон просто так», — сказал он, оправдывая свое возмущение. Он имел в виду тот факт, что вместо 2 944 крон в месяц он будет платить в пенсионный фонд более 5 000 крон.



В то же время он ожидает, что правительство увеличит и взносы на медицинское страхование, хотя об этом в пакете не говорится.



Андрей Бабиш (ANO) угрожал ввести кассовые аппараты ЕЕТ, затем появился ковид, а теперь Петр Фиала (ODS) заставил индивидуальных предпринимателей обзавестись электронным ящиком данных. Вывод очевиден. Государство произвольно и без необходимости вставляет палки в колеса индивидуальным предпринимателям.



В соответствующем правительственном документе 12 страниц посвящено увеличению социальных взносов для самозанятых работников, что, безусловно, занимает самое большое место среди всех мер. Эксперты даже приложили результаты специального исследования, доказывающего, что до сих пор индивидуальные предприниматели были чем-то вроде безбилетников в пенсионной системе.



Юречка: мы не наказываем самозанятых, а наоборот заботимся о них



Увеличивая сборы, министр Юречка не хочет наказывать самозанятых, а хочет помочь им «достичь пенсии в размере, который можно назвать достойным», говорится в анализе.



Социал-демократический реформатор Зденек Шкромах был более честен в этом отношении, оправдывая повышение взносов 20 лет назад тем, что «низкие страховые взносы, уплачиваемые самозанятыми, являются одной из основных причин дефицита пенсионной системы».



О том, что налоговая система дружелюбна к самозанятым, свидетельствуют и расчеты консалтинговой фирмы Neotax для Seznam Zprávy. Чешский самозанятый со среднемесячным доходом почти 45 000 крон платит 13% подоходного налога и страховых взносов, а его коллега из Кельна — 38%.



Еще более показательно сравнение с отечественным работником с таким же уровнем дохода, у которого государство удерживает 22% от его валовой заработной платы. Дополнительную сумму в размере 34% от брутто-зарплаты работодатель выплачивает в виде страховых взносов.



Однако анализ министерства Юречки и расчеты Neotax оценивают самозанятых работников только с точки зрения государственного бюджета, а самозанятые видят это иначе. «Нам ничего не нужно от государства», — это их обычная мантра для объяснения низких сборов, при этом в категорию «государство» они включают и крупные предприятия.



Они хотят указать на то, что их реальный доход не так высок, как утверждает министерская статистика, потому что им приходится оплачивать текущие расходы, включая аренду и энергоносители, для наемных работников оплачиваемые предприятием, или откладывать деньги на отпуск.



Подозрительно счастливые



Непонимание между самозанятыми и большинством политиков, защищающих интересы работников, обнаруживает более глубокую трещину на рынке труда. Опросы CVVM уже давно показывают, что около трети самозанятых работников «очень довольны» своей работой, а еще половина — «довольны».



Данные докризисного 2019 года показывают, что наемные работники на руководящих должностях были столь же удовлетворены, но среди рядовых сотрудников только десятая часть была очень довольна своей работой, а еще 40% были просто довольны.



Опросы, проведенные в Великобритании, дают аналогичные результаты. «Они работают дольше, чем большинство их друзей, они не знают, когда поступит следующий гонорар, у них нет помощи от более опытного менеджера, и все же фрилансеры — самый счастливый тип работников», — интерпретировал результаты одного из опросов Питер Уорр из Университета Шеффилда для газеты Independent.



В 2000 году число ремесленников, работающих по найму, достигло 200 000, но в прошлом году их количество сократилось почти наполовину. Число предпринимателей уже давно превышает 600 000. Самозанятость всегда снижается после повышения налогов или других государственных вмешательств, но, в отличие от малого бизнеса, деятельность, осуществляемая одним человеком, может быстро восстановиться.



Поскольку индивидуальные предприниматели, как правило, выполняют значимую работу, их простой отразится на всем населении. Ликвидация торговых и ресторанных точек в эпоху EET и ковида снизила конкуренцию в пользу сетей и ускорила рост цен.





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