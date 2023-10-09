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Крупный риелторский развод: владелец Bezrealitky ушел из M&M reality

Новости 420on
13 октября 2023
12:00
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Крупное агентство недвижимости M&M reality спустя год меняет собственника. Группа EHS покинула агентство недвижимости, а остравский бизнесмен Петр Морцинек вернул себе единоличный контроль над M&M reality.
В сентябре прошлого года группа EHS инвестора Марка Розенбаума вошла в состав ведущего риелторского холдинга M&M reality на фоне большого внимания прессы. Теперь EHS тихо покинула риелторскую компанию, оставив нереализованными свои большие амбиции по совместной экспансии на внутреннем и внешнем рынках. Новый инвестор и прежний владелец M&M reality Петр Морцинек перестали ладить друг с другом.
 
Информация об уходе группы бизнесмена Марка Розенбаума из M&M reality следует из документов, опубликованных в Торговом реестре.
 
«Группа European Housing Services продает свой 50-процентный пакет акций в компании M&M reality. Она переходит к Петру Морцинеку, который стал единственным акционером холдинга M&M reality, владея всеми акциями учредителя. Однако обе компании продолжат свое стратегическое сотрудничество», — заявил в интервью Seznam Zprávy глава EHS Хендрик Мейер. Компания M&M real estate отреагировала точно таким же заявлением.
 
Ни одна из сторон не прокомментировала цену сделки. Однако несомненно то, что группа EHS не уйдет из M&M reality с пустыми руками. На общем собрании акционеров в июне владельцы различных типов акций M&M reality согласились разделить 171 млн крон. Неясно только, как именно они поделили деньги между собой.
 
Кроме того, обе стороны продолжат сотрудничество, и M&M real estate по-прежнему будет пользоваться услугами холдингов EHS для выкупа недвижимости, реализации небольших девелоперских проектов и аудита недвижимости. В общей сложности в месяц проводятся сотни сделок.
 
Лицензионный выход
 
«EHS также приобрела эксклюзивную лицензию на цифровую систему управления недвижимостью Stormm для использования за рубежом. Это поможет нам в расширении наших проектов», — добавил генеральный директор EHS Мейер.
 
Отношения между прежним руководством компании M&M reality и представителями EHS складывались не лучшим образом. Источник, знакомый с ходом событий в компании, говорит о разногласиях по поводу темпов роста, зарубежной экспансии и общего управления компанией. Поэтому выход из компании стал для обеих сторон решением, позволяющим прекратить «мучения». По словам источника, выход оказался выгодной сделкой для EHS.
 
В группу компаний European Housing Services входит ряд проектов в сфере недвижимости. Среди них сервис Bezrealitky или агентство недвижимости Maxima Reality.
 
M&M reality — одно из наиболее значимых агентств недвижимости в Чехии. Его нынешний владелец Петр Морцинек долгое время искал инвестора. В 2020 году он договорился о вхождении в капитал с инвестиционной группой Arca Capital. Однако из-за последующих финансовых проблем запланированная сделка сорвалась.
 
Тем не менее три года назад произошла массовая утечка персональных данных клиентов агентства недвижимости из компании M&M reality в Arca. После длительного расследования Управление по защите персональных данных возбудило административное дело против компании M&M reality.
 



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