Хотите сэкономить на налогах в этом году? Какими вычетами вы еще можете воспользоваться и что отменил правительственный пакет

Тем не менее некоторые вычеты были отменены прошлогодним пакетом мер по консолидации правительства. Если в налоговых декларациях, которые самозанятые работники подавали этой весной, вы еще могли воспользоваться отмененными вычетами, то в отношении отдельных вычетов этого сделать уже нельзя. Однако большинство наиболее часто используемых вычетов по-прежнему остаются в законодательстве.



Так, пакет, принятый законодателями осенью прошлого года, отменил возможность получения вычета по взносам в профсоюз или вычета из налоговой базы по экзаменам, подтверждающим результаты продолжения образования.





Софья Розгонева (Sofya Rozhoňová), налоговый консультант с более чем 15-летним опытом работы в Чехии, приглашает всех желающих на свои осенние семинары и вебинары, которые помогут вам разобраться в сложных налоговых вопросах и защитить себя от возможных штрафов и переплат. Записаться на мероприятия можно на сайте. А следить за новостями в области налогообложения на профиле Софьи Розгоневой в Инстаграм. Погружайтесь в мир налогов, всё просто и понятно!



Решить вопрос с вычетами нужно до конца года

Для деклараций о доходах, поданных самозанятыми работниками до мая (теперь только в электронном виде) или июля, налогооблагаемым периодом обычно является календарный год.



В отличие от льгот, которые начисляются автоматически и могут быть учтены только при заполнении налоговой декларации, вы обязаны решить вопрос с бонусами в виде необлагаемых налогом сумм до конца года.



«Если вы хотите оптимизировать свои налоги в декларации (за 2024 налоговый год), которую вы будете подавать весной 2025 года, у вас есть время до конца этого года, чтобы вычесть определенные статьи. Все основные статьи вычета перечислены в разделе 15 Закона о подоходном налоге», — подтверждает консультант Михал Дворачек.



Раздел 15 Закона 586/1992 содержал следующие статьи вычета (для подоходного налога с физических лиц):





безвозмездные сделки (ранее — пожертвования), в том числе сдача крови или плазмы,

проценты по строительным сбережениям, ипотечным кредитам и другим подобным кредитам,

членские профсоюзные взносы (уже отменены),

взносы на покрытие расходов на дальнейшее образование (отменено),

взносы на пенсионное обеспечение,

взносы по частному страхованию жизни.



Закон в целом гласит, что «из налоговой базы могут быть вычтены суммы взносов на общую сумму не более 48 000 крон, уплаченных налогоплательщиком в налоговом году за его поддерживаемые налогом пенсионные накопительные продукты и поддерживаемое налогом страхование долгосрочного ухода, страхователем которого он является».



Юридические лица (компании) в свою очередь могут вычесть из своих налогов (согласно статье 34 Закона) средства, пожертвованные на исследования и разработки и на содействие профессиональному обучению, включая приобретение имущества для содействия профессиональному обучению и расходы, понесенные на одного ученика или студента.



Работники, а также индивидуальные предприниматели, уплачивающие в течение года авансовый подоходный налог, имеют шанс — если они используют вычеты — получить переплату, которая будет возмещена государством. Однако они всегда должны обращаться за ней сами.





«Лишь небольшой процент самозанятых работников с высокими доходами уплачивают налоги на доходы физических лиц в виде авансовых платежей. Их не платят ни те, кто начинает свой бизнес или другую самозанятость в данном году, ни те, кто ежегодно платит подоходный налог в размере 30 000 крон или меньше», — напоминает консультант.



Мелких ИП, которых по-прежнему подавляющее большинство, не коснется переплата, а только возможность уменьшить свою налоговую базу. Однако в итоге они сэкономят столько же, сколько и другие, поскольку в своей налоговой декларации они будут вычитать деньги от пожертвований, взносов, пенсионных отчислений или ипотечных платежей непосредственно из своей налоговой базы. Напомним, что база — это разница между вашими годовыми доходами и расходами.



Условие, установленное в законе (пункт 7 раздела 15), заключается в том, что налогоплательщик должен быть налоговым резидентом Чешской Республики или другого государства — члена Европейского союза (или государства, входящего в Европейскую экономическую зону).





«При этом общая сумма его доходов в Чешской Республике должна составлять не менее 90% от его общего годового дохода. Налогоплательщик подтверждает размер дохода от источников за рубежом справкой от иностранного налогового администратора. И если у вас есть такой доход из-за границы, вы должны его доказать», — добавляет консультант.



Вычеты: как правильно подать декларацию?



Не облагаемые налогом части налоговой базы или перечень вычетов можно найти в форме налоговой декларации на оборотной стороне листа в разделе 3. Заявление о том, что вы сделали пожертвование, взнос или ипотечный платеж, обязательно должно быть включено в декларацию, иначе налоговый орган не признает ваше требование. Оно прилагается к декларации в виде приложения на отдельном листе.



Что такое переплата налога?

Переплата налога возникает, когда в течение года плательщик (работодатель от имени работника или предприниматель от имени самого себя) уплачивает аванс по подоходному налогу, превышающий сумму налога, исчисленную по окончании года. Переплата соответствует разнице между этими суммами.



Если у вас нет задолженностей, переплата будет вам возвращена. Однако для этого вам необходимо подать заявление, после чего у налоговой службы будет 30 дней, чтобы выплатить вам деньги.



Работники, которым работодатель выплачивал зарплату, обычно подают заявление на возврат до 15 февраля и получают ее в мартовской зарплате. Самозанятые работники должны не забыть подать заявление вместе с налоговой декларацией, и деньги поступят на их счет к июню или августу (если декларация заполнена консультантом). Напоминаем, что переплата возвращается только в том случае, если она превышает 100 чешских крон.





Налоговый бонус — это не то же самое, что переплата.



Для полноты картины добавим, что налоговый бонус, который распространяется только на тех, кто уже воспользовался пособием на одного или нескольких детей, с прошлого года не ограничен.



Для получения налогового бонуса годовой налогооблагаемый доход должен составлять 113 400 крон (шестикратный размер минимальной заработной платы), поэтому сумма ежегодно изменяется в соответствии с размером минимальной заработной платы.



Что можно вычесть из базы подоходного налога?

I. Безвозмездные выплаты (ранее дары) — пункты 1,2 § 15 Закона



Закон гласит, что безвозмездным считается предоставление любой материальной вещи, денежной суммы, услуги или недвижимости другому лицу (физическому или юридическому).

Кому может быть передан подарок?



Для того чтобы подарок был включен в вашу годовую налоговую декларацию, его стоимость должна составлять не менее 1 000 крон или превышать два процента от вашей налоговой базы. Достаточно выполнить только одно из этих двух условий.





Пример: Поскольку вы вычли соответствующую сумму из своей налоговой базы, вы вычтете пятнадцать процентов от полученного налога. Пан Новотный пожертвовал 2 000 крон в учреждение социального обеспечения, поэтому его подоходный налог уменьшится на 300 крон.



В течение долгого времени не было возможности включить в число вычетов пожертвования или дары, совокупная стоимость которых превышает 15% от налоговой базы.



Однако с 2020 года теоретически можно вычесть до 30% от налоговой базы в случае пожертвований на благотворительные цели. По словам законодателей, срок действия временного положения, сделавшего это возможным, должен был истечь в 2021 году, но в итоге оно осталось в силе и в последующие годы. Таким образом, 30-процентный вычет сохранился и в прошлом, и в нынешнем году.



Иными словами, индивидуальные и корпоративные доноры, решившие поддержать общественно полезную деятельность, включая социальные и медицинские услуги, смогут воспользоваться увеличенным налоговым вычетом на 2024 налоговый год.



Индивидуальные пожертвования (в пределах вышеупомянутого лимита) также могут быть объединены. Если вы сделаете несколько небольших подарков кому-то в течение года, вы сможете вычесть все.



К так называемым безвозмездным пожертвованиям относятся и бесплатные сдачи крови или плазмы. Если вы являетесь постоянным донором, вы снова можете воспользоваться снижением подоходного налога.



Причем в данном случае речь идет о немаленьких суммах. Одна сдача крови в настоящее время оценивается в 3 000 крон. Для более сложных медицинских процедур эта сумма еще выше. Донор живых органов или донор костного мозга или стволовых клеток имеет право на вычет до 20 000 крон из налоговой базы (это составляет 3 000 крон от исчисленного налога).



Согласно букве закона, безвозмездная помощь также может быть предоставлена совместно супругами в рамках «общности имущества». Если подарок соответствует установленным законом условиям, только один из супругов или оба могут включить его в свою ежегодную налоговую декларацию.



Если даритель подает собственную налоговую декларацию, он вносит совокупную стоимость подарка в соответствующую строку ДП (в этом году 46). К налоговой декларации прилагается письменный документ, подтверждающий дарение на листе А4.



Если работодатель составляет декларацию о доходах от имени дарителя, то даритель должен направить документ, подтверждающий дарение, работодателю до 15 февраля следующего года и включить его в декларацию.



В подтверждении дарения должна содержаться основная информация, позволяющая понять, кто является дарителем и получателем подарка, его стоимость, цель и дату дарения.



II. Проценты по ипотечным кредитам, кредитам строительных обществ и аналогичным займам — параграфы 3, 4 раздела 15 Закона



Ипотека или кредит, выданный строительным обществом, являются одними из самых распространенных статей вычета в Чешской Республике и очень выгодны для плательщиков подоходного налога.



Вы можете вычесть максимум 150 000 крон в год (из всех кредитов налогоплательщиков в одном совместно управляемом домохозяйстве), которые вы заплатили в виде процентов по ипотечному кредиту или кредиту строительного сбережения.



Если вы оформили ипотечный кредит позже в этом году, то вычесть можно только пропорциональную часть (одну двенадцатую часть от 150 000, что составляет максимум 12 500 крон в месяц). Таким образом, те, кто выплачивает первый взнос в сентябре, имеют право на вычет в размере не более 50 000 крон.



В результате годовой налог теоретически может снизиться максимум на 22 500 крон (15% от 150 000).



III. Страховые взносы на пенсионное страхование и страхование жизни — пункты 5,6 § 15 Закона



Что касается дополнительного пенсионного страхования, которым в Чешской Республике пользуются сотни тысяч человек, то максимальная годовая сумма, которая может быть вычтена из налоговой базы, в настоящее время составляет 24 000 крон. Таким образом, максимальная годовая налоговая экономия составляет 3 600 крон.



Ситуация с частным страхованием жизни (ŽP) аналогична ситуации с обычным пенсионным страхованием. В этом случае вы также можете вычесть из базы максимум 24 000 крон в год.



Для возможности получения налогового вычета начисляются собственные взносы в договор сверх суммы взноса, на которую приходится максимальный государственный взнос (свыше 1 000 крон в месяц).



Максимальный налоговый вычет в 2024 году можно получить при регулярных взносах по договору в размере 3 000 крон и более в месяц.



Однако, к сожалению, это правило нельзя применить к договору страхования жизни, в котором предусмотрена возможность внеочередного снятия денег. По словам консультанта Габриэлы Иванко из компании Mazars, не имеет значения, снимаете ли вы деньги в течение года или нет. При этом важно, упоминается ли такая возможность в договоре.



Другие условия для возможности получения налоговых вычетов из ŽP:





страховка оформлена не менее чем на 5 лет,

вы заключили договор на сумму не менее 40 000 крон на весь срок жизни (срок действия полиса от 5 до 15 лет) или 70 000 крон или более, если срок действия полиса превышает 15 лет,

не допускается выплата других доходов, которые не являются страховым возмещением и приводят к расторжению договора страхования.





Внимание! Если хоть одно из вышеперечисленных условий не соблюдено, ситуация аналогична вышеупомянутому кредиту на покупку земли под застройку. Если налоговая служба обнаружит нарушение, вам придется вернуть сумму, на которую вы уменьшили/сократили свою налоговую базу.