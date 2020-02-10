Школьное образование в Чешской Республике разделено на три ступени. Что это значит и как на разных ступенях выбрать лучшую школу? Читайте в этом материале.

Система школьного образования в Чехии делится на ступени: первая ступень — первый-пятый классы, вторая ступень — шестой-девятый классы, третья ступень — средняя школа.

Первая и вторая ступени являются обязательными. После девятого класса ученик должен принять судьбоносное решение, продолжать ли обучение в средней школе. Дело в том, что среднее образование в Чехии не является обязательным. Но только полное среднее образование, на получение которого уходит 13 лет, позволяет школьникам продолжать обучение в высших учебных заведениях страны.

После успешного окончания средней школы и сдачи выпускных экзаменов (maturitní zkouška) выпускник получает аттестат зрелости (maturitní vysvědčení).

С 2009/2010 учебного года государственные экзамены на аттестат зрелости стали обязательными для всех, оканчивающих среднюю школу или гимназию. Раньше их сдавали добровольно, в основном те, кто собирался поступать в вузы.

Как выбрать школу

Общая информация

Дети идут в школу с шести лет. Если есть показания психолога или логопеда, дается отсрочка до семи лет. Заявления на прием и вступительное собеседование проходят в апреле (точные даты смотрите на сайте школы). С собой необходимо иметь свидетельство о рождении ребенка. На собеседовании будущий школьник должен рассказать стихотворение и ответить на вопросы (цвета, геометрические фигуры, буквы, логические задачки). Информация о зачислении обычно проходит в мае, а в июне проводится распределение по классам и родительское собрание.

Как выбрать начальную школу

Шаг 1. Определите, к каким школам вы «приписаны». Зачисление в школу производится по территориальному принципу. То есть преимущество при поступлении имеют дети с постоянной пропиской на близлежащих улицах — список улиц можно найти на сайте школы.

Шаг 2. Проведите «маркетинговое исследование»

Если со средними школами все понятно — критерием успешности служат результаты государственных экзаменов, то рейтинг начальных школ — вопрос дискуссионный. Объективных критериев нет, идут, как правило, «на учителя» и выбирают по принципу сарафанного радио.

Тем не менее некоторые показатели качества все же существуют. Заходим на сайт школы и в разделе «Информация о школе» и ищем:

– педагогический состав с указанием стажа и квалификации учителей;

– историю школы, награды и регалии;

– описание программы и всех дополнительных дисциплин, а также кружков (платных и бесплатных) и специальных программ для иностранцев;

– наличие подготовительного отделения;

– участие и победы школы в олимпиадах и конкурсах;

– сотрудничество с другими образовательными организациями (языковыми / спортивными / творческими центрами).

Шаг 3. Наводим справки

Официальных рейтингов начальных школ, составляемых Министерством образования, нет. Но есть рейтинги неофициальные, подготовленные на основе субъективного мнения родителей. Среди множества источников советую зайти на

skolnistranky.cz — удобный рейтинг школ по районам и

hodnoceniskol.cz — общий по Праге.

Средняя школа

Если ребенок принимает решение получать высшее образование, у него есть три варианта продолжения учебы.

Поступление в:

– гимназию,

– среднюю специальную школу,

– среднее специальное училище.

В соответствии со школьным законом ученики могут подавать документы одновременно в две средние школы, так что шансы продолжить образование увеличиваются вдвое.

Рассмотрим все три варианта отдельно.

1. Средние профессиональные училища (střední odborné učilišče — SOU)

Вместе с общим средним образованием они позволяют получить также определенную специальность. После окончания среднего специального училища (středné odborné učiliště) — подобиея российских ремесленных училищ и ПТУ — учащийся получает удостоверение о присвоении ему определенной специальности. Учебные заведения этого типа предлагают программы полного среднего профессионального образования. Учеба здесь длится на протяжении четырех лет и заканчивается сдачей выпускного экзамена (maturita), благодаря которому в дальнейшем студент может либо начать работу по своей специальности, либо продолжить обучение в одном из университетов Чехии. Этот вариант всего выбирают 80% подростков.

2. Средняя специальная школа (střední odborná škola — SOŠ)

Средняя специальная школа предназначена для учащихся, которые в дальнейшем хотят продолжить свое обучение в вузах страны. В основном программа средних специальных школ профильная и имеет узкую специализацию, то есть, выбрав определенную школу, учащийся определяет свою будущую специальность в вузе. Для обучения в средней специальной школе учащимся не нужно сдавать экзамены после общей школы. По окончании программы учащиеся сдают государственные экзамены (maturita) и на основании сдачи этого экзамена имеют полное право поступать в вуз.

3. Гимназия (gymnázium)

Гимназия считается самым престижным вариантом продолжения учебы после получения девяти классов базового образования. В рамках четырехлетней программы идет усиленная подготовка учащихся к поступлению в высшие учебные заведения страны. По окончании гимназии студенты сдают государственный экзамен (maturita) — чешский язык и литературу, иностранный язык.

Гимназии в Чехии бывают государственными (бесплатными) и частными (платными, средняя стоимость обучения — 50 тысяч крон в год).

Обычно гимназии предлагают восьми, шести и четырехлетнюю программу обучения. То есть поступить можно после пятого, седьмого или девятого класса.

Зачисление производится на основе вступительных экзаменов по чешскому и литературе, математике и дополнительному предмету в зависимости от профиля школы (например, по английскому языку).

Подать документы на поступление можно сразу в два учебных заведения не позднее 1 марта.

Экзамены, как правило, проводятся в апреле в два потока.

Начинать готовиться стоит заранее. По статистике, в гимназии поступают лишь 20% учеников — в основном из тех, кто закончил подготовительные курсы (в Праге их несколько: смотрите Zkoušky Naněčisto, они готовят к экзаменам по чешскому и математике). К профильному экзамену можно подготовиться непосредственно при гимназии.

Несколько раз в год в гимназиях проводятся дни открытых дверей и собрания для родителей будущих студентов.

На основе результатов единого государственного экзамена Министерство образования ежегодно составляет рейтинги лучших средних школ. По итогам 2019 года в список попали следующие учебные заведения:

Лучшие средние школы

Střední škola — Waldorfské lyceum, Praha 4, státní

SPŠ sdělovací techniky, Praha 1, státní

VOŠPpS, SOŘPg, Praha 6, státní

Obchodní akademie Heroldovy sady, Praha 10, státní

Лучшие гимназии Праги

PORG, Praha 8, soukromé

Gymnázium Jana Nerudy, Praha 1, státní

Arcibiskupské gymnázium, Praha 2, církevní

Gymnázium Nad Alejí, Praha 6, státní

Gymnázium Nad Kavalírkou, Praha 5, státní

Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, státní

Лучшие средние профессиональные училища

Odborné učiliště a Praktická škola, Praha 8

Odborné učiliště Vyšehrad, Praha 4

SOU obchodní, Praha 2

Odborné učiliště pro žaky s více vadami, Praha 3

Материалы подготовила Наталья Моисеева