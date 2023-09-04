Чехи отстают в высшем образовании — всего 27% имеют университетские степени. У соседей дела идут лучше

В прошлом году среди стран ОЭСР самая высокая доля выпускников университетов в возрасте старше 25 лет наблюдалась в Канаде — 63%. За ней следуют Япония, Ирландия и Корея. В частности, в Ирландии доля людей с высшим образованием самая высокая среди стран Европейского союза — 54%. В Чехии, по данным исследователей, около 27% являются выпускниками университетов. В соседней Германии доля людей с высшим образованием составляет 33%, в Польше — 34%, в Австрии — 36%, в Словакии — 29%. Меньше всего выпускников вузов среди стран ЕС в Италии и Румынии — 20%. В Индии и Индонезии, например, доля людей с высшим образованием составляет около 13%.

Несмотря на то, что количество абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения Чехии, снижалось на протяжении последних десяти лет, в настоящее время в университеты начинает поступать поколение, когда детей рождалось больше. Так, например, в этом году в Карлов университет, Чешский технический университет и Университет химических технологий в Праге подали заявления больше людей, чем в прошлом году. Университеты ожидают дальнейшего роста интереса и числа абитуриентов в связи с повышением демографической кривой, особенно начиная с 2027/2028 учебного года.

Чешская конференция ректоров (ČKR) и Совет высших учебных заведений указывают на рост числа будущих студентов и необходимость подготовки к приему большего количества учащихся. Они требуют увеличить объем средств, выделяемых из государственного бюджета на высшее образование. Согласно недавнему заявлению представителей университетов, уже сейчас бюджет университетов недополучает около 11 млрд чешских крон.

Поэтому университеты требуют увеличить расходы на университетское образование и науку. По их мнению, объем средств, расходуемых на университеты, ниже, чем в среднем по странам Европейского союза. Без удовлетворения этих требований, по мнению председателя ČKR Милены Краличковой, университеты не смогут обеспечить качество образования и конкурентоспособность. По словам Милана Поспишила, председателя Совета университетов, Чехия тратит на высшее образование 0,86% ВВП, в то время как средний показатель по ЕС составляет 1,27%.

По расчетам министерства финансов, в следующем году на нужды школ будет потрачено 253,4 млрд чешских крон, что на 11,6 млрд крон меньше, чем в этом году. Однако министр образования Микулаш Бек (STAN) заявил, что это предложение не отражает более поздних коалиционных договоренностей и что школы не должны терять деньги. По его словам, университеты также должны работать с той же суммой, что и в этом году. В этом году на образование в государственных университетах выделяется 30,9 млрд чешских крон, что на 2,3 млрд крон больше, чем в прошлом году. На исследования и разработки в области образования в этом году выделено около 20 млрд крон, включая средства, полученные от ЕС.













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