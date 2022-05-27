Карлов университет представил новый визуальный стиль. Он стоил 425 тысяч крон

На некоторых документах историческая печать будет заменена стилизованной короной Святого Вацлава. «Учитывая необходимость современной, эффективной и унифицированной первичной внешней коммуникации Карлова университета (UK), мы вводим новый так называемый Единый рекламный визуальный стиль UK, который дополняет существующее графическое представление UK, использование которого больше подходит для более официальных целей», — говорится в сообщении учебного заведения. «Это создает целостную концепцию презентации, поскольку Единый рекламный визуальный стиль UK, конечно же, может сочетаться с существующими визуальными средствами факультетов и других подразделений, включая совместное использование эмблемы UK», — добавили в университете.

Нынешняя историческая печать будет заменена на некоторых документах стилизованной короной Святого Вацлава красного цвета как наиболее значимой частью чешских королевских драгоценностей. В новом рекламном логотипе также изменен шрифт, используемый для написания названия вуза. Синий цвет и используемый шрифт — это отсылка к шрифту в представительском логотипе школы и к готической традиции шрифта с герба UK. Новый шрифтовой дизайн призван обеспечить безупречную читаемость даже на небольших форматах.

Новый визуальный стиль обошелся в 425 000 крон

Автором нового рекламного визуального стиля является студия AUTORITY и ее креативный директор Ян Пилик, сообщил пресс-секретарь университета Вацлав Гаек. По его словам, стоимость создания стиля составила около 425 000 крон. Среди прочего университет располагает графическим руководством, шаблонами для рекламной линейки своих 17 факультетов, шаблонами для веб-интерфейса и социальных сетей, а также дизайнами для использования на рекламной продукции, добавил пресс-секретарь.

Рекламный визуальный стиль предназначен в первую очередь для коммуникации с будущими студентами, выпускниками, учащимися и широкой общественностью. Он будет использоваться, например, при представлении университета на образовательных ярмарках, рекламных и популяризаторских мероприятиях.













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