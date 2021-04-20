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Как правильно прекратить аренду жилья в Чехии

Как правильно прекратить аренду жилья в Чехии

Katya Belozaiceva 7159
Разбираемся, что обязан сделать наниматель после окончания договора об аренде квартиры.
Как правильно прекратить аренду жилья в Чехии

Договор об аренде жилья подошел к концу, вы выяснили все условия прекращения аренды с арендодателем. Что делать дальше, как правильно «сдать» квартиру хозяевам или арендодателю, чтобы избежать проблем?

По идее, окончание аренды квартиры можно завершить передачей ключей владельцу или другим нанимателям. Вы не обязаны подписывать приемно-сдаточный акт (předávací protokol). Важно, чтобы квартира находилась в таком состоянии, чтобы хозяин или арендодатель мог считать аренду жилья оконченной (квартира должна быть убрана, сломанные по вашей вине вещи нужно заменить и т.д.). Возвращение ключей – это и есть акт передачи квартиры.

Если вы не уверены в надежности арендодателя, думаете, что он будет что-то от вас требовать (возмещения несуществующих ущербов), то настаивайте на подписании специального протокола об окончании аренды. Он должен включать в себя все ваши договоренности с арендодателем, его требования, ваши права и обязанности и условия возврата залога за квартиру. Согласно § 2293, арендатор обязан сдать квартиру в том состоянии, в котором она была на момент въезда. При этом учитывается естественный незначительный износ мебели, приборов или сантехники.

Кстати, согласно закону, арендодатель должен предупредить квартиросъемщика о сроках «сдачи» квартиры. Об этом нужно помнить и обговорить этот момент заранее. Если вы сдадите квартиру арендодателю хотя бы на один день позже даты, указанной в договоре об аренде, то будете обязаны выплатить деньги за день аренды. Поэтому важно вести общение с арендодателем с помощью электронной почты или смс, чтобы у вас были доказательства, подтверждающие договоренности.

Не забудьте расторгнуть договор с поставщиками коммунальных услуг (электричество, газ, вода), если заключали с ними договор напрямую на свое имя, а не через арендодателя. Запишите себе значения счетчиков перед отъездом из квартиры. Эти данные понадобятся вам при расторжении договора с поставщиками услуг, также их скорее всего потребует указать в договоре об окончании аренды хозяин квартиры. Это дополнительная страховка и конкретно для вас, в случае, если попадется нерадивый арендодатель и начнет требовать с вас дополнительные деньги, прикрываясь счетами за электричество или воду.

Напомним, что мы уже писали о ремонте съемной квартиры в Чехии и разобрались, за что платит наниматель, а за что арендодатель.

Комментарий читателя:

Ирина Новакова

"Всем советую прописывать в договоре все нюансы. У нас случился очень неприятный случай, мы с подругой, когда только переехали в Чехию, снимали квартиру. Чешского толком не знали, понадеялись на добросовестность и ответственность хозяина – очаровательного, улыбчивого пенсионера. Он нас заверил, что мы не можем заключить договор с поставщиком электроэнергии и воды напрямую, мы отдавали деньги ему вместе с деньгами за аренду. В итоге оказалось, что гораздо выгоднее заключить контракт прямо с поставщиками, будет дешевле. Тщательно прочитайте условия возврата залога. Кстати, обычно размер залога равен размеру оплаты одного месяца аренды. Мы по собственному незнанию заплатили залог в размере двух месяцев аренды. По окончанию договора аренды, на наш взгляд, квартира была в полном порядке, однако хозяину не понравилось состояние дивана, он якобы был потертый. Залог нам не вернули. Сейчас бы я, конечно, настояла, спорила. Но хозяин пригрозил нам тем, что «устроит проблемы», а мы мало знали. Потом у меня не возникало абсолютно никаких проблем с арендодателями. Но этот случай запомнился очень хорошо".

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Темы
аренда недвижимости квартиры Чехия Прага иностранцы
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