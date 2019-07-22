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Как оформить приглашение в Чехию для родственников по упрощенной схеме

Как оформить приглашение в Чехию для родственников по упрощенной схеме

Дмитрий Иволга 2424 0
Если визу будет получать близкий родственник, на этапе оформления приглашения можно обойтись без участия полиции по делам иностранцев. Читайте в этом материале, как сэкономить время, нервы и деньги и себе, и будущему гостю.
Как оформить приглашение в Чехию для родственников по упрощенной схеме

Кто относится к близким родственникам

В данном случае это супруг или супруга, родные или приемные дети, родители или опекуны зовущего, а также бабушки, дедушки и внуки. Братья и сестры, к сожалению, не попадают в эту категорию.

Льготы для близких родственников

Они освобождаются от сбора за оформление шенгенской визы (в 2019 году для краткосрочной однократной, двукратной и многократной визы он составляет 35 евро) и получают скидку на услуги визового центра. В московском визовом центре Чехии для такой категории заявителей сервисный сбор составит всего 12 евро. Приглашающая сторона в свою очередь получает возможность подготовить бумаги без двух походов в полицию с интервалом в несколько дней и покупки гербовой марки за 300 крон на каждого гостя. Достаточно заверить свою подпись на приглашении в Czech Point (сбор – 30 крон) или у нотариуса.

Что должно содержать «упрощенное» приглашение

Документ оформляется в свободной форме на листе A4. Если приглашаются несколько человек, которые будут вместе подаваться на визу, достаточно подготовить одну бумагу.

Текст можно набрать на компьютере или написать от руки. В обязательном порядке должна присутствовать такая информация, как личные данные приглашающей стороны, включая номер загранпаспорта, разрешения на пребывание в Чешской Республике и адрес регистрации, реквизиты приглашаемого или приглашаемых, указание родства, цель визита, даты предполагаемого пребывания в Чехии и число дней, а также количество въездов на территорию Шенгена. Наконец, стоит сообщить, обязуетесь ли вы полностью покрыть расходы гостя или только обеспечите жильем — от этого зависит, нужно ли ему будет предоставлять справку НДФЛ-2 или другое подтверждение своей состоятельности.

Приглашение может быть оформлено как на чешском, так и на русском языке. Важный нюанс: русскоязычный документ не получится заверить на почте или у не владеющего языком нотариуса. 

Какие еще документы потребуются

Пересылая приглашение родственникам, приложите к нему выписку из кадастра недвижимости, если гость будет жить в принадлежащем вам жилье, копию договора аренды и согласие от хозяина квартиры в случае съемного жилья или подтверждение оплаты отеля, а также нотариально заверенную копию подтверждающего родство документа, например свидетельства о рождении (если оригинал хранится у вас, а не у приглашаемых). Если вы будете полностью покрывать расходы гостя или гостей, вложите в письмо выписку с банковского счета.

Копии загранпаспорта и карточки ВНЖ или ПМЖ приглашающей стороны тоже нужны, но их можно переслать в электронном виде. 

Неотъемлемая часть пакета документов на визу — медицинская страховка на срок поездки с покрытием не менее 30 тысяч евро. Ее может купить как сам гость, так и приглашающая сторона: чешские страховые компании, как правило, оформляют в таких случаях электронные полисы, которые легко переслать.

Что нужно сделать по прибытии в Чехию

Приглашение по упрощенной схеме и близкое родство не освобождают иностранца от обязанности зарегистрироваться в полиции по делам иностранцев, предоставив загранпаспорт и страховку. Пражское отделение находится по адресу Olšanská 2176/2, график работы: понедельник и среда с 08:00 до 17:00, вторник и четверг с 08:00 до 15:00, пятница с 08:00 до 12:00. 

Об оформлении приглашения через полицию по делам иностранцев можно почитать здесь.

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визы полиция иностранцы
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