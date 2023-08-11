В Чехии авансы за газ и электроэнергию можно снизить вдвое

Новые авансовые платежи за энергию, которые для большинства домохозяйств значительно выше прежних, могут быть скорректированы. Однако нужно учитывать, что значительное сокращение авансовых платежей может в итоге привести к задолженности.



Домохозяйства с хорошей платежной моралью могут сократить свои авансы в ČEZ почти наполовину. Эта возможность есть и у тех, кто не платил депозиты регулярно, но в этом случае она ограничена. Вопрос об уменьшении авансов решается индивидуально.



«По закону размер авансов определяется поставщиком энергии в пределах разумно ожидаемого потребления. Заказчик может, но не обязан убеждать поставщика в необходимости корректировки аванса, если, например, он вложил средства в утепление дома, начал использовать другой источник тепла или проводит большую часть отопительного сезона за границей и тому подобное», — рассказала директор организации dTest Эдуарда Гекшова.



По ее словам, уместно рассматривать снижение авансов, если семья помимо утепления заменила окна, приобрела энергосберегающую технику или из соображений экономии значительно снизила температуру отопления в квартире или доме.



Наоборот, если нет явных причин для уменьшения авансов, Гекшова рекомендует их не менять. В противном случае клиент может оказаться не в состоянии сразу погасить образовавшуюся задолженность.

Самостоятельный учет расходов на газ и электричество также поможет семьям сократить первоначальные взносы. Они узнают реальный расход, тогда как дистрибуторы могут оценивать его ориентировочно, опираясь на потребление в предыдущие годы для оценки. Если домохозяйство значительно сократило потребление в конце прошлого года, это может автоматически не отразиться в авансах на следующий год.

Согласно Управлению по регулированию энергетики, клиент может отправлять результаты самостоятельного учета дистрибьютору до десяти раз в год и еще раз в последний день года. Эти показания впоследствии учитываются в счете.



Для самостоятельного считывания данных необходимо задокументировать заводской номер счетчика электроэнергии или газа, номер точки отбора проб и состояние счетчика. Часто бывает необходимо задокументировать данные с помощью фотографии с отметкой даты.



«Хорошая идея – отслеживать дату, когда поставщики энергии повышают цены, и снимать показания на эту дату. Это делит потребление энергии таким образом, что более низкие расценки применяются к предыдущему потреблению, а более высокие используются только для последующего потребления энергии. Таким образом вы можете сэкономить деньги, лучше настроить авансы и получить более точный обзор потребления», — сказал главный экономист BH Securities Штепан Кржечек.



Он также призывает домохозяйства, у которых заканчивается фиксация цен на энергоносители, подготовиться к увеличению авансовых платежей.



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