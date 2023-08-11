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В Чехии авансы за газ и электроэнергию можно снизить вдвое

Новости 420on
11 АВГУСТА 2023
10:30
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Если домохозяйства сократили потребление электроэнергии или газа и в то же время вносили регулярные авансовые платежи в прошлом, они могут уменьшить свой ежемесячный платеж до половины.
Новые авансовые платежи за энергию, которые для большинства домохозяйств значительно выше прежних, могут быть скорректированы. Однако нужно учитывать, что значительное сокращение авансовых платежей может в итоге привести к задолженности.

Домохозяйства с хорошей платежной моралью могут сократить свои авансы в ČEZ почти наполовину. Эта возможность есть и у тех, кто не платил депозиты регулярно, но в этом случае она ограничена. Вопрос об уменьшении авансов решается индивидуально.

«По закону размер авансов определяется поставщиком энергии в пределах разумно ожидаемого потребления. Заказчик может, но не обязан убеждать поставщика в необходимости корректировки аванса, если, например, он вложил средства в утепление дома, начал использовать другой источник тепла или проводит большую часть отопительного сезона за границей и тому подобное», — рассказала директор организации dTest Эдуарда Гекшова.

По ее словам, уместно рассматривать снижение авансов, если семья помимо утепления заменила окна, приобрела энергосберегающую технику или из соображений экономии значительно снизила температуру отопления в квартире или доме.

Наоборот, если нет явных причин для уменьшения авансов, Гекшова рекомендует их не менять. В противном случае клиент может оказаться не в состоянии сразу погасить образовавшуюся задолженность.
Самостоятельный учет расходов на газ и электричество также поможет семьям сократить первоначальные взносы. Они узнают реальный расход, тогда как дистрибуторы могут оценивать его ориентировочно, опираясь на потребление в предыдущие годы для оценки. Если домохозяйство значительно сократило потребление в конце прошлого года, это может автоматически не отразиться в авансах на следующий год.
Согласно Управлению по регулированию энергетики, клиент может отправлять результаты самостоятельного учета дистрибьютору до десяти раз в год и еще раз в последний день года. Эти показания впоследствии учитываются в счете.

Для самостоятельного считывания данных необходимо задокументировать заводской номер счетчика электроэнергии или газа, номер точки отбора проб и состояние счетчика. Часто бывает необходимо задокументировать данные с помощью фотографии с отметкой даты.

«Хорошая идея – отслеживать дату, когда поставщики энергии повышают цены, и снимать показания на эту дату. Это делит потребление энергии таким образом, что более низкие расценки применяются к предыдущему потреблению, а более высокие используются только для последующего потребления энергии. Таким образом вы можете сэкономить деньги, лучше настроить авансы и получить более точный обзор потребления», — сказал главный экономист BH Securities Штепан Кржечек.

Он также призывает домохозяйства, у которых заканчивается фиксация цен на энергоносители, подготовиться к увеличению авансовых платежей.

Источник: novinky.cz

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Чехия электростанция газ цены

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