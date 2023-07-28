Расплата за наивность. На что давят мошенники в Чехии, чтобы им верили

– Начнем с интернет-банкинга и мошенничества, когда кто-то сообщает, что нам взломали счет и мы должны немедленно что-то сделать, чтобы спасти деньги, желательно перевести их куда-нибудь. Происходит ли это по телефону, смс или электронной почте? Что это за способы?





– Самый распространенный вариант этой аферы, которую мы называем фальшивым банкиром или ненастоящим полицейским, — по телефону. С жертвой по телефону связывается человек, который представляется либо сотрудником службы безопасности определенного банка, либо полицейским из определенного отдела, и сообщает жертве, что ее счет был взломан или там происходят какие-то подозрительные операции.





«Важно не сообщать никаких своих паролей, кодов безопасности, личной информации. Банк никогда не будет запрашивать у вас эту информацию дистанционно» — Леона Шпичанова, сотрудник полиции по профилактике правонарушений





Далее он манипулирует жертвой таким образом, что она снимает все свои сбережения, некоторые даже берут кредит, и в соответствии с инструкциями по телефону вносит все в банкомат, на счет в виртуальной валюте, который, опять же, преступник диктует по телефону.





К сожалению, эти деньги немедленно переводятся на зарубежные счета, и их практически невозможно отследить.





Поэтому, к несчастью, люди обычно безвозвратно теряют свои сбережения. Кроме того, опасность этой аферы заключается в том, что преступники могут подделать номер телефона банка или даже конкретного отделения полиции. Поэтому, проверив информацию в интернете, вы действительно можете обнаружить, что номер принадлежит официальному учреждению. Однако это мошенничество.





– Мошенники становятся все более изобретательными. Так как же защититься?

– Позвоните напрямую в свой банк или сразу же повесьте трубку. Если кто-то звонит с информацией о том, что счет был взломан, либо лично идите в отделение своего банка, поскольку у каждого из нас есть закрепленный персональный консультант, либо звоните на официальную горячую линию, чтобы проверить, действительно ли счет был взломан.





Как только вы узнаете, что имело место мошенничество, конечно же, сообщите об этом. Главное — не доверять, немедленно повесить трубку и проверить информацию самостоятельно. Не сообщайте никому свою конфиденциальную информацию по телефону. Важно не передавать никаких своих паролей, кодов безопасности, личной информации. Банк никогда не попросит у вас этого по телефону.





– Однако можно получить мошенническое текстовое сообщение или электронное письмо с аналогичным содержанием?

– Именно. Проверяйте текстовые сообщения и электронные письма, особенно те, которых вы не ожидали. Опять же, они могут выглядеть вполне реальными и содержать ссылку на страницу, которая может выглядеть как страница входа в систему вашего интернет-банкинга. Но, к сожалению, в тот момент, когда вы вводите свои данные, вы отправляете их злоумышленнику, который затем может получить доступ к вашему счету.





– И мошенники не только опустошают счет, они могут взять на нас кредит.

–Да, потому что для большинства счетов есть какой-то заранее одобренный кредит, за которым нам не нужно идти в банк. И в тот момент, когда мы сообщаем кому-то данные нашего интернет-банка, мы даем преступнику полный доступ, и он может манипулировать вашими средствами, в том числе взять заранее одобренный кредит.





– Есть еще уловки социальных сетей, когда американский солдат или врач хочет познакомиться с одинокой женщиной. Люди до сих пор на них попадаются?

– Невероятно, но да, хотя меры по предотвращению такого мошенничества довольно обширны. Мы очень часто говорим об этом на наших лекциях, но, к сожалению, такие случаи все еще встречаются. И ущерб может исчисляться миллионами крон. Опять же, это деньги, которые жертвы больше никогда не увидят.

В принципе, через любую социальную сеть к вам может обратиться пользователь, участвующий в этой афере. У них обычно есть хорошая, профессиональная фотография профиля, но в профиле не так много деталей. Тем не менее мошенники начинают общаться с вами, пытаясь убедить вас, что владелец профиля либо одинокий солдат на задании, либо врач.





Но у нас также были случаи, когда кто-то выдавал себя за рабочего нефтяной вышки, который ищет родственную душу, потому что не хочет больше быть один, хочет остепениться и т.д.

Преступник начинает общаться с жертвой, пытаясь внушить ей доверие, льстя, интересуясь тем, что она делает, как у нее дела и т. д. Жертве становится очень больно, когда она узнает, что перед ней мошенник.

Часто мошенник поддерживает общение в течение длительного времени и пытается сначала вызвать у жертвы чувства и эмоции. Только через некоторое время приходит просьба выслать некоторую сумму денег. Он использует предлог, что хочет наконец-то доехать до собеседника, что ему нужно погасить какой-то залог и т.д.





Но как только он получает сумму денег, он либо начинает требовать еще и еще, либо прекращает общение с жертвой. Часто только в этот момент жертва понимает, что что-то не так и счастливого совместного будущего, к сожалению, не предвидится.





– Иногда поражают суммы потерянных денег. Часто это десятки тысяч крон.

– У нас был случай, когда одна дама финансировала якобы ремонт нефтяной вышки. Там речь шла об очень больших суммах. Одна из самых высоких сумм ущерба, которую мы зафиксировали, составила около 7 миллионов крон. Женщины даже берут кредиты, чтобы их предполагаемый возлюбленный мог приехать или расплатиться с долгами. Тогда суммы вырастают до огромных размеров. К сожалению, любовь слепа.

– А с мужчинами тоже случается, что к ним обращается американский врач?

– Да, у нас были случаи, когда одиноким мужчинам писали якобы женщины в командировке или женщины-врачи на выезде. Но жертвы часто обращаются к нам, когда уже слишком поздно.











Следите за новостями Чехии в соцсетях:





