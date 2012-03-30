Чешские кемпинги: отдых по цене Египта, но некоторые уже распроданы

Интерес к летнему отдыху в чешских кемпингах высок. Но за еду, проживание и иногда даже электричество вы заплатите на сотни крон больше, чем раньше.

Чешские кемпинги сообщают о высокой заинтересованности в бронировании мест на лето, некоторые из них почти заполнены. Они довольны числом посетителей.

«Что касается стационарных мест, мы заполнены на 80% и находимся на уровне тех показателей, которые были до ковида. Уже весной можно было наблюдать оживление. Чехи перестали бояться ковида и войны и приехали на тимбилдинги, обучение и отдых», — говорит Павел Свобода, управляющий директор компании, которая руководит кемпингом Vranovská pláž.

Уже во время пандемии люди стали посещать некоторые кемпинги, в том числе и этот в Южной Моравии, в основном с купленными и арендованными караванами и автодомами. Интерес к ним по-прежнему велик. Желающие платят 450 крон в день за электричество и воду, как и в прошлом году. Однако другие услуги стали дороже.

«Мы повысили цены на некоторые услуги на 10%, нам нужно покрыть более высокие расходы. Помимо питания, в межсезонье выросли цены на домики. Цены на более роскошные мобильные дома остались прежними», — рассказывает Свобода.

Все операторы, с которыми связался SZ Byznys, повысили свои цены. Одни — всего на 10 крон, другие — на 10% и более. «Самым дорогим стал сектор гастрономии. Продукты питания стоят на 20–25% дороже. Нам пришлось повысить цены на проживание на 10–15%», — говорит Йозеф Бем, заместитель владельца автокемпинга Sedmihorky в Чешском раю.

Например, двухместный домик с отоплением стоил 650 крон за выходные в июне прошлого года и 750 крон в сутки в этом году.

Кемпинг предлагает проживание даже зимой. Но последней зимой ему пришлось закрыться, потому что его застало врасплох жестокое повышение цен на электроэнергию после краха поставщика, когда платежи выросли в пять раз. Кемпинг приостановил некоторые инвестиции и теперь возвращается к ним. Он устанавливает тепловые насосы, ремонтирует дорожки и добавляет скамейки.

Sedmihorky — известный лагерь для детей, которые могут принять участие в 50 различных программах. Среди них костры с гитарами, стрельба из лука, ремесленные мастерские, дрессировка собак, верховая езда, стрельба из пневматической винтовки, программа соколиной охоты и многое другое. В продвинутых кемпингах такие программы теперь довольно распространены. Например, в кемпинге Vranov Dam предлагаются анимационные программы, летний кинотеатр, кукольный театр и даже известное шоу Na stojáka.

Wi-Fi на лугу и палатка побольше

Точно так же технологические достижения современности стали стандартом.

«Есть ли у вас вайфай?» — с этого вопроса начинают разговор некоторые гости, когда приходят регистрироваться у окна в лагере возле Весели-над-Лужници. Это нисколько не удивляет персонал.

Многие кемпинги сегодня предлагают отдыхающим электричество, что раньше было прерогативой владельцев караванов и домов на колесах. И люди пользуются этим удобством.

Например, Sedmihorky собирается покрыть всю поляну, на которой останавливаются гости, беспроводным подключением Wi-Fi. «Некоторым необходимо время от времени подключаться к сети и выполнять какую-то работу, поэтому они ожидают стабильного интернет-сигнала», — говорит Бем. Люди быстро привыкают к комфорту, и это проявляется в другой детали: «Стало больше людей с большими палатками. Необходимость подключения к электричеству — это почти само собой разумеющееся. Вот почему на большинстве лугов у нас стоят столбы с электричеством, и все, что нам нужно, — это кабель. Некоторые люди с удовольствием платят дополнительные 120 крон в день. Они питают, например, небольшой холодильник», — описывает он тенденцию.

Египет по той же цене

Несмотря на то, что летом количество посетителей растет, некоторые владельцы кемпингов все еще жалуются на плохую посещаемость, которая ударила по ним перед каникулами.

«В июне здесь всегда было много рыбаков, но если в этом году наберется 10 человек — уже хорошо», — говорит Йиржи Соукуп, владелец автокемпинга Oaza в регионе Тршебонь. «Это международная ситуация, людям есть о чем беспокоиться, кроме поездки в кемпинг. В этом году на это очень сильно влияет Путин. У людей кредиты, они потеряли работу, у них нет денег», — сказал он.

Некоторые даже отменяют поездки: «Те путевки, которые они забронировали в январе, отменяются, потому что у них нет денег, чтобы заплатить. Или они просят отложить платежи. Таких людей немало».

По словам Соукупа, другие известные ему кемпинги в этом районе тоже были более пустыми в начале лета. Некоторые владельцы признались ему, что сокращают свои отпуска, чтобы экономить. Раньше они брали два отпуска в год, но в этом году ограничились одним.

«В настоящее время у нас много свободных мест, но каникулы выглядят неплохо», — говорит Моника Штегбауэрова, владелица кемпинга Měruše во Влькове, недалеко от Весели-над-Лужници. «Раньше в окрестностях было много велосипедистов и невозможно было проехать на машине, но в этом году вы не увидите ни одного велосипедиста. Неудивительно, ведь пиво на Влтаве стоит 45 крон», — добавила она.

Но возможно также, что люди ищут впечатлений у моря после долгих лет, когда они не могли выехать за границу.

«Когда семья из четырех человек видит цены на суп, они, к сожалению, обнаруживают, что отдых по системе "все включено" в Египте дешевле», — говорит Штегбауэрова.









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