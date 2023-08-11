Монополии PVZP в Чехии вот-вот придет конец. Что это значит для иностранцев?

После двух лет монополии на страхование иностранцев в Чешской Республике, которую во времена предыдущего правительства обеспечивали два депутата от ANO, наступает конец, пишет издание Seznam Zprávy.

Это завершение ситуации, которую критиковали практически все: и чиновники министерств, и политики, и страховые компании.

Монополия означала, что иностранцы могли оплатить страховку только через страховую компанию PVZP, коммерческое акционерное общество, учрежденное Всеобщей страховой компанией VZP. Для компании это означало доходы в размере около 800 млн в год.





Некоторые иностранцы вынуждены оплачивать медицинскую страховку в Чехии, если они находятся в стране более 90 дней. Это касается выходцев из так называемых третьих стран, не входящих в ЕС, или граждан Швейцарии (на которых распространяется единая европейская система страхования). Предполагается, что эта страховка будет покрывать как обычный грипп, так и неотложные хирургические вмешательства.





Ранее они могли выбирать из предложений нескольких страховых компаний, но после вмешательства депутатов ANO с 2021 года эту услугу могла предлагать только страховая компания PVZP. Изменение закона об иностранцах было пролоббировано депутатами от ANO Верой Адамковой и Милославом Януликом, которые также являются членами совета директоров VZP.





Депутаты утверждали, что монополия позволит решить давние проблемы: по их словам, иностранцы часто имеют некачественную страховку, которой не хватает для лечения. Однако врачи все равно бескорыстно оказывают им помощь, в результате чего у больниц образуются долги.

По мнению депутатов ANO, предотвратить это могла лишь широкая сеть проверенных клиник, имеющих заключенные контракты со страховой компанией VZP, и ее обширное страховое покрытие.

Однако данные по лечебным учреждениям ничего подобного не подтверждают, а в больницах говорят, что проблемы с оплатой услуг для иностранцев минимальны.

Более того, тогдашнее изменение закона не было поддержано даже министерствами, имеющими право голоса в данном вопросе и возглавляемыми политиками ANO. Против монополии выступали и министр здравоохранения Адам Войтех, и министр финансов Алена Шиллерова.

Однако сторонники монополии настаивали на своем.

«Я не знаю, сколько иностранцев вы лечили бесплатно, но мы лечили многих», — заявляла ранее критикам депутат Адамкова, работающая в Институте клинической и экспериментальной медицины.

Роберт Кареш, председатель правления страховой компании VZP, также положительно оценивал предложение депутата. По его словам, в своей практике он уже несколько лет сталкивается с проблемами страхования иностранцев. Причем даже во время эпидемии коронавируса, когда монополия прошла Палату депутатов. «У нас есть десятки случаев, когда страховые компании не хотят возмещать иностранцам расходы на лечение, связанное с ковидными заболеваниями», — пояснил тогда Кареш.

Другие страховые компании подчеркивали, что терпят убытки.

«Из-за монополизации мы теряем около 20% оборота», — подсчитал, например, Карел Вайссер, председатель правления Slavia pojišt'ovna.

После прошлогодних выборов, в результате которых к власти пришло правительство Петра Фиалы, коалиция пыталась отменить монополию. В числе прочих причин Европейская комиссия, следящая за справедливым свободным рынком, пригрозила наказать Чехию.

Однако даже в коалиции были исключения. Как некоторое время назад писали Seznam Zprávy, депутат Ян Кучарж из STAN пытался протолкнуть свой вариант, который лишь слегка ослабил бы монополию на страхование иностранцев, а на самом деле сохранил бы ее. Это возмутило его партийного главу и министра внутренних дел Вита Ракушана.

Ситуацию прокомментировала в своих социальных сетях страховой специалист Оксана Мансурова — наш проверенный специалист по страхованию иностранцев в Чехии:

«Начнем с плюсов. Согласно тексту законопроекта, во-первых, иностранцы получат возможность выбирать компанию, где они хотят застраховаться, а во-вторых, они смогут расторгнуть договор с pVZP и перейти в другую страховую компанию. Также будет создан специальный реестр иностранцев, пользующихся коммерческими страховками, благодаря чему недобросовестные страховые агенты больше не смогут брать со своих клиентов деньги, при этом не оплачивая полис страховой компании, фактически оставляя людей без него.



Какие же тут могут быть минусы? Поправка предусматривает увеличение объемов страховых выплат более чем в 3 раза — с нынешних 120 тысяч евро до 400 тысяч, что, безусловно, не в лучшую сторону отразится на стоимости полисов. Также, очевидно, на плечи иностранцев, приобретающих коммерческие страховки, лягут расходы на создание и ведение реестра застрахованных.



(…)Самым вероятным сроком вступления изменений в силу является начало 2024 года, однако это может произойти и раньше. И да, как вы уже догадались, старых цен, действовавших, к примеру, в 2015–2018 годах, мы уже точно не увидим.



Вполне вероятно, что стоимость коммерческого страхования сравняется со стоимостью страхования для чехов, пользующихся общественной страховкой, то есть будет составлять около 30–33 тысяч крон в год».













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