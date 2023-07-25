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ЮНИСЕФ и Чешский Красный Крест запускают программу финансовой помощи украинским детям-беженцам с инвалидностью в Чешской Республике

Анастасия Князева
25 ИЮЛЯ 2023
17:30
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25 июля, Прага — ЮНИСЕФ в сотрудничестве с Чешским Красным Крестом и Министерством труда и социальных дел Чешской Республики (MPSV) начал программу финансовой помощи для поддержки украинских семей беженцев с детьми с инвалидностью, чтобы помочь им удовлетворить свои базовые потребности. Как записаться на программу, читайте в пресс-релизе.
«Поддержка и вовлечение наиболее уязвимых детей во время нынешней волны беженцев является основой работы ЮНИСЕФ в Чешской Республике. ЮНИСЕФ ценит возможность сотрудничества с Чешским Красным Крестом и Министерством труда и социальных дел для поддержки детей-беженцев с ограниченными возможностями и оказания помощи их семьям в покрытии дополнительных расходов, связанных с инвалидностью детей. В то же время им будут доступны услуги, необходимые детям для развития и полной реализации своего потенциала», — отметила Юлия Олейник, руководитель офиса ЮНИСЕФ по делам беженцев в Чешской Республике. 

В рамках Программы финансовой помощи украинским детям-беженцам с инвалидностью, которые имеют временную визу защиты в Чешской Республике, будет выдаваться 6 600 чешских крон (300 долларов США) в месяц до достижения 18-летия.
 
Это примерно такой же уровень помощи, которую получают чешские дети с инвалидностью. 

«Основой нашей программы является общее обязательство поддерживать наиболее уязвимых детей и обеспечить им шанс благополучия. Благодаря широкой базе членов мы можем посещать, регистрировать и поддерживать семьи, которые соответствуют критериям программы, в любом уголке Чешской Республики», — сказал Марек Юкл, президент Чешского Красного Креста. 

Ожидается, что программа финансовой помощи продлится до марта 2024 года. Более 400 детей уже зачислены, и работа по включению семей, соответствующим требованиям программы, продолжается. 
 
Родители и опекуны детей, имеющих действительную временную защиту в Чешской Республике, могут подать заявку на прием для регистрации в программе ЗДЕСЬ
 
Встреча с сотрудниками для оценки соответствия критериям программы происходит на рабочем месте в краевом городе или через выезд на дом. Дополнительную информацию можно получить по телефону программы: +420 277 079 800. 
 
При регистрации на прием необходимо предъявить украинское удостоверение лица с инвалидностью и сопроводительные документы, подтверждающие инвалидность ребенка. Если они недоступны, родители или опекуны могут попросить осмотр от врача этой программы. Регистрация бесплатная. О любых попытках принудительного взыскания платежа следует немедленно сообщать на информационную линию программы.

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