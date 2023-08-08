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Отправить деньги по номеру мобильного можно будет уже в следующем году

Новости 420on
9 АВГУСТА 2023
10:42
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Клиенты девяти банков в Чехии скоро смогут отправлять деньги своим близким, используя только номер своего телефона.
Чешский национальный банк и Чешская банковская ассоциация завершают работу над проектом. Платеж за контакт (PNK), как называется новая услуга, должен позволить переводить деньги между клиентами, используя только номер их мобильного телефона, который они вносят в специальный реестр.

Однако они должны быть клиентами банков, участвующих в проекте, а также сами зарегистрироваться в проекте через один конкретный банк и дать согласие на привязку своего номера. Клиенты банков также сами определяют, какой счет они хотят использовать в случае оплаты контакта, если у них несколько счетов. И наоборот, если у них несколько телефонных номеров, они могут привязать каждый номер к своему банку.

Плательщику достаточно знать номер телефона получателя и не нужно выяснять, в каком банке у него открыт счет. Получателю также не придется сообщать кому-либо номер своего счета.

К системе могут подключиться все чешские банки. По словам пресс-секретаря CNB Петры Влчковой, к настоящему времени интерес к системе проявили девять банковских учреждений, которые уже успешно протестировали сервис в прошлом году и теперь проходят очередной этап проверки.

Представительница CNB также уточнила, что деньги будут переводиться только на счета, находящиеся в Чехии, и привязываться только к телефонному номеру, находящемуся в Чехии.

Кто же будет предоставлять новую услугу? По данным Чешской банковской ассоциации (ЧБА), представляющей интересы отечественных банковских домов, в услуге пока заинтересованы Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB (включая Poštovní spořitelna), Fio banka, Komerční banka, Moneta Money Bank, Raiffeisenbank и UniCredit Bank.

«В настоящее время обсуждаются документы, в соответствии с которыми будет работать весь сервис. Точная дата запуска пока не определена», — говорит Томаш Хладек, эксперт CBA по платежам и денежному обращению.

«Не исключено, что мы предложим услугу клиентам уже осенью. Однако в настоящее время все заинтересованные лица должны дождаться завершения процесса регистрации со стороны CNB. Как только этот процесс будет успешно завершен, мы сможем приступить к окончательной технической реализации со своей стороны», — говорит пресс-секретарь банка Česká spořitelna Филип Грубый.

Однако, по его словам, пользоваться этой услугой будет лишь меньшинство клиентов.

«Подавляющее большинство приложений для мобильного банкинга уже делают отправку платежей максимально удобной, где клиентам не нужно писать номер счета, а можно просто отсканировать его, передать через коммуникационные приложения или в виде QR-кода», — поясняет Грубый.

Moneta Money Bank также рассматривает PNK как сервис для небольших платежей между друзьями на сумму до 5 тыс. крон и уже планирует расширить его на другие возможные контакты.

«Предлагаемая архитектура также позволяет использовать для номера счета не номер телефона, а другой „псевдоним“ (например, e-mail), но эти варианты пока не разработаны. Поэтому первоначальный запуск будет только с номером телефона», — говорит об ожиданиях директор по устойчивому развитию и коммуникациям Moneta Зузана Филипова.

Источник: seznamzpravy.cz

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Чехия банки технологии мобильный телефон

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