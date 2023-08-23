Быстрые разводы в Чехии: суды не будут выяснять причину разрыва Новости 420on 23 АВГУСТА 2023 22:00 194

Суды по бракоразводным делам больше не будут выяснять причину распада брака и проверять соблюдение шестимесячного срока раздельного проживания. Указанные обязанности судов устарели. Если обе стороны согласны на развод, суды также должны отказаться от обязательного допроса супругов, достаточно будет присутствия их законных представителей.





«Семья развивается, меняются формы совместного проживания. Но законодательство по-прежнему основано на традициях 70-х годов», — отметила автор проекта, депутат Эва Декруа. Она охарактеризовала рабочий проект, который министерство обсудит с председателями парламентских клубов, прежде чем разослать его для комментариев, как серьезную поправку к законодательству о разводе. Изменения вступят в силу с начала 2025 года.



Предложение основано на программном заявлении правительства Петра Фиалы (ODS), которое взяло на себя обязательство содействовать «разрешению родительских конфликтов по обоюдному согласию». Существующие бесспорные разводы будут называться «полюбовными».



По мнению депутата, процесс развода должен быть дешевле, быстрее и комфортнее. Быстрее — потому что объединит в одно производство бракоразводный процесс и процесс опеки. Дешевле — за счет одной судебной пошлины. А комфортнее — потому что суды смогут рассматривать дела о разводе не в зале суда, а в другом месте, например, в кабинете судьи.



По словам Декруа, существующая в настоящее время обязанность суда определять причины распада брака устарела и не нужна на практике. «Разумные судьи сегодня уже не устанавливают ее. Да и на вынесение решения как такового это не влияет. Часто возникают неловкие ситуации, когда мы выясняем, когда человек последний раз ссорился и из-за чего», — сказала она.



Отмена обязательного допроса супругов



Поправка также отменяет обязательный допрос супругов при разводе. «Если супруги пришли к согласию и письменные документы свидетельствуют об их желании развестись, то нет необходимости лично являться в суд», — сказала автор поправок. При этом суд по-прежнему сможет вызывать супругов, если сочтет нужным их допросить.



При разводе пары, имеющей детей, также не всегда должно возникать необходимости в назначении опекуна. Декруа считает, что в случаях, когда нет риска конфликта интересов между родителями, в этом нет необходимости. Теперь суд будет назначать опекуна только в том случае, если он считает, что родители не соблюдают интересы своих детей.



Поправка к Гражданскому кодексу направлена на то, чтобы сделать развод по соглашению менее травматичным. Депутат Европарламента ссылается на результаты опросов, согласно которым развод является вторым по травматичности событием после смерти близкого человека.



Источник:



ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR Это намерение было поддержано Ассоциацией юристов Чехии.«Семья развивается, меняются формы совместного проживания. Но законодательство по-прежнему основано на традициях 70-х годов», — отметила автор проекта, депутат Эва Декруа. Она охарактеризовала рабочий проект, который министерство обсудит с председателями парламентских клубов, прежде чем разослать его для комментариев, как серьезную поправку к законодательству о разводе. Изменения вступят в силу с начала 2025 года.Предложение основано на программном заявлении правительства Петра Фиалы (ODS), которое взяло на себя обязательство содействовать «разрешению родительских конфликтов по обоюдному согласию». Существующие бесспорные разводы будут называться «полюбовными».По мнению депутата, процесс развода должен быть дешевле, быстрее и комфортнее. Быстрее — потому что объединит в одно производство бракоразводный процесс и процесс опеки. Дешевле — за счет одной судебной пошлины. А комфортнее — потому что суды смогут рассматривать дела о разводе не в зале суда, а в другом месте, например, в кабинете судьи.По словам Декруа, существующая в настоящее время обязанность суда определять причины распада брака устарела и не нужна на практике. «Разумные судьи сегодня уже не устанавливают ее. Да и на вынесение решения как такового это не влияет. Часто возникают неловкие ситуации, когда мы выясняем, когда человек последний раз ссорился и из-за чего», — сказала она.Поправка также отменяет обязательный допрос супругов при разводе. «Если супруги пришли к согласию и письменные документы свидетельствуют об их желании развестись, то нет необходимости лично являться в суд», — сказала автор поправок. При этом суд по-прежнему сможет вызывать супругов, если сочтет нужным их допросить.При разводе пары, имеющей детей, также не всегда должно возникать необходимости в назначении опекуна. Декруа считает, что в случаях, когда нет риска конфликта интересов между родителями, в этом нет необходимости. Теперь суд будет назначать опекуна только в том случае, если он считает, что родители не соблюдают интересы своих детей.Поправка к Гражданскому кодексу направлена на то, чтобы сделать развод по соглашению менее травматичным. Депутат Европарламента ссылается на результаты опросов, согласно которым развод является вторым по травматичности событием после смерти близкого человека.Источник: ct24.ceskatelevize.cz



Следите за новостями Чехии в соцсетях: Telegram Facebook Instagram

Открой мир вместе с нами! Незабываемый тур по Барселоне! Регистрируйся здесь.







Пока никто не комментировал, будьте первым

Добавить комментарий Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь Отправить

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :