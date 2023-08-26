В Чехии кружка разливного пива скоро будет стоить 70 крон из-за повышения налогов

После четырех месяцев спада продажи в пабах и ресторанах наконец-то пошли вверх. «Август проходит более оживленно, чем в прошлом году. Мы думаем, что этот август будет на 5%, иногда даже на 10% лучше, чем в прошлом году», — оценил в интервью SZ Byznys совладелец нескольких ресторанов Любош Кастнер свежие данные POS-систем Dotykačka.

Последние несколько месяцев для рестораторов выглядят не лучшим образом. «С апреля и мая мы наблюдаем падение продаж. Если прибавить к этому рост цен на всем рынке, то реальное падение составило около 9%, а в некоторых регионах более 10%», — подсчитал Кастнер, представитель гастрономического сектора в Ассоциации малого и среднего бизнеса.

Июль также не принес ожидаемого улучшения, люди по-прежнему экономили.

«По сравнению с прошлым годом номинально продажи увеличились на 30%, но проблема в том, что уровень цен в гастрономическом секторе вырос более чем на 40%, поэтому в реальном выражении продажи снизились примерно на 10%», — говорит Любош Кастнер.

Сильнее всего падают продажи классических ресторанов, особенно в сельской местности, где они снизились более чем на 40% по сравнению с 2019 годом. Люди предпочитают покупать алкоголь в супермаркете. В городах жители меняют традиционные рестораны на бистро, кафе и фастфуд.

«Совершенно очевидно, что в городах, даже небольших, побеждает формат кафе и бистро. Бистро очень эффективно работают с деньгами клиента — там есть и пиво, и еда. К тому же у них меньше арендная плата, они быстрее появляются и быстрее закрываются. Это свежий ветер в чешском гастрономическом море», — комментирует тенденции рынка Кастнер.

При этом цены на разливное пиво продолжают расти. Владельцы пивных переписывают свои прайс-листы каждые несколько недель. Если в прошлом году средняя цена кружки пива (0,5 литра) составляла 52 кроны, то в этом году она перевалила за 56 крон. В Праге еще в прошлом году люди платили в среднем 59 крон за 0,5 литра пива, а в этом году цена уже достигает 65 крон.

Январское изменение НДС приведет к дальнейшему росту цен. С нового года ставка НДС на пиво, скорее всего, увеличится с 10 до 21%. «В Праге цена на пиво превысит 70 крон. Чешский гость очень чувствителен к цене на пиво, пиво — почти идеально эластичный по цене продукт. Если государство повышает цену, то приходится корректировать конечную цену, иначе ты компенсируешь ее из своего кармана. По крайней мере для 70% рынка это изменение будет фатальным», — говорит Кастнер.

Рестораны массово отказываются от обеденных меню. «Система меню уже не действует, люди питаются по-другому. По понедельникам они берут что-то из дома, по вторникам едят что-то более легкое в бистро. Они не ходят в ресторан четыре раза в неделю. Это ценовая война», — сказал Кастнер в интервью SZ Byznys.

Гуляш и свичкова исчезают из меню за счет блюд международной кухни. «Хорошо продаются бургеры, более здоровые блюда, такие как салаты. Бургеры могут стоить дороже, и люди с этим мирятся. В настоящее время цены на гамбургеры составляют в среднем около 200 крон по сравнению с 180 в прошлом году. А гуляш, например, в прошлом году стоил 154 кроны, а сейчас — 169 крон», — подсчитывает Кастнер.









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