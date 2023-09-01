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Meta планирует сделать платным Facebook и Instagram без рекламы в Европе

Новости 420on
2 СЕНТЯБРЯ 2023
18:00
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Американская интернет-компания Meta Platforms хочет предложить пользователям в Евросоюзе платные версии своих социальных сетей Facebook и Instagram, не содержащие рекламы. Компания делает это в ответ на политику регуляторов ЕС, ограничивающую практику сбора данных.
Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с планами компании. По словам источников, предложение платных версий Facebook и Instagram без рекламы может помочь компании снять обеспокоенность европейских регуляторов по поводу конфиденциальности, предоставив пользователям альтернативу рекламным сервисам, использующим аналитику персональных данных.

Пока неясно, сколько будут стоить платные версии и когда компания сможет их запустить. По словам источников, в дополнение к платным версиям Meta продолжит предлагать в ЕС бесплатные рекламные версии. Представитель компании Meta отказался от комментариев для The New York Times.

На протяжении почти двух десятилетий основная бизнес-модель компании Meta заключалась в предоставлении бесплатных услуг социальных сетей и продаже рекламы компаниям, желающим привлечь пользователей этих сетей. Введение платных услуг станет одним из наиболее наглядных примеров того, как компании вынуждены адаптировать свои продукты к требованиям конфиденциальности и другим нормативным актам, особенно в Европе, пишет The New York Times.

В июле высший суд ЕС фактически запретил компании Meta объединять данные о пользователях, собранные на ее платформах, а также на других сайтах и в приложениях, если на это не получено явное согласие пользователей. В январе Ирландское управление по защите данных (DPC) оштрафовало компанию на 390 млн. евро (примерно 9,4 млрд крон) за то, что она заставляла пользователей соглашаться на целевую рекламу в качестве условия использования Facebook, отмечает The New York Times.

Meta еще не запустила свою новую сеть Threads в ЕС из-за неопределенности с регулированием конфиденциальности. С ее помощью компания пытается конкурировать с сетью X, бывшей Twitter, американского миллиардера Элона Маска.


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Чехия социальные сети Европа

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