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У властей Хальштатта заканчивается терпение по отношению к туристам. Они хотят ввести ограничения на посещение города
5 СЕНТЯБРЯ 2023
07:00
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Хальштатт — одно из самых фотографируемых мест в Австрии, а также одно из самых посещаемых среди чешских туристов. У жителей живописного городка Хальштатт уже закончилось терпение по отношению к иностранцам, которые в огромном количестве ходят по улицам. Поэтому муниципалитет планирует ввести систему бронирования, так как больше не в состоянии обслуживать толпы туристов.
Город обсуждает планы по введению системы бронирования после того, как более 100 жителей перекрыли единственную подъездную дорогу в позапрошлые выходные. «Мы многое перепробовали в плане управления посетителями. Но мы дошли до того момента, когда наши возможности исчерпаны», — сказал мэр Александр Шойтц в интервью газете The Times. «Мы можем справиться только с половиной того количества людей, которое приезжает к нам сейчас», — добавил он.
По сообщению The Daily Mail, детали системы бронирования пока неясны. Однако одно из предложений предполагает продажу билетов с ограничением по времени, что позволит ограничить максимальное количество посетителей, которые могут находиться в центре в определенное время. Министр туризма Австрии Сюзанна Краус-Винклер также поддерживает это ограничение.
Хальштатт, с 1997 года включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, всегда был популярным туристическим объектом. Однако его репутация возросла после выхода в 2013 году анимационного фильма «Ледяное королевство» — деревня имеет некоторое сходство с местным вымышленным королевством Аренделл. Этот факт особенно привлекает в деревню туристов из Азии.
По данным Daily Mail, в высокий сезон деревню посещают до 10 тыс. человек в день, а в год — до миллиона. Местные жители утверждают, что только за последнее десятилетие количество автомобилей увеличилось в три раза.
Споры о системе бронирования — это только верхушка айсберга. Весной на самой известной видовой площадке был установлен деревянное ограждение, чтобы туристы не могли делать селфи. Однако оно простояло недолго и через несколько дней ограждение сняли.
Источник: novinky.cz
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По сообщению The Daily Mail, детали системы бронирования пока неясны. Однако одно из предложений предполагает продажу билетов с ограничением по времени, что позволит ограничить максимальное количество посетителей, которые могут находиться в центре в определенное время. Министр туризма Австрии Сюзанна Краус-Винклер также поддерживает это ограничение.
Хальштатт, с 1997 года включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, всегда был популярным туристическим объектом. Однако его репутация возросла после выхода в 2013 году анимационного фильма «Ледяное королевство» — деревня имеет некоторое сходство с местным вымышленным королевством Аренделл. Этот факт особенно привлекает в деревню туристов из Азии.
По данным Daily Mail, в высокий сезон деревню посещают до 10 тыс. человек в день, а в год — до миллиона. Местные жители утверждают, что только за последнее десятилетие количество автомобилей увеличилось в три раза.
Споры о системе бронирования — это только верхушка айсберга. Весной на самой известной видовой площадке был установлен деревянное ограждение, чтобы туристы не могли делать селфи. Однако оно простояло недолго и через несколько дней ограждение сняли.
Источник: novinky.cz
ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR
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