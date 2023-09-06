Рецепт экономного отдыха в отелях в Чехии: меньше ночей, одна кружка пива и отмена wellness

В июле и августе 2019 года, накануне пандемии, чешские гостиницы и гостевые дома были заполнены на 57%. Это был отличный год, крупнейший аэропорт Чехии, пражский аэропорт Рузине, поставил рекорд, приняв почти 18 млн туристов. В июле этого года этот показатель еще выше — 59,6%, согласно данным гостиничной системы Previo, полученным от более чем тысячи заведений, эксклюзивно предоставленным SZ Byznys.





В среднем посещаемость в пик сезона за лето, может быть, и выросла, даже по сравнению с прошлым годом, но тратят гости меньше.





«Люди приехали, забронировали номер, купили завтрак или полупансион, но больше не пользуются такими услугами, как джакузи, массаж и т.д. Не только чехи, но и австрийцы и немцы экономят деньги», — рассказал Петр Шиферт, директор отеля Praha в Шпиндлерув-Млине. Его продажи упали на 20-25% по сравнению с прошлым годом.





«Экономия происходит и на ресторанном обслуживании. Дело не в том, что люди не едят, а в том, что человек не выпивает три кружки пива за ужином, а только одну или две. Экономия идет на всем остальном», — сказал он.





Отель не относится к числу дешевых и является одним из самых посещаемых. В прошлые годы она была заполнена на 80%, а в этом году посещаемость приближается к 70%.





Номер стоимостью менее 1600 крон уходит в прошлое





По мнению директора компании Previo Павла Котаса, большие различия в количестве посетителей отдельных гостиниц и гостевых домов обусловлены не только местоположением, но и привлекательностью самого объекта размещения.





«Важна и привлекательность самого объекта размещения, и подход к гостям, и особенно рейтинг, который гости дают объекту размещения», — сказал он.





Статистика показывает, что снять номер по цене ниже 1600 крон за ночь уже является проблемой. Самая низкая средняя цена за номер была в Остраве-Силезии — 1 602 крон. Самая высокая — в винодельческом регионе Леднице-Валтице и Подьи, где номер продавался в среднем за 2 757 крон за ночь.





В среднем за год цены на номер выросли на 7,2%, а на одного человека — на 6%. Ночь в чешских гостиницах и пансионах в праздничные дни стала дороже в этом году на 160 крон за номер. Средняя цена на одного человека увеличилась с 985 крон до 1044 крон.





Средняя цена за ночь на одного человека в большинстве регионов превысила 1 000 крон.





Цены варьируются от 863 крон в Центральной Моравии до 1 181 кроны в Бескидах и на Валашску. Прага не является самой дорогой, поскольку Previo не предлагает пятизвездочные отели, которых в столице немало.





Больше всего людей приехало в регион Чешская Швейцария, который в предыдущем году был более пустым из-за масштабного пожара в июле 2022 года в районе Грженско, после которого часть туристов отменила бронирование.





По сравнению с прошлым годом более чем на 10% увеличилось число посетителей гостиниц в Шумаве и Центральной Моравии, на одну пятую больше туристов приехало в Лужицкие горы и на 6% — в Прагу, где было зафиксировано абсолютное наибольшее число посетителей среди всех регионов (с 70% до 74%).





«Понятно, что туристы снова приезжают в Прагу. Однако если учесть инфляцию, то все не так хорошо. Групп не хватает, а крупные отели, которые выиграли от приезда туристов из Азии, не так загружены», — резюмировал Лукаш Питлоун, либерецкий отельер и владелец группы Pytloun Hotels, в которую входят отели в Праге, Либереце, Крушных и Крконошских горах.





Торговый автомат в зоне ресепшн





В этом году многие чехи выезжали за границу. Цены на поездки к морю упали, и в горах осталось мало клиентов. Это связано с холодной весной и началом лета», — говорит отельер. Горные отели посетило на несколько процентов меньше людей, чем год назад.





По словам Питлоуна, по продажам также видно, что туристы экономят деньги.





«Продажи гостиничных услуг, таких как питание и оздоровление, снизились на 4%. В целом гости сократили время пребывания, например, с четырех до двух дней», — сказал он.





Несмотря на то что отельеры повышали цены, рост цен был меньше инфляции. С 2019 года они увеличили цены на проживание в среднем на 27,4%, но инфляция в то время составляла около 35%.





Помимо высоких производственных затрат, главной проблемой для отельеров является нехватка кадров.





"Мы не только слышим об этом от отельеров, но и видим это в растущем спросе на автоматизацию, например, на гостиничные системы, которые освобождают руки отельеров и частично снижают требования к персоналу”, — говорит директор по маркетингу компании Previo Ярослав Тик.





Все чаще в гостевых домах и гостиницах появляются необслуживаемые средства приема, такие как ящики для ключей, электронные PIN-ручки или приложения для онлайн-регистрации.











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