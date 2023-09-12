Еда в чешских ресторанах подорожала на треть, больше всего — супы и гуляш

Сравнение цен августа этого года с уровнем цен в 2019 году основано на данных, опубликованных компанией Dotykačka.

Если в 2019 году средняя цена супа составляла 36 крон, то в августе этого года — уже 54 кроны, то есть рост составил 51%. Столь же заметный рост наблюдается и в цене бургеров. Если в 2019 году бургер продавался в среднем за 139 крон, то в прошлом месяце он стоил уже 201 крону, на 45% больше. Гуляш подорожал в среднем со 119 до 169 крон, то есть на 42%.

В 2019 году бутылка шампанского в ресторане в Чехии стоила 246 крон, а в 2023 — 278 крон, пицца — 138 крон против 178 крон в 2023 году, стейк — 175 крон (сейчас 228 крон), минеральная вода — 29 крон (сейчас 36).

В ресторанах значительно подорожали не только продукты питания. Средняя цена чашки кофе выросла на 41% и достигла 52 крон, а средняя цена за кружку пива теперь чуть ниже отметки 50 крон. В среднем 0,5 разливного пива продается за 49 крон.

Данные также показали, что в этом году 28% людей не употребляют напитки вместе с едой в заведениях. В 2021 году этот показатель составлял 24%.

Более 21% людей в Чехии не дают чаевых в ресторанах. Средний размер чаевых по состоянию на середину этого года составил 6,12% от суммы в чеке. Статистика чаевых может отражать и ситуации, когда за одним столом расплачиваются несколько человек, а чаевые дает только один из них. В то же время операции с наличными, которые невозможно зафиксировать, не отражаются в статистике.

Чаевые составляют около 5% от суммы чека почти в 37% случаев, 10% — в 33,5% случаев в этом году, тогда как в прошлом году этот показатель составлял более 38%.







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