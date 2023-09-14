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Чешским компаниям в основном не хватает складских работников, строителей и водителей
15 сентября 2023
07:00
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По данным опроса рекрутеров, проведенного ЧTK, на чешском рынке труда не хватает в основном производственных и строительных рабочих, складских работников, ремесленников, водителей грузовых транспортных средств, техников и механиков.
Они также отмечают нехватку врачей, медицинского персонала, учителей и поваров. Кроме того, они считают актуальной нехватку специалистов в сфере информационных технологий, таких как программисты, специалисты по кибербезопасности, анализу данных и управлению проектами.
Как сообщил представитель Торговой палаты Мирослав Диро, наибольший спрос у работодателей наблюдается на работников технической направленности, таких как металлообработчики или станочники. По его словам, существует нехватка ремесленников, но компаниям также не хватает пекарей, кондитеров, поваров, мясников, швей. По-прежнему высок спрос на складских работников и водителей погрузчиков или грузовиков.
По словам Диро, нехватка работников стала основным препятствием для развития бизнеса наряду с чрезмерным администрированием. Компании вынуждены отказываться от контрактов, а государство теряет десятки миллиардов крон, которые могло бы собрать в виде налогов и сборов, добавил он.
В Праге и Среднечешском крае, по данным исследования компании Grafton Recruitment, наиболее дефицитными кандидатами являются ИТ-специалисты и электромонтеры, за ними следуют инженеры по качеству. В Остравском регионе больше всего не хватает электриков, сварщиков, наладчиков, а также SAP-консультантов, ИТ-разработчиков и инженеров по качеству. в Будейовицах — работников ИТ, а также технологов, бухгалтеров и электриков. В Либерецком крае ощущается острая нехватка сварщиков и электриков, причем пособия по найму на эти должности достигают 100000 крон.
«В секторе информационных технологий уже давно востребованы разработчики программного обеспечения, и мы наблюдаем растущий интерес к специалистам, владеющим языком программирования Python. Учитывая современные тенденции и развитие искусственного интеллекта, специалисты в этой области пользуются спросом», — говорит Кристина Кралова, руководитель отдела маркетинга компании Hays.
По ее словам, еще одной областью, пользующейся обычно высоким спросом, является инженерное дело, где вновь наблюдается высокий спрос на специалистов в области разработки, особенно в автомобильной промышленности и смежных областях.
«Третьей областью повышенного спроса является бухгалтерский сектор, где одной из самых востребованных и одной из самых дефицитных специальностей является главный или старший бухгалтер со знанием английского языка», — добавила она.
Источник: ceskenoviny.cz
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