Чешским компаниям в основном не хватает складских работников, строителей и водителей

Они также отмечают нехватку врачей, медицинского персонала, учителей и поваров. Кроме того, они считают актуальной нехватку специалистов в сфере информационных технологий, таких как программисты, специалисты по кибербезопасности, анализу данных и управлению проектами.





Как сообщил представитель Торговой палаты Мирослав Диро, наибольший спрос у работодателей наблюдается на работников технической направленности, таких как металлообработчики или станочники. По его словам, существует нехватка ремесленников, но компаниям также не хватает пекарей, кондитеров, поваров, мясников, швей. По-прежнему высок спрос на складских работников и водителей погрузчиков или грузовиков.





По словам Диро, нехватка работников стала основным препятствием для развития бизнеса наряду с чрезмерным администрированием. Компании вынуждены отказываться от контрактов, а государство теряет десятки миллиардов крон, которые могло бы собрать в виде налогов и сборов, добавил он.





В Праге и Среднечешском крае, по данным исследования компании Grafton Recruitment, наиболее дефицитными кандидатами являются ИТ-специалисты и электромонтеры, за ними следуют инженеры по качеству. В Остравском регионе больше всего не хватает электриков, сварщиков, наладчиков, а также SAP-консультантов, ИТ-разработчиков и инженеров по качеству. в Будейовицах — работников ИТ, а также технологов, бухгалтеров и электриков. В Либерецком крае ощущается острая нехватка сварщиков и электриков, причем пособия по найму на эти должности достигают 100000 крон.





«В секторе информационных технологий уже давно востребованы разработчики программного обеспечения, и мы наблюдаем растущий интерес к специалистам, владеющим языком программирования Python. Учитывая современные тенденции и развитие искусственного интеллекта, специалисты в этой области пользуются спросом», — говорит Кристина Кралова, руководитель отдела маркетинга компании Hays.





По ее словам, еще одной областью, пользующейся обычно высоким спросом, является инженерное дело, где вновь наблюдается высокий спрос на специалистов в области разработки, особенно в автомобильной промышленности и смежных областях.





«Третьей областью повышенного спроса является бухгалтерский сектор, где одной из самых востребованных и одной из самых дефицитных специальностей является главный или старший бухгалтер со знанием английского языка», — добавила она.











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