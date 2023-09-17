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Жатецкий хмелевой регион включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
18 сентября 2023
19:00
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Сегодня Жатец и регион жатецкого хмеля стали частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это первый в мире хмелеводческий ландшафт, получивший такой статус.
Решение о включении в список ЮНЕСКО принял Межправительственный комитет по всемирному наследию на своей 45-й расширенной сессии в Эр-Рияде. Это семнадцатое включение Чешской Республики в Список всемирного наследия.
Эта номинация последовала за первоначальной концепцией под названием «Жатец — город хмеля», которую Комитет всемирного наследия в 2018 году рекомендовал пересмотреть, включив в нее еще и хмелеводческий ландшафт.
«Я чрезвычайно рад, что эта номинация была включена в Список всемирного наследия, поскольку выращивание хмеля, нашего зеленого золота, неразрывно связано с чешской культурой. Я верю, что новый объект Всемирного наследия станет не только подтверждением его исключительной ценности, но и стимулом для дальнейшего развития, улучшения охраны и укрепления сотрудничества в области сохранения, туризма и популяризации», — заявил министр культуры Мартин Бакса (ODS).
Жатец и ландшафт Жатецкого хмельника являются свидетельством сильной культурной традиции выращивания и обработки хмеля, которая в Чехии существует уже несколько столетий. Памятник состоит из двух частей, которые вместе иллюстрируют цикл выращивания, переработки и торговли самым известным в мире сортом хмеля — жатецким полузасушливым черным хмелем.
Первая часть — это ландшафт с хмелеводческими хозяйствами и деревнями Трнованы и Стекник, включая одноименный замок. Вторая часть — исторический центр города Жатец с его промышленным кварталом XIX века, в котором сосредоточено наибольшее количество зданий, связанных с переработкой и торговлей хмелем. Обе части соединяет река Огрже.
Территория и ее строительное наследие, связанное с выращиванием хмеля, свидетельствуют о более чем 700-летней традиции, которая продолжается до сих пор, несмотря на значительные демографические изменения в разные периоды истории. Ландшафт включает в себя целый ряд объектов, начиная от традиционных хмельников, зданий для сушки, упаковки, сертификации и хранения хмеля и заканчивая частями исторической транспортной сети, состоящей из автомобильных и железных дорог, реки Огрже и других водных потоков.
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