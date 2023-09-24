Как понять, что вас не ценят на работе

Именно поэтому так важно обращать внимание на то, как нас уважают, ценят и признают на работе. К сожалению, как показывают многочисленные опросы, многим людям этого не хватает.

Для работодателей должно быть приоритетом, чтобы их сотрудники чувствовали удовлетворение от работы, поддержку в профессиональном росте и достойное вознаграждение. В конце концов, речь идет не только о благополучии отдельного человека, но и о влиянии на всю компанию, что подтверждают исследования, показывающие тесную связь удовлетворенности сотрудников с производительностью труда.

Но, несмотря на все это, большинство людей не чувствуют себя ценными на рабочем месте, о чем свидетельствуют данные консалтинговой и аналитической компании Gallup. Только 21% сотрудников во всем мире действительно удовлетворен работой. Остальные в основном сталкиваются с тем, что работодатели недооценивают возможные улучшения, которые могли бы привести к большему удовлетворению.

Вот как можно понять, что вас не ценят на работе.

Не ценят

Трудовой договор — это соглашение, в котором вы предлагаете свое время, знания и опыт в обмен на зарплату. Это означает, что работодатель должен признавать не только то, что вы хорошо выполняете свою работу, но и вашу преданность делу, усердие и целеустремленность.

В компаниях, где усилия работника не признаются, он не получает должного вознаграждения. Согласно выводам Gallup, хорошие компании должны стремиться к похвале и карьерному росту сотрудников. Если они этого не делают, значит, они не очень заботятся о своих сотрудниках.

Карьерный рост

Одним из основных ключей к сохранению мотивации на работе является возможность продвижения по службе. Это может быть повышение зарплаты за счет стажа, опыта, возможности взять на себя большую ответственность или продвинуться по службе.

По данным исследования PayScale, если человек просит о повышении зарплаты и считает, что заслуживает этого, но зарплату не повышают, это часто приводит к уходу из компании.

Вас не слушают

Компания — это группа людей, которые объединили свой труд и усилия для достижения поставленных целей. Даже если вашей работой руководит начальство, вам должно быть предоставлено право высказать свое мнение по поводу выполнения задач.

Если в компании не слышно вашего голоса, нет места для ваших предложений по улучшению работы и никто не интересуется вашей обратной связью, это является очень важным показателем того, что сотрудники — просто бессмысленные цифры, которые можно легко заменить.

Вам дают понять, что вы не имеете значения

Хорошая компания — та, которая уважает своих сотрудников, дает им почувствовать, что они важны как люди. Поэтому каждый руководитель должен быть открыт для дискуссий и с должным вниманием относиться к любым спорам.

Неправильно делают компании, которые стремятся извлечь из своих сотрудников только выгоду, оказывают на них чрезмерное давление, добиваясь достижения поставленных целей независимо от самочувствия сотрудников, их других обязанностей, семейной жизни и т.д. В этом случае сотрудники подвергаются стрессу и риску выгорания.

Вы застряли на одном месте

Работа должна быть не только источником денег, но и средством развития вашего потенциала. Она должна предлагать вам новые задачи, соответствующие вашим интересам и способностям.

Поэтому каждая хорошая компания должна заботиться о личном развитии своих сотрудников, помогая им выявлять и преодолевать слабые стороны и предоставляя возможности для обучения.

Если вы чувствуете, что застряли на одном месте, не видите возможностей для развития и поддержки, чтобы расти и совершенствоваться, — очевидно, ваш работодатель не заботится о вас.

Вы не можете быть самим собой

Одна из основных обязанностей отдела кадров — достижение хорошего соответствия между сотрудниками и их должностями. Поэтому здесь всегда должны учитываться качества сотрудника и его требования к должности.

Если вы обладаете прекрасными навыками, любите работать в команде, а вас поставили на чрезвычайно конкурентную позицию, вы не будете чувствовать себя комфортно, и велика вероятность, что на работе вы не будете счастливы. Компания, которая ценит своих сотрудников, знает, в чем их сильные стороны, и дает им возможность использовать их ежедневно.











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