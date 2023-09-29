Комментарий: чехи — одни из самых больших поклонников капитализма. Но где они прячутся?

«Репрезентативный опрос позволил определить, как люди во всем мире относятся к капитализму. Только в шести странах симпатии к капитализму преобладают. В эту шестерку входит и Чехия. Честно говоря, я в восторге от результатов».





Как Вы считаете, «капитализм несет ответственность за бедность и голод» или «капитализм улучшил жизнь простых людей во многих странах»? Или что «капитализм ведет к росту неравенства», или что «капитализм означает, что потребители, а не государство, решают вопрос о предложении»? Как бы вы ответили на эти вопросы?





На самом деле, вы могли бы ответить. Они возникли в ходе репрезентативного опроса, проведенного в 34 странах, включая Чехию, в период с июня 2021 по декабрь 2022 года. В нем измерялось отношение граждан этих стран к капитализму. Как к его принципам, так и к самому слову. Потому что, помимо прочего, опрос показал, что это не одно и то же.



Результаты исследования опубликованы в сентябре в отраслевом журнале Economic Affairs. Автор исследования Райнер Цительманн представляет его так: Только в шести странах из числа опрошенных преобладает симпатия к капитализму. Наиболее ярко это выражено в США и Польше. Для меня самым большим сюрпризом стало то, что в шестерку лидеров также вошла Чешская Республика.





Другие страны — Южная Корея, Япония и Нигерия. В восьми странах отношение населения к капитализму определяется как нейтральное. А в большинстве оставшихся 20 стран оно скорее антикапиталистическое. Удивительно, но в их число, хотя и с небольшим отрывом, вошла Швейцария.





Честно говоря, я в восторге от полученных результатов. Я принадлежу к поколению, которое вступило во взрослую жизнь, плюс-минус, в конце коммунистического режима, и вера в личную свободу, рыночную экономику и недоверие к государству являются основой моего мировоззрения.





Все остальное зависит от этого. Капитализм для меня — это не противоположность коммунизму или социализму. Я думаю о капитализме как о состоянии, в котором современное общество функционирует нормально. Коммунизм и социализм для меня — это аберрации, которые не являются ни устойчивыми, ни жизнеспособными. Но они могут нанести большой вред.





Конечно, я понимаю, почему другим поколениям или людям в целом эта философия кажется менее привлекательной. И как бы я это ни уважал, мне всегда было неприятно, когда кто-то использовал капитализм как грязное слово. В конце концов, исследования также измеряют, насколько «ярлык» отличается от реального содержания.





В первом вопросе выясняется отношение респондентов к рыночной экономике без прямого упоминания капитализма. Последний появляется только во втором и третьем вопросах. Оказалось, что в Польше (там больше) и в Чехии люди гораздо больше одобряют «капитализм», когда он прямо не упоминается в вопросе. Аналогичная картина наблюдается в Аргентине и Швеции. Если бы в этих странах капитализм назывался как-то иначе, то они, вероятно, также были бы в числе тех, где люди чаще его поддерживают.





Между прочим, в бедной Нигерии все наоборот. Рыночная экономика не очень привлекает людей, а вот капитализм их привлекает. Они воспринимают это слово как билет в лучшую жизнь. Для них капитализм — это скорее стиль жизни, чем экономическая система. То же самое можно сказать и о вьетнамцах. Они любят капитализм, несмотря на то, что официальное название страны — социализм.





Исследования показали и другое: люди, поддерживающие капитализм, менее склонны верить в теории заговора, чем те, кто капитализм критикует. В Чехии даже довольно значительно: в заговоры склонны верить 0,8% сторонников против 6,9% критиков капитализма.





И снова я воспринимаю результаты опроса как приятный сюрприз. Чехия — страна традиционно эгалитарная, и даже успешным людям часто советуют, что лучше не выделяться. В то же время мы слишком часто слышим, что при коммунистах было дешевле, никто ни за чем не гнался и в целом жизнь была лучше. Но, может быть, мы просто придаем слишком большое значение этой чепухе?





Лично я не воспринимаю веру в капитализм как нечто идеологическое. Это скорее гарантия того, что человек проживет счастливую и полную надежд жизнь. Капитализм как идея блестяще отражен в строке Стейнбека о том, что «бедняки в Америке видят себя не эксплуатируемым классом, а временно неработающими миллионерами».





Мы далеки от такого менталитета. И по логике, и с учетом истории. Но, возможно, не так далеко, как может показаться. Сторонники капитализма, где вы?











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