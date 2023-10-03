С января в чешские компании придут работать 40 000 иностранцев. Но этого будет недостаточно

Чешская экономика страдает от нехватки людей для работы во многих ключевых отраслях. На промышленных предприятиях, в транспортных компаниях, на стройках, в здравоохранении и ресторанах — практически все отрасли сегодня нуждаются в людях.

Опрос, проведенный компанией SZ Byznys среди топ-менеджеров чешских компаний, показывает, что нехватка сотрудников является для них проблемой номер один. Она сдерживает рост компаний, удорожает производство и снижает конкурентоспособность. А государство недополучает миллиарды крон в виде налогов и сборов, которые эти люди заплатили бы из своей зарплаты.

«Если бы у нас не было украинцев, филиппинцев, вьетнамцев, мы бы закрылись. Ситуация такова, что у нас на предприятии половина иностранных сотрудников», — говорит Давид Беднарж, директор птицефабрики Klatovy, второго по величине мясоперерабатывающего предприятия в Чехии. В некоторых сельскохозяйственных компаниях сейчас работают практически одни филиппинцы, а чехи не заинтересованы в выполнении этой работы.

Проблемы на рынке схожи, различается лишь спрос на конкретные профессии.

«Не хватает электриков, бухгалтеров, машинистов, маляров и представителей других профессий. Правительства подвели нас, не открыв рынок для иностранных рабочих», — говорит Квидо Штепанек, владелец компании Isolit-Bravo, поставляющей комплектующие для автопроизводителей.

План по улучшению ситуации уже разрабатывается. Правительство Чехии утвердило несколько программ по стимулированию миграции из третьих стран. В совокупности они позволят в следующем году привлечь на чешские предприятия 20 000 квалифицированных работников, в основном из Украины, Филиппин и Монголии, а также в меньшей степени из Молдовы, Грузии и Боснии и Герцеговины. Кроме того, кабинет министров ожидает, что в течение следующего года на рынок труда прибудут еще 20 000 украинских беженцев. В общей сложности — 40 000 человек.

Из информации, полученной от предпринимательских ассоциаций, следует, что потребности чешских компаний во много раз больше. Вот лишь некоторые из них. По данным профсоюзов, в строительном секторе не хватает примерно 60 000 человек, в транспортном секторе — до 28 000 профессиональных водителей, в здравоохранении — 10 000–12 000 медсестер. В сфере общественного питания — около 10 000 поваров, официантов и вспомогательного персонала. А в сельском хозяйстве — 8 000–9 000 работников. И так можно продолжать фактически по всем отраслям.

«Конечно, этого все равно недостаточно, и стратегические изменения произойдут только с принятием нового закона об иностранцах и оцифровкой всей системы подачи заявок, над чем сейчас ведется работа. К сожалению, это увеличение имеет свои пределы на уровне посольств. Мы надеемся, что постепенно их возможности будут увеличиваться», — говорит о планах правительства Томаш Пруза, советник министра промышленности и торговли Юзефа Сикеля и президент Союза торговли и туризма.

По его мнению, сложившаяся ситуация невыгодна предприятиям, поскольку они теряют заказы, которые хотели бы выполнить, но некому их производить, а государство вновь теряет значительные средства. «Согласно анализу, проведенному Торговой палатой, только в этом году государство потеряет 150 млрд крон в виде несобранных налогов и страховых сборов, что позволило бы решить значительную часть проблемы дефицита», — добавил он.

Ситуация не разрешится сама собой. Напротив, ухудшение демографической ситуации только усугубит ее. Ожидается, что к 2032 году численность трудоспособного населения Чехии сократится более чем на 240 000 человек.

Например, по данным Ладислава Душека из Института медицинской информации и статистики, в течение ближайшего десятилетия из сферы здравоохранения уйдут 14% медсестер общего профиля, то есть почти 12 000 человек.

«20 000 человек из-за рубежа, конечно, будет недостаточно. Но это лучше, чем ничего», — оценивает нынешнюю политику Квидо Штепанек.

Правительство планирует увеличить квоты в программах, связанных с Законом об иностранцах. Например, в программе «Квалифицированные рабочие» квота увеличивается на 5 000 человек. В случае с филиппинцами посольства будут выдавать 5 300 заявлений на получение карт работника в год вместо нынешних 3 000, а для Монголии квота увеличена с 2 000 до 3 000 заявлений. Это единственная программа, которая начнет действовать в мае, в то время как остальные вступят в силу в январе. Это следует из рабочего проекта, имеющегося в распоряжении редакции. В настоящее время проект находится на межведомственном согласовании.

С января также будет увеличена квота для квалифицированных работников из Украины, имеющих временную защиту в других странах — членах ЕС, на 11 000 человек. Будет возобновлена приостановленная программа выдачи чрезвычайных рабочих виз для 2 500 работников сельского, пищевого и лесного хозяйства. Она была приостановлена после начала конфликта в Украине. В эти отрасли также будут допущены жители Боснии и Герцеговины, Грузии, Молдовы и Северной Македонии.

Квота на выдачу трудовых карт для высококвалифицированных работников, таких как ИТ-специалисты, разработчики программного обеспечения, инженеры, врачи и медсестры, также увеличится на 1 500 мест.

«Увеличение на 20 000 работников в год — это позитивное обещание, но по сравнению с довоенной квотой оно все равно недостаточно», — ответил Томаш Зеленый из Торговой палаты, которая выступила инициатором предложения. Палата уже давно призывает нанимать в несколько раз больше работников. Профсоюзы и раньше блокировали выход из сложившейся ситуации, однако повестка дня осложняется еще и тем, что она обсуждается в нескольких министерствах.

Правительство также обсуждает изменение самого Закона об иностранцах, которое может вступить в силу в январе 2026 году. Оно предусматривает, например, упрощение администрирования, то есть перевод всей программы получения вида на жительство в цифровой формат (новая информационная система ICAS), обеспечение регистрации всех иностранцев, находящихся в стране более 90 дней, и введение роли гаранта (работодателя, школы...), который будет обязан предоставлять властям информацию об иностранцах.

Однако Торговая палата также предупреждает об увеличении административного сбора в связи с новой ИТ-системой и упрекает политиков в том, что закон вступит в силу только через два года.











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