В Чехии не хватает водителей, программистов и страховых консультантов

У страховой компании Kooperativa есть опыт в этом вопросе. «В настоящее время нам требуется увеличить количество страховых консультантов примерно на 30 человек в каждой региональной штаб-квартире, которых у нас восемь, — говорит Милан Каня, пресс-секретарь компании. Это около 250 человек.

Компания пытается найти подходящих кандидатов всеми возможными способами через карьерные сайты и крупнейшие порталы по трудоустройству. Kooperativa старается сделать должность более привлекательной, сотрудничая со школами в формате лекций, участия в уроках или ярмарках.

«В регионах менеджеры активно проводят собеседования с потенциальными кандидатами, а в масштабах страны мы обновили программу адаптации на 2024 год, которая рассчитана на 15 месяцев, и новичок может получить очень интересную финансовую оценку помимо комиссионного вознаграждения», — заявил Каня.



По мнению Kooperativa, ситуация осложняется тем, что потенциальные кандидаты живут под влиянием мифов о «страховщиках».

«К сожалению, на рынке не хватает людей, способных работать самостоятельно, готовых учиться новому, брать на себя ответственность и проявлять творческий подход. Не хватает практически на всех профессиональных позициях в страховой отрасли», — говорит Вацлав Балек из страховой компании Slavia. По его словам, причина заключается в том, что люди, занимающие эти должности, должны иметь соответствующее образование, желательно опыт работы, обладать подходящим характером и т.д.

«Помимо нехватки ИТ-специалистов, мы испытываем дефицит молодых специалистов на профессиональных позициях, особенно в области данных, продуктов, финансов или маркетинга, которые имеют базовые знания, полученные в школе, и интерес к данной области. В сфере бизнеса мы сталкиваемся с нехваткой страховых консультантов, особенно в местах расположения крупных производственных предприятий», — говорит Ян Марек из Generali Česká pojišt’ovna.

«Ситуация в страховом секторе мало меняется. По-прежнему не хватает специалистов в области информационных технологий, а также специалистов по урегулированию убытков и актуариев», — говорит Ева Коубикова, директор по персоналу страховой компании Allianz. По ее словам, набор персонала также начинается в университетах. «Мы уже сейчас предоставляем студентам возможность подработки, стажировки или долгосрочного сотрудничества во время учебы. Мы также работаем с социальными сетями, и существующие сотрудники помогают нам», — добавила она.

Нехватка преподавателей и поваров

А какова ситуация на чешском рынке труда в целом? «По отраслям и регионам не хватает 250 000 человек. В большинстве регионов отмечается крайне низкий уровень безработицы, меньше предложений и больше безработных только в Устецком и Моравско-Силезском краях», — говорит Мартин Янски из рекрутинговой компании Randstad Czech Republic.

По его словам, в число дефицитных позиций входят в основном строительные рабочие, операторы производства, водители автобусов и грузовиков. Также ощущается нехватка людей на технических должностях и в сфере информационных технологий, где, например, часто ищут разработчиков. «Для водителей и технических специалистов типичен недостаток квалифицированных кандидатов, который некоторые компании пытаются решить с помощью обучения и переподготовки. Трудности с заполнением вакансий строителей и операторов производства связаны прежде всего с характером работы, которая является тяжелой и низкооплачиваемой», — пояснил он.

По данным Йиржи Халбрштата, представителя ManpowerGroup, в настоящее время насчитывается до 280 000 незаполненных вакансий. «Дефицит работников нужного профиля растет уже давно. По данным исследования ManpowerGroup Talent Shortage Survey, 66% работодателей в Чехии испытывают трудности с заполнением вакансий», — подсчитал он.

Кроме того, население страны стареет, и больше людей выходит на пенсию, чем заканчивает учебу. В Чехии ежегодно на пенсию выходят 120 000 человек, а на рынок выходят 90 000 выпускников. Ситуация станет еще более сложной, когда каждый год на пенсию будет выходить 190 000 человек, что на 70 000 больше, чем сейчас. «При этом на рынок труда будут выходить только 110 000–120 000 выпускников в год», — предупредил Хальбрштат.

По его словам, наиболее остро сейчас ощущается нехватка ИТ-специалистов, то есть программистов, специалистов по кибербезопасности, анализу данных, управлению проектами. Затем идут производственные и строительные рабочие, складские работники, ремесленники, водители грузовиков и общественного транспорта, техники, механики, врачи и медицинский персонал, учителя и повара.











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