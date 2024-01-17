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Nutella это ерунда. Цена чешского пива в Германии заставит вас упасть со стула
20 января 2024
11:00
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В ноябре прошлого года, когда премьер-министр Петр Фиала (ODS) был в Германии, чтобы выяснить, что многие продукты питания там дешевле, чем в Чехии. Тогда Nutella стала символом его неудачного пиар-трюка. Но такое же внимание можно было бы привлечь и к другому, возможно, даже более важному для чехов продукту: пиву. Если в немецком Кауфланде банку пива Pilsner Urquell можно купить всего за евро (менее чем за 25 крон), то в чешских магазинах она стоит 40 крон.
Недалеко от границы, в Дрездене, пол-литровую банку знаменитого чешского пива Pilsner Urquell можно купить в местном магазине Kaufland за 0,99 евро (примерно 24,80 чешских крон) по обычной, а не сниженной цене. Однако при посещении чешского Kaufland покупка того же товара становится значительно дороже. Цена на полке составляет 37,90 крон. Такой же ценник есть и в Tesco, а в магазине Billa даже на крону дороже.
Таким образом, покупая одну коробку (24 банки) в Германии, можно сэкономить целых 300 крон.
Журналисты поинтересовались у Kaufland, что стоит за такой чудовищной разницей в ценах в магазинах, особенно если учесть, что Pilsner варится в Чехии, так что, по крайней мере, стоимость импорта должна быть выше для немецкого Kaufland.
«Контрактные условия с поставщиками всегда обсуждаются на местном уровне и не являются одинаковыми в каждой стране. В каждой стране есть свой специфический рынок, к которому адаптируется вся стратегия действий и ценообразования. В Чешской Республике мы управляем промоушеном и ценообразованием, чтобы предложить наиболее выгодные цены на товары на чешском рынке», — совершенно ответила представитель компании Kaufland Рената Майерль.
По словам пресс-секретаря Pilsner Urquell Зденека Коваржа, конечную цену на пиво всегда определяет розничный продавец, будь то в стране или за рубежом.
«Пиво — национальный напиток не только в Чехии, но и в Германии. И для большинства сетей пиво — это главная привлекательная сторона, которая заставляет покупателей совершать покупки именно у них. Возможно, именно поэтому немецкие сети намеренно держат его на более низком уровне, чем в соседних странах. С другой стороны, разливное пиво в Германии значительно дороже, чем у нас, и составляет всего около 15% от общего объема пива, продаваемого на местном рынке», — сказал он.
Вопрос эксклюзивности?
Аграрный аналитик Петр Гавел предлагает еще одну точку зрения. Он считает, что сам бренд и его репутация могут играть определенную роль в том, почему пиво Pilsner Urquell в Чехии стоит намного дороже, чем у западного соседа.
«Пиво Pilsner считается самым качественным, и этот имидж отражается в более высоком уровне цен на него в Чехии по сравнению с другими сортами пива, в то время как в Германии пиво Pilsner — „одно из многих“, поэтому эксклюзивность там отражается не так сильно», — считает он.
«Вторая причина заключается в том, что рыночная сила Prazdroj в Чехии гораздо выше, чем в Германии, и поэтому Prazdroj имеет здесь больше возможностей для заключения сделок», — добавил Гавел.
Аналитик также считает, что в игру могут вступить такие факторы, как рост чешской инфляции, поведение чешских потребителей, которым «не понравятся» более высокие цены, или налог на добавленную стоимость. НДС на пиво в Германии составляет 19%, в то время как в Чехии — 21%.
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