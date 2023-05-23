Самые свежие вакансии в Чехии. Обзор для читателей 420on
12 октября 2023
22:50
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В данной статье мы представляем актуальные вакансии в Чехии, которые могут заинтересовать русскоязычных кандидатов.
Управляющий объектом и водитель
Требуется мужчина, предпочтительно от 45 лет, для работы в качестве водителя и управляющего объектом — частным домом с участком на окраине Праги.
Требования: наличие водительских прав, опыт вождения автомобиля, знание Праги. В доме 6 маленьких собак, за которыми также потребуется уход. Нестандартный график работы. Знание русского языка будет преимуществом. Предлагается стабильная работа, комфортный коллектив, привлекательная зарплата.
Требования: наличие водительских прав, опыт вождения автомобиля, знание Праги. В доме 6 маленьких собак, за которыми также потребуется уход. Нестандартный график работы. Знание русского языка будет преимуществом. Предлагается стабильная работа, комфортный коллектив, привлекательная зарплата.
Ассистент продаж в магазине обуви ALDO (Брно)
Международная компания ALDO ищет мотивированного ассистента продаж в магазине в Брно.
Требуются: отличные коммуникативные навыки, проактивность, желание представлять бренд и обеспечивать высококачественное обслуживание клиентов. Преимущество: опыт работы в сфере обуви или моды, интерес к моде. Предлагаются: конкурентоспособная зарплата (33 000–37 000 крон), скидки на продукцию, мотивационные бонусы и другие льготы.
Требуются: отличные коммуникативные навыки, проактивность, желание представлять бренд и обеспечивать высококачественное обслуживание клиентов. Преимущество: опыт работы в сфере обуви или моды, интерес к моде. Предлагаются: конкурентоспособная зарплата (33 000–37 000 крон), скидки на продукцию, мотивационные бонусы и другие льготы.
Ассистент продаж со знанием русского и английского языков
Компания: JUTA a.s., Dvůr Králové nad Labem. Ищется ассистент в отдел продаж с хорошим знанием русского и английского языков.
Основные обязанности: поддержка отдела продаж, административные задачи, подготовка документации для выставления счетов и активное общение с клиентами. Требуется высшее или среднее образование, опыт в административной работе приветствуется. Предлагается стабильная работа в чешской компании с гибким графиком и корпоративными льготами.
Основные обязанности: поддержка отдела продаж, административные задачи, подготовка документации для выставления счетов и активное общение с клиентами. Требуется высшее или среднее образование, опыт в административной работе приветствуется. Предлагается стабильная работа в чешской компании с гибким графиком и корпоративными льготами.
Юрист с интересом к миграционному праву
Компания: Organizace pro pomoc uprchlíkům — OPU Ostrava. Обязанности: оказание юридической помощи в области миграционного права, представление интересов в административных и судебных процессах, встречи в учреждениях для просителей убежища, участие во встречах юридической команды.
Требования: высшее образование в области права или студент старших курсов, желание работать с мигрантами, знание дополнительного языка (английский, украинский или русский), водительские права приветствуются, готовность изучать новые правовые акты и работать в команде. Предлагается полная или частичная занятость, начало работы с 01.01.2024 или раньше по договоренности.
Требования: высшее образование в области права или студент старших курсов, желание работать с мигрантами, знание дополнительного языка (английский, украинский или русский), водительские права приветствуются, готовность изучать новые правовые акты и работать в команде. Предлагается полная или частичная занятость, начало работы с 01.01.2024 или раньше по договоренности.
Продавец/продавщица в магазин косметики
Компания-производитель и продавец органической косметики HAVLÍKOVA APOTÉKA ищет мотивированного сотрудника в Карловы Вары.
Требования: минимум год опыта в активных продажах, среднее профессиональное образование, базовые знания немецкого, средний уровень английского и русского языков.
Предлагается: дружественная рабочая атмосфера, возможность карьерного роста, корпоративные скидки и другие бонусы. Необходимо отправить резюме и мотивационное письмо.
Требования: минимум год опыта в активных продажах, среднее профессиональное образование, базовые знания немецкого, средний уровень английского и русского языков.
Предлагается: дружественная рабочая атмосфера, возможность карьерного роста, корпоративные скидки и другие бонусы. Необходимо отправить резюме и мотивационное письмо.
Финансовый специалист
Требуется финансовый специалист с высшим образованием по специальности экономика/финансы и минимум двухлетним опытом в банковской или финансовой сфере. Необходимы: знание русского для ежедневной коммуникации, английский язык на уровне B2, аналитические навыки и способность к обучению. Плюсом будут навыки работы с финансовыми системами и опыт в коммуникации с зарубежными филиалами.
Предлагается: работа в динамичной среде, карьерный рост, расположение в Праге и Sodexo Benefity. Зарплата: 50 000–70 000 крон.
Предлагается: работа в динамичной среде, карьерный рост, расположение в Праге и Sodexo Benefity. Зарплата: 50 000–70 000 крон.
Специалист по онлайн-маркетингу
Обязанности: разработка и реализация онлайн-кампаний, управление социальными сетями, создание контента, сотрудничество с маркетинговой командой, анализ рынка.
Требования: образование среднее или высшее, владение ПК, знание немецкого языка (другие языки, такие как английский, русский, приветствуются), коммуникабельность, инициативность, креативность, водительские права категории B. Предлагают: стабильную работу, хорошую зарплату, корпоративные льготы, обучение, корпоративные мероприятия и др.
Требования: образование среднее или высшее, владение ПК, знание немецкого языка (другие языки, такие как английский, русский, приветствуются), коммуникабельность, инициативность, креативность, водительские права категории B. Предлагают: стабильную работу, хорошую зарплату, корпоративные льготы, обучение, корпоративные мероприятия и др.
У редакции 420on нет возможности проверять компании, размещающие вакансии, на добросовестность. Если вы чувствуете, что работодатель нарушает ваши права каким-либо способом (принуждение, угрозы, мошенничество), безотлагательно обращайтесь в соответствующие органы и организации, например в Strada.cz. Разумеется, мы надеемся, что этого не потребуется и вы найдете в этой рубрике новые возможности и перспективы.
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