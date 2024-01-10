От компьютера до иголки и нитки. Интерес к переобучению в Чехии растет

Павел Филоуш в течение 20 лет работал агентом в компании по производству медицинского оборудования. Он проводил время за рулем и перед компьютером. Теперь он меняет все это на иголку и нитку. «Это мечта всей жизни, и ты все время боишься ее осуществить, пока в один прекрасный день у тебя не кончается терпение, ты бросаешь работу и берешься за дело», — говорит он.

Он сам оплачивает свои уроки у шорника из Брно, которые стоят 60 000 крон. Курс переподготовки длится 200 часов и занимает около трех месяцев.

Безработным почти все расходы оплачивает Центр занятости, одна из них — Марсела Весела. Ее отпуск по уходу за ребенком подходит к концу. Раньше она продавала мебель. Но вернуться она не может. «К сожалению, я не продлила свой контракт, поэтому у меня нет работы», — говорит она. Благодаря курсам она начнет бизнес по производству кожаных сумок.

Интерес к переобучению растет. Если пять лет назад было 9 000 успешных выпускников, то в 2022 году их было уже более 12 000, а в прошлом году — 23 546. «Наибольший интерес вызывают курсы по помогающим профессиям — особенно по специальностям работника социальных служб или парамедика. А также в сфере обслуживания, куда входят косметолог, парикмахер и мастера педикюра», — говорит Люция Коларжова, руководитель Бюро труда в Брно.

Есть интерес и к ремеслам. Однако этот вид курсов не подходит для больших групп. Ярослав Псота, шорник, может обучить максимум трех человек за квартал.

«Когда люди приходят ко мне на курсы, они обычно уже точно знают, чем хотят заниматься. У шорного дела очень широкий спектр», — говорит он.