От компьютера до иголки и нитки. Интерес к переобучению в Чехии растет
12 февраля 2024
13:30
306
Интерес к курсам переподготовки самый большой за последние пять лет. В прошлом году Бюро по трудоустройству сообщило о более чем 23 000 успешных выпускников, что почти вдвое больше, чем в предыдущем году. Число людей, заинтересованных в переподготовке, намного выше, чем раньше. Но и людей, обучающихся профессиям, становится все больше.
Павел Филоуш в течение 20 лет работал агентом в компании по производству медицинского оборудования. Он проводил время за рулем и перед компьютером. Теперь он меняет все это на иголку и нитку. «Это мечта всей жизни, и ты все время боишься ее осуществить, пока в один прекрасный день у тебя не кончается терпение, ты бросаешь работу и берешься за дело», — говорит он.
Он сам оплачивает свои уроки у шорника из Брно, которые стоят 60 000 крон. Курс переподготовки длится 200 часов и занимает около трех месяцев.
Безработным почти все расходы оплачивает Центр занятости, одна из них — Марсела Весела. Ее отпуск по уходу за ребенком подходит к концу. Раньше она продавала мебель. Но вернуться она не может. «К сожалению, я не продлила свой контракт, поэтому у меня нет работы», — говорит она. Благодаря курсам она начнет бизнес по производству кожаных сумок.
Интерес к переобучению растет. Если пять лет назад было 9 000 успешных выпускников, то в 2022 году их было уже более 12 000, а в прошлом году — 23 546. «Наибольший интерес вызывают курсы по помогающим профессиям — особенно по специальностям работника социальных служб или парамедика. А также в сфере обслуживания, куда входят косметолог, парикмахер и мастера педикюра», — говорит Люция Коларжова, руководитель Бюро труда в Брно.
Есть интерес и к ремеслам. Однако этот вид курсов не подходит для больших групп. Ярослав Псота, шорник, может обучить максимум трех человек за квартал.
«Когда люди приходят ко мне на курсы, они обычно уже точно знают, чем хотят заниматься. У шорного дела очень широкий спектр», — говорит он.
Спектр предлагаемой переподготовки очень разнообразен. Только в январе Бюро по трудоустройству в Брно открыло более 300 курсов. Подробнее о курсах переподготовки читайте в этой статье.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
12:30
8 ФЕВРАЛЯ 2024
1432
Уровень безработицы в Чехии в январе этого года вырос с 3,7% до 4. Это самый высокий показатель почти за три года, с апреля 2021 года, согласно данным, опубликованным Чешским бюро труда в четверг....
19:30
7 ФЕВРАЛЯ 2024
1279
Последние актуальные вакансии, где приветствуются знания иностранных языков, кроме чешского.
19:30
5 ФЕВРАЛЯ 2024
1906
Уменьшение двухмесячного срока предупреждения об увольнении, продление трехмесячного испытательного срока или увольнение без объяснения причин. Эти меры рассматриваются правительством для оживления...
16:30
5 ФЕВРАЛЯ 2024
2199
Škoda Auto с апреля повысит зарплаты на 5%. Кроме того, сотрудники автопроизводителя получат в мае бонус с доходов за прошлый год в размере 96 000 крон и единовременную премию в размере 4 000 крон,...
15:00
5 ФЕВРАЛЯ 2024
798
Согласно документам к закону, изменения коснутся пяти компаний и банков в Чешской Республике. В среднем в ЕС женщины занимают 32,2% мест в советах директоров. В Чешской Республике этот показатель...
10:00
5 ФЕВРАЛЯ 2024
5627
Вдохновленные соседями, немецкие железнодорожники требуют сократить рабочий день по примеру Франции и Бельгии. Некоторые чешские компании уже присоединились к этой тенденции. Однако экономисты...
12:00
26 ЯНВАРЯ 2024
906
Половина населения Чехии предпочитает гибридную модель работы, то есть сочетание работы из дома и офиса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией STEM/MARK для Home Credit....
13:00
23 ЯНВАРЯ 2024
2390
Так называемая «шварцсистема», то есть неофициальное трудоустройство предпринимателей на полный день, является незаконным трудовым отношением согласно чешскому законодательству. Тем не менее она не...
18:00
21 ЯНВАРЯ 2024
6352
Хелена Горска из Raiffensenbank и Катержина Кадлецова, владелица USSPA, обсудили экономику и бизнес в подкасте CzechCrunch.
12:00
21 ЯНВАРЯ 2024
13017
Ваш будущий работодатель на собеседовании не должен спрашивать, есть ли у вас семья, какую религию вы исповедуете или какую политическую партию поддерживаете. Точно так же его не касается ваша...
16:00
20 ЯНВАРЯ 2024
3746
Почему в сфере IT в долгосрочной перспективе трудятся больше мужчин, хотя женщины не менее компетентны и когда-то даже преобладали в этой области? Ситуация начинает меняться благодаря тому, что...
18:00
18 ЯНВАРЯ 2024
1438
Чешские работники предпочитают личную жизнь работе и меньше заинтересованы в карьерном росте, чем это принято за рубежом. Баланс между работой и личной жизнью для них так же важен, как и размер...
10:00
14 ЯНВАРЯ 2024
3822
КОНЕЦ ШВАРЦ-СИСТЕМЫ СРЕДИ КУРЬЕРОВ? КУРЬЕРЫ ИЗ WOLT И ROHLÍK ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕЙТИ НА ПОЛНОЦЕННЫЙ КОНТРАКТ
Вы курьер, работаете в компании как самозанятый и хотели бы стать наемным работником, но не можете? Работникам, оказавшимся в подобном положении, Европейский союз предоставит мощный рычаг влияния...
14:30
12 ЯНВАРЯ 2024
1328
Если человек одновременно работает по нескольким договорам, согласно законодательству, которое вступит в силу в июле, страховые взносы должны уплачиваться с минимального дохода в размере 40% от...
18:30
10 ЯНВАРЯ 2024
1529
Поправки, внесенные в Трудовой кодекс в октябре прошлого года, позволяют нанимать сотрудников полностью дистанционно. Юридическая фирма PRK Partners советует компаниям, как к этому подготовиться.