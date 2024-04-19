Подработок становится все меньше, студенты могут сказать спасибо правительству

«В целом, по сравнению с прошлым годом, временных рабочих мест стало примерно на 15% меньше. В таких регионах, как Устецкий и Злинский края, предложение временных рабочих мест еще меньше», — рассказал Франтишек Яреш из Студенческого агентства.



Основная причина этого — желание компаний сэкономить деньги. «Стоимость временных работников выросла в среднем на 14% по сравнению с прошлым годом из-за обязательного введения доплат за договоры и отпускные», — добавил Яреш.



С октября прошлого года контрактники получили право на дополнительную оплату за работу в ночное время или в период праздничных дней, а с января они могут брать отпуск на тех же условиях, что и сотрудники. С июля компании должны будут регистрировать их в Чешском управлении социального обеспечения.



В результате другие HR-специалисты также отмечают снижение предложения. «В годовом исчислении мы наблюдаем снижение порядка одного процента. Отчасти это связано с ситуацией на рынке, где мы также наблюдаем снижение количества предлагаемых позиций на полный рабочий день. Отчасти свою роль играют и изменения в договорах», — говорит Томаш Павличек из портала о работе Prace.cz. Однако он больше наблюдает это в случае с долгосрочными временными работами.



«Новое законодательство поставило ранее привлекательные договоры наравне с трудовыми. Для компаний это означает не только огромный рост административной нагрузки, но и значительное увеличение расходов», — говорит Франтишек Будны, директор кадрового агентства Předvýběr.CZ.



Предложение распределяется неравномерно

Но даже в этом случае, по мнению рекрутеров, кандидаты найдут какую-то работу. «Летний сезон только начинается, так что это не значит, что в июле и августе будет дефицит временных рабочих мест», — говорит Мартина Рышкова из портала Fajn-brigady.cz, которая оценивает снижение на десятую часть по сравнению с прошлым годом.



По ее словам, чаще всего открываются вакансии на праздничные дни в производственных компаниях, торговых сетях, в сфере уборки и охраны различных зданий.



По словам Петра Дауды из компании Randstad Czech Republic, люди все еще могут найти временную работу. «Однако те, кто ждал, могут быть разочарованы, потому что предложение не такое разнообразное», — отметил он.







«Можно найти временную работу в сельском хозяйстве, гастрономии, туризме и тому подобных сферах», — говорит Анета Балиамисова из компании Agentura Plus, добавляя, что на севере страны преобладают промышленные профессии, такие как оператор склада или работник службы распределения. На юге же, напротив, аграрные профессии, такие как гребенщик и подсобный рабочий в сельском хозяйстве.



«Если говорить о регионах, то предложение очень неравномерно и сосредоточено в основном в крупных городах», — говорит Йиржи Халбрштат из ManpowerGroup. Там работодатели ищут временных работников в основном через интернет. В небольших городах преобладают неформальные источники найма, и людям, заинтересованным во временной работе, важнее спросить у своих знакомых.