17 октября
12:57
39
Фасадчики, сбор строительных лесов
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Praha 1
Yyy
Nymburk
Тип занятости
Полный день
Профессия
Строитель, Каменщик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
The timber wood
Описание
СРОЧНО!!! Требуются ответственные работники, на фасадные работы. Желательно бригады,но самостоятельных рабочих тоже берём. Только с ОПЫТОМ работы. Оплата от объема. В Праге от 500 Kč/m Пишите, или звоните What'up - Viber
Контакты:
Дмитрий
+420606725919