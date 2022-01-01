Описание

СРОЧНО!!! Требуются ответственные работники, на фасадные работы. Желательно бригады,но самостоятельных рабочих тоже берём. Только с ОПЫТОМ работы. Оплата от объема. В Праге от 500 Kč/m Пишите, или звоните What'up - Viber