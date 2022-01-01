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Фасадчики, сбор строительных лесов
Вакансии
Партнер рубрики:
17 октября
12:57
39
Фасадчики, сбор строительных лесов
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Сантехник
Personal Work Agency
Praha 1
Строитель каменщик
Yyy
Nymburk
Тип занятости
Полный день
Профессия
Строитель, Каменщик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
The timber wood
Описание
СРОЧНО!!! Требуются ответственные работники, на фасадные работы. Желательно бригады,но самостоятельных рабочих тоже берём. Только с ОПЫТОМ работы. Оплата от объема. В Праге от 500 Kč/m Пишите, или звоните What'up - Viber
Контакты:

Дмитрий

[email protected]

+420606725919

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