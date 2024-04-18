Чешские кибермошенники придумали новый трюк

В первом квартале кибермошенники нанесли ущерб на сумму 357,19 млн чешских крон. И хотя средняя сумма ущерба снизилась по сравнению с прошлым годом, она остается значительной — 17 236 чешских крон на одного клиента.



Жертвам либо успешно взламывали вход в электронный банк, либо неправомерно использовали их кредитные карты. «Речь идет о любом виде взлома — в том числе и о манипуляциях, когда клиент сам вводит или авторизует платеж», — уточнили в ассоциации.



В то же время она предупредила о новых видах мошенничества. Например, сообщения о том, что люди якобы переплатили налог, который подлежит взысканию. Электронные мошенники могут использовать технологию NFC, которая позволяет осуществлять беспроводной обмен данными, а также человеческие манипуляции, чтобы удаленно получить данные платежной карты и использовать их для снятия денег в банкоматах.



Данные можно выудить, если приложить карту

Этому предшествует ряд подозрительных шагов, которые требуют осторожности. Подвергшийся атаке человек получает от банка текстовое сообщение с обновлением банковского приложения или о том, что его счет находится под угрозой. В нем содержится ссылка на загрузку приложения, которое выглядит подлинным, но на самом деле является мошенническим.



После загрузки приложения и заполнения личной и конфиденциальной информации, например PIN-кода карты, звонит мнимый сотрудник банка. У него уже есть вся информация о счете жертвы и доступ к нему. Он сообщает, что счет взломан и что для сохранения денег необходимо привязать к мобильному телефону кредитную карту.



«В этот момент передается сигнал NFC, то есть считываются данные с чипа прикрепленной карты на другое мобильное устройство, с помощью которого другой мошенник оказывается у банкомата, откуда он может снять деньги», — говорит Филип Ганзлик, исполнительный директор ČBA.



Еще одна серьезная угроза, в данном случае не новая, — инвестиционное мошенничество. Электронные мошенники стремятся завоевать доверие своих жертв и впоследствии получить их конфиденциальные банковские данные под предлогом получения выгоды от инвестирования.



В большинстве случаев они получают данные для входа в систему с помощью программы удаленного доступа, которую по их совету жертвы устанавливают на свой компьютер или телефон.



Эксперты советуют никогда не давать подобных запросов и проверять всю информацию в банке.