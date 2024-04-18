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Чешские кибермошенники придумали новый трюк
3 мая 2024
21:00
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За первые три месяца этого года количество кибератак на клиентов банков выросло на одну пятую. В общей сложности было обворовано более 20 000 человек. В прошлом году в это же время их было на три тысячи меньше, о чем свидетельствует информация Чешской банковской ассоциации. В то же время она предупредила, что кибермошенники теперь используют для обмана технологии, позволяющие передавать сведения беспроводным способом.
В первом квартале кибермошенники нанесли ущерб на сумму 357,19 млн чешских крон. И хотя средняя сумма ущерба снизилась по сравнению с прошлым годом, она остается значительной — 17 236 чешских крон на одного клиента.
Жертвам либо успешно взламывали вход в электронный банк, либо неправомерно использовали их кредитные карты. «Речь идет о любом виде взлома — в том числе и о манипуляциях, когда клиент сам вводит или авторизует платеж», — уточнили в ассоциации.
В то же время она предупредила о новых видах мошенничества. Например, сообщения о том, что люди якобы переплатили налог, который подлежит взысканию. Электронные мошенники могут использовать технологию NFC, которая позволяет осуществлять беспроводной обмен данными, а также человеческие манипуляции, чтобы удаленно получить данные платежной карты и использовать их для снятия денег в банкоматах.
Данные можно выудить, если приложить карту
Этому предшествует ряд подозрительных шагов, которые требуют осторожности. Подвергшийся атаке человек получает от банка текстовое сообщение с обновлением банковского приложения или о том, что его счет находится под угрозой. В нем содержится ссылка на загрузку приложения, которое выглядит подлинным, но на самом деле является мошенническим.
После загрузки приложения и заполнения личной и конфиденциальной информации, например PIN-кода карты, звонит мнимый сотрудник банка. У него уже есть вся информация о счете жертвы и доступ к нему. Он сообщает, что счет взломан и что для сохранения денег необходимо привязать к мобильному телефону кредитную карту.
«В этот момент передается сигнал NFC, то есть считываются данные с чипа прикрепленной карты на другое мобильное устройство, с помощью которого другой мошенник оказывается у банкомата, откуда он может снять деньги», — говорит Филип Ганзлик, исполнительный директор ČBA.
Еще одна серьезная угроза, в данном случае не новая, — инвестиционное мошенничество. Электронные мошенники стремятся завоевать доверие своих жертв и впоследствии получить их конфиденциальные банковские данные под предлогом получения выгоды от инвестирования.
В большинстве случаев они получают данные для входа в систему с помощью программы удаленного доступа, которую по их совету жертвы устанавливают на свой компьютер или телефон.
Эксперты советуют никогда не давать подобных запросов и проверять всю информацию в банке.
Жертвам либо успешно взламывали вход в электронный банк, либо неправомерно использовали их кредитные карты. «Речь идет о любом виде взлома — в том числе и о манипуляциях, когда клиент сам вводит или авторизует платеж», — уточнили в ассоциации.
В то же время она предупредила о новых видах мошенничества. Например, сообщения о том, что люди якобы переплатили налог, который подлежит взысканию. Электронные мошенники могут использовать технологию NFC, которая позволяет осуществлять беспроводной обмен данными, а также человеческие манипуляции, чтобы удаленно получить данные платежной карты и использовать их для снятия денег в банкоматах.
Данные можно выудить, если приложить карту
Этому предшествует ряд подозрительных шагов, которые требуют осторожности. Подвергшийся атаке человек получает от банка текстовое сообщение с обновлением банковского приложения или о том, что его счет находится под угрозой. В нем содержится ссылка на загрузку приложения, которое выглядит подлинным, но на самом деле является мошенническим.
После загрузки приложения и заполнения личной и конфиденциальной информации, например PIN-кода карты, звонит мнимый сотрудник банка. У него уже есть вся информация о счете жертвы и доступ к нему. Он сообщает, что счет взломан и что для сохранения денег необходимо привязать к мобильному телефону кредитную карту.
«В этот момент передается сигнал NFC, то есть считываются данные с чипа прикрепленной карты на другое мобильное устройство, с помощью которого другой мошенник оказывается у банкомата, откуда он может снять деньги», — говорит Филип Ганзлик, исполнительный директор ČBA.
Еще одна серьезная угроза, в данном случае не новая, — инвестиционное мошенничество. Электронные мошенники стремятся завоевать доверие своих жертв и впоследствии получить их конфиденциальные банковские данные под предлогом получения выгоды от инвестирования.
В большинстве случаев они получают данные для входа в систему с помощью программы удаленного доступа, которую по их совету жертвы устанавливают на свой компьютер или телефон.
Эксперты советуют никогда не давать подобных запросов и проверять всю информацию в банке.
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