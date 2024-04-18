ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ
ИИ не остановить. Эксперт рассказывает, что искусственный интеллект сделает с людьми
4 мая 2024
09:30
455
«Искусственный интеллект постепенно станет лучше человека, пожалуй, абсолютно во всех видах когнитивной деятельности. То есть в тех видах деятельности, которые мы выполняем с помощью головы», — говорит кибернетик, философ и председатель консультативного совета Чешской ассоциации искусственного интеллекта Ян Ромпортл.
«Когда искусственный интеллект войдет в нашу повседневную жизнь, это станет таким же фундаментальным прорывом для человечества, как открытие естественного языка для Homo sapiens. Сравнить его с изобретением печатного станка или парового двигателя было бы преуменьшением. Вот насколько фундаментальным будет ИИ», — говорит кибернетик Ян Ромпортл, глава компании Elin.ai и партнер Deep tech в Presto Ventures.
Прорыв, о котором он говорит, произойдет через 10-15 лет. «Мы действительно увидим очень фундаментальные преобразования вокруг ИИ. Я готов поспорить, что к концу этого десятилетия у нас появится первый прототип того, что мы называем общим ИИ, — небиологической системы, способной достичь любой цели. Это, с одной стороны, многообещающе, с другой — довольно пугающе», — говорит Ромпортл.
Остановить ИИ? Это все равно что остановить интернет
По его словам, остановить текущее развитие или отменить ИИ уже невозможно. «Это было бы на уровне остановки интернета. Это нанесет огромный ущерб всей нашей цивилизации. Я не думаю, что сейчас можно обойтись без ИИ», — поясняет эксперт. По его словам, именно ИИ может помочь решить большинство серьезных проблем, с которыми мы сталкиваемся как человечество — от глобального изменения климата до нехватки энергии, от проблем хранения энергии до риска пандемий.
10-процентный риск краха цивилизации
Наряду с преимуществами и перспективами искусственного интеллекта Ромпортл указывает и на риски, которые могут возникнуть при неправильном использовании узкопрофильного ИИ. «Есть оценки, согласно которым существует примерно 10-процентная вероятность того, что общий ИИ каким-то образом приведет к краху нашей цивилизации в течение следующих 30 лет», — говорит он.
На первый взгляд, это огромный риск, поэтому Ромпортл добавляет, что то же исследование дает такую же вероятность для ситуации, когда человечество будет уничтожено пандемией, вызванной биотехнологиями. «Когда вы складываете все остальные риски, они перевешивают риск искусственного интеллекта. Искусственный интеллект также является нашим единственным инструментом для борьбы с этими другими рисками. Так что мы стоим над пропастью, и мы должны быть в состоянии пересечь ее в ближайшие 20 лет», — говорит Ромпортл.
Он предупреждает, что искусственный интеллект постепенно станет лучше человека, возможно, во всех видах когнитивной деятельности. То есть в таких видах деятельности, которые мы выполняем с помощью головы: восприятие, внимание, память, обучение, мышление, принятие решений и язык.
«В чем мы, люди, будем уникальны и в чем мы не должны ошибиться, так это в человечности. Возможно, даже эмоции скоро будут восприниматься и анализироваться ИИ гораздо лучше, чем человеком», — говорит Ромпортл.
Работать головой? ИИ будет лучше
По его словам, ИИ вскоре принесет большие изменения в сферу занятости. «Похоже, что около 50% всех видов деятельности — речь идет не о профессиях, а об экономически продуктивной деятельности — будут автоматизированы. Если вы работаете головой, то вполне возможно, что большая часть деятельности, которой вы занимаетесь сегодня, будет в той или иной степени автоматизирована. Если вы просто сантехник или плотник, то это пока не совсем возможно», — говорит он. Для кого-то это произойдет через год, для кого-то — через пять лет, но с экономической точки зрения будет просто эффективнее, если эту часть работы будет выполнять машина.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
3 МАЯ 2024
1102
За первые три месяца этого года количество кибератак на клиентов банков выросло на одну пятую. В общей сложности было обворовано более 20 000 человек. В прошлом году в это же время их было на 3 000...
09:30
3 МАЯ 2024
2975
Украине не хватает военных, а министру иностранных дел Дмитрию Кулебе не нравится, сколько боеспособных мужчин находится за границей. Государственные деятели Польши и Литвы уже заявили, что готовы...
19:30
29 АПРЕЛЯ 2024
3638
По словам министра сельского хозяйства Марека Выборныго, Чешская Республика обратится за чрезвычайной финансовой помощью для чешских фруктоводов, в частности, за пакетом помощи, предназначенным для...
14:00
28 АПРЕЛЯ 2024
1379
Чехи больше всего беспокоятся о своем здоровье. Регулярные профилактические осмотры дают им чувство уверенности, но они ими пренебрегают. Беспокойство усиливается с возрастом, больше всего среди...
10:30
28 АПРЕЛЯ 2024
1763
В ЧЕШСКОМ ГОРОДЕ ГРАДЕЦ-КРАЛОВЕ БУДЕТ ПОСТРОЕНО ОДНО ИЗ КРУПНЕЙШИХ ДЕРЕВЯННЫХ ОФИСНЫХ ЗДАНИЙ В ЧЕХИИ
Компания Lesy České republiky заключила контракт на проектирование новой штаб-квартиры в Градце-Кралове с компанией K4 Architects & Engineers (K4 A&E) в сотрудничестве с CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS...
18:00
27 АПРЕЛЯ 2024
1830
Различные формы искусственного интеллекта (ИИ) в той или иной степени используют 40% учеников чешских начальных школ второй ступени. Некоторым чат-боты уже заменяют друзей. Таковы данные...
16:30
23 АПРЕЛЯ 2024
952
Только от крупнейшего медицинского страховщика VZP в прошлом году люди недополучили 45 миллионов крон. Речь идет о десятках тысяч случаев, когда страховые компании безрезультатно пытались вернуть...
21:00
22 АПРЕЛЯ 2024
668
Max предложит базовую и премиум-версию, к которой также можно будет докупить спортивные каналы. Кроме того, людям будут доступны все Олимпийские игры в Париже.
14:20
22 АПРЕЛЯ 2024
759
По данным Государственного института здравоохранения (SZÚ), с начала года в Чехии было зарегистрировано 9 370 случаев коклюша. За последнюю неделю врачи зарегистрировали 1 476 случаев заболевания,...
10:30
22 АПРЕЛЯ 2024
2176
Количество людей, обращающихся в Министерство здравоохранения с жалобами на недоступность медицинской помощи, значительно возросло. Министерство уже получило 23 000 жалоб. В основном проблема...
18:00
21 АПРЕЛЯ 2024
1289
По словам министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана, Чешская Республика будет ежегодно вносить около 480 миллионов крон в рамках миграционного пакта. Заместитель премьер-министра заявил об этом в...
14:00
21 АПРЕЛЯ 2024
1596
Цены на жилье и арендная плата снова начали расти. В первом квартале этого года чешские старые квартиры подорожали на 2%, до 89 552 чешских крон за квадратный метр. Односемейные дома, которые в...
21:00
19 АПРЕЛЯ 2024
1218
Интерес к возобновляемым источникам энергии в Чехии продолжает расти, что отражается и на количестве заявок на получение субсидий. За первые три месяца этого года количество заявок на субсидии для...
16:30
19 АПРЕЛЯ 2024
5472
ЧЕШСКИЕ ВЛАСТИ УЖЕ ПЕРЕШЛИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ. ЗА ПАРУ СЕКУНД ВЫ ПОЛУЧИТЕ ВЫПИСКУ ПО ШТРАФАМ ИЛИ НОМЕР ПАСПОРТА
Заработало новое приложение «Портал гражданина» (Portál občana). Теперь за несколько секунд вы можете получить информацию, ради которой в противном случае пришлось бы брать отгул на полдня.
13:00
18 АПРЕЛЯ 2024
869
Крайней степенью ожирения страдают 150 000 человек в Чешской Республике. Они часто нуждаются в медицинской помощи, но при большом весе, превышающем 200 килограммов, большинство стандартных операций...