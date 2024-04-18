ИИ не остановить. Эксперт рассказывает, что искусственный интеллект сделает с людьми

«Когда искусственный интеллект войдет в нашу повседневную жизнь, это станет таким же фундаментальным прорывом для человечества, как открытие естественного языка для Homo sapiens. Сравнить его с изобретением печатного станка или парового двигателя было бы преуменьшением. Вот насколько фундаментальным будет ИИ», — говорит кибернетик Ян Ромпортл, глава компании Elin.ai и партнер Deep tech в Presto Ventures.





Прорыв, о котором он говорит, произойдет через 10-15 лет. «Мы действительно увидим очень фундаментальные преобразования вокруг ИИ. Я готов поспорить, что к концу этого десятилетия у нас появится первый прототип того, что мы называем общим ИИ, — небиологической системы, способной достичь любой цели. Это, с одной стороны, многообещающе, с другой — довольно пугающе», — говорит Ромпортл.





Остановить ИИ? Это все равно что остановить интернет





По его словам, остановить текущее развитие или отменить ИИ уже невозможно. «Это было бы на уровне остановки интернета. Это нанесет огромный ущерб всей нашей цивилизации. Я не думаю, что сейчас можно обойтись без ИИ», — поясняет эксперт. По его словам, именно ИИ может помочь решить большинство серьезных проблем, с которыми мы сталкиваемся как человечество — от глобального изменения климата до нехватки энергии, от проблем хранения энергии до риска пандемий.





10-процентный риск краха цивилизации





Наряду с преимуществами и перспективами искусственного интеллекта Ромпортл указывает и на риски, которые могут возникнуть при неправильном использовании узкопрофильного ИИ. «Есть оценки, согласно которым существует примерно 10-процентная вероятность того, что общий ИИ каким-то образом приведет к краху нашей цивилизации в течение следующих 30 лет», — говорит он.





На первый взгляд, это огромный риск, поэтому Ромпортл добавляет, что то же исследование дает такую же вероятность для ситуации, когда человечество будет уничтожено пандемией, вызванной биотехнологиями. «Когда вы складываете все остальные риски, они перевешивают риск искусственного интеллекта. Искусственный интеллект также является нашим единственным инструментом для борьбы с этими другими рисками. Так что мы стоим над пропастью, и мы должны быть в состоянии пересечь ее в ближайшие 20 лет», — говорит Ромпортл.





Он предупреждает, что искусственный интеллект постепенно станет лучше человека, возможно, во всех видах когнитивной деятельности. То есть в таких видах деятельности, которые мы выполняем с помощью головы: восприятие, внимание, память, обучение, мышление, принятие решений и язык.





«В чем мы, люди, будем уникальны и в чем мы не должны ошибиться, так это в человечности. Возможно, даже эмоции скоро будут восприниматься и анализироваться ИИ гораздо лучше, чем человеком», — говорит Ромпортл.





Работать головой? ИИ будет лучше





По его словам, ИИ вскоре принесет большие изменения в сферу занятости. «Похоже, что около 50% всех видов деятельности — речь идет не о профессиях, а об экономически продуктивной деятельности — будут автоматизированы. Если вы работаете головой, то вполне возможно, что большая часть деятельности, которой вы занимаетесь сегодня, будет в той или иной степени автоматизирована. Если вы просто сантехник или плотник, то это пока не совсем возможно», — говорит он. Для кого-то это произойдет через год, для кого-то — через пять лет, но с экономической точки зрения будет просто эффективнее, если эту часть работы будет выполнять машина.