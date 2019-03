Куда пойти в выходные 23 и 24 марта в Праге

Если вы еще не решили чем займетесь в эти выходные, то наша традиционная подборка вам в помощь. Желаем вам хороших выходных!

Кинофестиваль Febiofest

В Праге стартовал 26-й Международный кинофестиваль Прага – Febiofest, который в этом году представит более 150 лучших зарубежных и чешских фильмов в 16 номинациях. Главные площадки – это лучшие пражские кинотеатры: CineStar Andel, CineStar Cerny Most, NFA Ponrepo и кинотеатр Городской библиотеки. Неотъемлемая часть фестиваля, конечно, известные гости из мира кинематографии. В этом году главной знаменитостью на фестивале будет Билле Аугуст, датский кинорежиссер, лауреат многих престижных кинопремий, в том числе Оскара. Выходные – отличный повод сходить в кино!

Подробная информация

Ярмарка FOR GARDEN

Если вы мечтаете о собственном идеальном саде и хотите видеть его совершенным уголком для созерцания и отдыха, вам необходимо посетить международную ярмарку FOR GARDEN 2019, где в одном месте собрано все для реализации вашей мечты. Как всегда, совместно с FOR GARDEN на территории PVA EXPO PRAHA пройдут ярмарки FOR INTERIOR, FOR HABITAT, DESIGN SHAKER а BYDLENI, NOVE PROJEKTY, SVETLO V ARCHITEKTURE.

Локация: PVA EXPO PRAHA

Адрес: Beranových 667, Praha 9

Время проведения: 10:00 - 17:00

Вход: 100 - 150 крон

Подробная информация

"100 лет чехословацкой кроны"

Выставка под таким названием проходит с 1 февраля по 28 апреля в Императорских конюшнях Пражского Града. Главный ее экспонат – 130-килограммовая монета из чистого золота диаметром более полуметра. Вместе с этим уникальным артефактом в экспозиции представлены драгоценные чехословацкие монеты и бумажные деньги, золотые слитки, медали и оригинальные образцы банкнот работы Альфонса Мухи и Макса Швабинского.

Локация: Císařská konírna

Адрес: Pražský hrad - II. nádvoří, Praha 1

Время проведения: 10:00 – 18:00

Вход: 50 – 100 крон



Jiřičná: ретроспективная выставка

Эва Йиржична является самым известным в мире современным архитектором и дизайнером чешского происхождения. Ретроспектива в центре современного искусства DOX даст полное представление о ее жизни, творчестве и воплощенных в жизнь проектах. Многие из которых, разумеется, реализованы в Чехии. Уверяем вас, вы будете приятно удивлены.

Локация: Centrum současného umění DOX

Адрес: Poupětova 1, Praha 7

Время проведения: 10:00 - 18:00

Вход: 40 - 180 крон

Подробная информация



Экскурсии в зоопарк "Морской мир"

Выходные – отличный повод посетить "Морской мир" на Выставиште, который представляет собой огромную выставочную площадку для демонстрации подводной жизни 360 видов рыб и морских животных. Всего здесь 60 аквариумов общей емкостью 260 тыс. литров. Среди их обитателей – акулы, мурены, черепахи, пираньи, скаты, барракуды, мечехвосты и огромное количество других представителей подводного мира.

Локация: ZOO Mořský svět

Адрес: Výstaviště, Praha 7

Время проведения: 09:00 – 19:00

Вход: бесплатно – 320 крон

Подробная информация

Мультижанровый фестиваль “Žižkovská Noc”

Музыкальный фестиваль “Žižkovská Noc 2019” в самом разгаре. Десятки сцен, сотни музыкантов и 3 дня полные музыки и развлечений. Не пропустите столь значимое музыкальное событие, если в эти выходные вы будете в Праге.

Время проведения: 14:00 - 03:55

Вход: 270 - 600 крон

Выставка Tata Bojs в DOXе

В выходные стоит заглянуть в центр современного искусства DOX, ведь там продлили выставку, посвященную 30-летию Tata Bojs – одной из лучших групп чешского рока. Экспозиция разделена на 10 частей, каждая из которых отражает определенные временные промежутки. В оформление выставки много труда вложил визуальный художник Милан Цайс (Milan Cais), он же один из основателей Tata Bojs.

Локация: Centrum současného umění DOX

Адрес: Poupětova 1, Praha 7

Время проведения: 10:00 - 18:00

Вход: 90 - 180 крон

Подробная информация

Mercedes-Benz Prague Fashion Week

Самое крупное событие в чешском мире моды – это безусловно Mercedes-Benz Prague Fashion Week. И вот вновь оно проходит в Праге: с 22 по 29 марта в торговом доме “Котва”. Не упустите возможность увидеть новинки от чешских и словацких дизайнеров.

Локация: Obchodní dům Kotva

Адрес: Praha 1, nám. Republiky 656/8, 110 00

Время проведения: 00:00 - 23:59

Кормление животных в Пражском зоопарке

Выходные отличное время для того, чтобы пойти в Пражский зоопарк. Тем более, что там продолжается занимательная акция – демонстрационное кормление животных с комментариями работников зоопарка. Животные самые разные, у каждого свой рацион и режим питания. Программа по демонстративному кормлению работает только в выходные и праздничные дни.

Локация: Пражский зоопарк

Адрес: U Trojského zámku 3/120

Время проведения: 10:00 – 15:30

Подробная информация





Выставка реплик коронационных драгоценностей чешского государства

В Муниципальном доме (Obecní dům) на площади Революции выставлены фантастические копии коронационных драгоценностей. Среди них есть даже копия короны святого Вацлава. Поверьте, это стоит видеть! Выставка открылась в начале года и продлится до 31 декабря.

Локация: Муниципальный дом Праги

Адрес: nám. Republiky 5

Время проведения: 10:00 – 19:00

Подробная информация



Выставка ретро-автомобилей в Национальном техническом музее Праги

В Национальном техническом музее продолжает свою работу выставка «1000 миль чехословацких» – воспоминание о легендарной автогонке времен Первой республики. Здесь представлена подборка сохранившихся автомобилей, которые участвовали в гонках 1930-х годов. Тогда в Европе было модно устраивать гоночные соревнования на большие расстояния.

Локация: Национальный Технический музей Праги

Адрес: Kostelní 42, Praha 7

Подробная информация

Кунсткамера Страговского монастыря

В выходные у вас есть прекрасная возможность погрузиться в эпоху Ренессанса времен правления загадочного Рудольфа! Главные артефакты кабинета редкостей: прямо у входа посетители могут полюбоваться коллекциями морских животных, а также насекомых и минералов; между шкафами висят кольчуга с доспехами XII столетия и крестьянское оружие времен гуситских войн; в коридоре – экспозиция, отражающая развитие книжного переплета.

Локация: Strahovský klášter

Адрес: Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1

Время проведения: 09:00 – 17:00

Подробная информация



Экскурсии в пражском аэропорту

Пополнить свои технические знания можно на экскурсии в аэропорту имени Вацлава Гавла. Во время экскурсии можно наблюдать за взлетом и посадкой различных лайнеров, находясь всего в нескольких метрах от взлетно-посадочной полосы; ознакомиться с работой представителей многих интересных специальностей; попасть в помещения, которые обычно скрыты от посторонних глаз. Экскурсии проводятся при любой погоде, необходима предварительная регистрация минимум за 24 часа.

Локация: Letiště Praha

Адрес: K letišti 1073/25, Praha 6

Время проведения: индивидуально

Вход: 110 - 220 крон

Подробная информация

Выставка картин Катарины Гросс

Выходные отличный шанс не упустить возможность увидеть уникальное явление в живописи – монументальную инсталляцию Wunderbild. Немецкая художница Катарина Гросс рисует монументальные полотна, где отражаются эмоции, желания и все первозданные человеческие чувства. Крупномасштабную инсталляцию Wunderbild она подготовила конкретно для Ярмарочного дворца в Праге, так как его интерьер отлично подходит для воплощения замысла.

Локация: Národní galerie v Praze – Veletržní palác

Адрес: Dukelských hrdinů 47, Praha 7

Время проведения: 10:00 - 18:00

Вход: 80 - 150 крон

Подробная информация



Выставка всемирно известной анимационной студии Pixar

В выходные посетите выставку Pixar 30 Years Animation. Это официальная передвижная экспозиция одной из самых известных на планете анимационных студий, которая 30 лет назад начинала как группа энтузиастов. Посетители узнают об истории студии, ознакомятся с подробностями создания анимационного фильма от а до я.

Адрес: Výstaviště Praha, Křižíkův pavilon E, Praha 7

Время проведения: 09:00 - 21:00

Вход: бесплатно – 290 крон

Подробная информация

Вечерние экскурсии в оранжерее Fata Morgana

Хотите ощутить жизнь ночных джунглей? Оранжерея Fata Morgana предоставляет каждому такую возможность. В субботу в 18:00 там стартует вечерняя экскурсия по влажному тропическому лесу. Во всех помещениях этой 130-метровой теплицы, разбитой на три части с разной температурой и влажностью воздуха, максимально воссоздана естественная среда настоящих джунглей. Только во время вечерней прогулки можно услышать кваканье тропических лягушек и насладиться ароматом растений, которые с заходом солнца начинают благоухать более интенсивно.

Локация: Botanická zahrada hl. m. Prahy

Адрес: Trojská 800/196, Praha 7

Вход: бесплатно - 200 крон

Подробная информация





Пражская Матейская ярмарка – 2019

В Праге продолжает работу традиционная и самая крупная передвижная ярмарка развлечений и аттракционов в Чехии – Матейская ярмарка. Обязательные атрибуты – американские горки, дома смеха, тир, карусель, замок ужасов, качели. Каждый год появляются новые и необычные аттракционы из других стран.

Локация: Výstaviště Holešovice

Адрес: 10:00 – 22:00

Время проведения:

Вход: бесплатно - 30 крон

Подробная информация



Наблюдения за космосом в обсерваториях Праги

Если вам нравится смотреть на ночное небо, искать там созвездия, звезды, планеты, то лучше всего для этого посетить пражские обсерватории. Среди планет в данное время лучший объект для наблюдения – это Марс. А еще март – лучшее время для наблюдения за двойными звездами. Не знаете что это?! Скорее идите в обсерваторию.

Локация: Štefánikova hvězdárna

Адрес: Strahovská 205

Время проведения: 11:00 - 21:00

Подробная информация

Выставка протокольных подарков в чешском Сенате

Интересно узнать, что дарят иностранные делегации на встречах чешским чиновникам? Тогда посетите выставку протокольных подарков в верхней палате парламента Чехии.

Локация: Senát Parlamentu ČR

Адрес: Valdštejnské náměstí 4, Praha 1

Время проведения: 10:00 - 16:00

Подробная информация

Фермерский рынок на Кулатяке

Выходные отличный повод посетить известный на всю Прагу фермерский рынок. Самый большой в стране фермерский рынок существует на Vitezne namesti (в народе – Кулатяк) с 2010 года и дает возможность чешским фермерам продать свою продукцию, минуя посредников. Посетители смогут не только приобрести тут качественные сезонные фермерские продукты, но и купить различные зарубежные деликатесы, выпить вина или пива, послушать живую музыку.

Локация: Vítězné náměstí – Kulaťák

Адрес: Vítězné náměstí, Praha 6

Время проведения: 08:00 - 14:00

Вход: бесплатно

Подробная информация