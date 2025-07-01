Внимание: жара повышает риск отравления. Сейчас опасно готовить пищу на гриле

Новости и статьи 1 июля 2025 15:00 423

Высокие температуры создают идеальную среду для быстрого размножения микроорганизмов в продуктах питания, что повышает риск пищевого отравления. Поэтому производители советуют людям при покупке, транспортировке и хранении сырых продуктов, таких как яйца и сырое мясо, держать их отдельно от других продуктов, чтобы избежать возможного заражения. В то же время они рекомендуют соблюдать надлежащие гигиенические условия при приготовлении пищи, так как риск распространения бактерий может быть высоким и при приготовлении блюд на гриле.