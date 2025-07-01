Внимание: жара повышает риск отравления. Сейчас опасно готовить пищу на гриле
1 июля 2025
15:00
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Высокие температуры создают идеальную среду для быстрого размножения микроорганизмов в продуктах питания, что повышает риск пищевого отравления. Поэтому производители советуют людям при покупке, транспортировке и хранении сырых продуктов, таких как яйца и сырое мясо, держать их отдельно от других продуктов, чтобы избежать возможного заражения. В то же время они рекомендуют соблюдать надлежащие гигиенические условия при приготовлении пищи, так как риск распространения бактерий может быть высоким и при приготовлении блюд на гриле.
После жаркого уик-энда Чехию ждут еще несколько знойных дней, которые достигнут своего пика в четверг. Метеорологи прогнозируют температуру до 32 градусов по Цельсию, в среду — до 34. В четверг жара достигнет своего пика в 37 градусов. Возможны грозы.
При походе на рынок или в магазин покупки следует начинать с продуктов, которые не боятся жары, например, с консервов, выпечки, сухих макаронных изделий или хлопьев. Брать товары из холодильных и морозильных камер следует в самом конце.
Если вы перевозите продукты в автомобиле, рекомендуется разместить их так, чтобы они были изолированы от тепла, лучше всего в автомобильном холодильнике, специальных контейнерах или хотя бы в термосумках. Некоторые виды пищи могут испортиться уже через десятки минут при температуре выше 30 градусов по Цельсию.
В тропические дни также важно избегать резких перепадов температуры, например, яйца при переходе от низкой температуры к жаре покрываются влагой, и вода на поверхности создает риск распространения микроорганизмов. Аналогичный риск существует и при появлении сырости на хлебе.
Не стоит забывать о соблюдении надлежащих гигиенических условий при приготовлении пищи или при жарке на гриле. Особенно рискованно хранить мясо в тепле в течение нескольких часов, а затем употреблять его в пищу или охлаждать с опозданием. Если жареное невозможно съесть в течение нескольких часов, его следует сразу после остывания переложить в холодильник.
Проблемы могут возникнуть и в том случае, если жареное мясо, хранившееся в тепле в течение длительного времени, впоследствии замораживается и употребляется в пищу позже, особенно если речь идет о больших кусках, таких как окорок, индейка или целые куры. В этом случае даже дополнительная термическая обработка может не помочь. Некоторые токсины, вызывающие пищевые расстройства, являются термостабильными.
Размножение бактерий также угрожает покупателям мороженого. Частой проблемой является замачивание ложки, которой набирают мороженое, и если вода, в которой промывают ложку, не меняется часто, существует высокий риск размножения бактерий. В целом рекомендуется избегать ларьков с низкой частотой выдачи и отсутствием гигиенических условий.
При поездках в экзотические страны рекомендуется отказаться от кубиков льда в напитках и пить только бутилированную воду, что также относится к чистке зубов.
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