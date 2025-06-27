Анализ рекламных листовок: в этом году чехи в основном сэкономят на продуктах для гриля
27 июня 2025
16:30
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В этом году чехи в основном сэкономят на продуктах для гриля. Например, перцы по сравнению с прошлым годом дешевле почти на треть. Примерно на четверть снизились в цене кабачки и куриные грудки. Об этом свидетельствует анализ рекламных листовок семи крупнейших торговых сетей в Чехии. Из 16 отслеживаемых товаров десять подешевели по сравнению с прошлым годом. Напротив, подорожали говяжьи ребра, говяжьи бургеры и баварские колбаски, причем за ребра придется заплатить на 25% больше. Продукты для гриля в этом году продаются в магазинах со средней скидкой 28%, в прошлом году она составляла 23%.
В то время как в прошлом году в рамках скидочных акций килограмм перца стоил в среднем 69,87 кроны, в этом году он обойдется в 49,05 кроны.
Кабачки подешевели на 26% до 24,90 кроны, а такое же количество куриных грудок — на 24% до 128,23 кроны. Кило говяжьих ребер в этом году подорожало на четверть по сравнению с прошлым годом и стоит в среднем 199 крон. Цена за такое же количество говяжьего бургера выросла на 13% до 248,79 кроны, а цена целого куриного филе — на 12% до 70,61 кроны в среднем.
На 10% больше, чем в прошлом году — 228,40 кроны — вы заплатите за баварские колбасы и на 9% больше, то есть 94,90 кроны, такое же количество куриных окорочков. За макрель отдалите столько же, как и в прошлом году — 194 кроны.
Кабачки подешевели на 26% до 24,90 кроны, а такое же количество куриных грудок — на 24% до 128,23 кроны. Кило говяжьих ребер в этом году подорожало на четверть по сравнению с прошлым годом и стоит в среднем 199 крон. Цена за такое же количество говяжьего бургера выросла на 13% до 248,79 кроны, а цена целого куриного филе — на 12% до 70,61 кроны в среднем.
На 10% больше, чем в прошлом году — 228,40 кроны — вы заплатите за баварские колбасы и на 9% больше, то есть 94,90 кроны, такое же количество куриных окорочков. За макрель отдалите столько же, как и в прошлом году — 194 кроны.
|Товар (1 кг)
|Средняя скидка июнь 2024
|Средняя скидка июнь 2025
|Средняя цена июнь 2024
|Средняя цена июнь 2025
|Разница в цене (Kč)
|Разница в процентах
|Куриное филе
|20%
|25%
|169,68 Kč
|128,23 Kč
|-41,45 Kč
|-24%
|Куриные бёдра
|19%
|18%
|87,44 Kč
|94,90 Kč
|7,46 Kč
|9%
|Курица целая
|32%
|27%
|62,90 Kč
|70,61 Kč
|7,71 Kč
|12%
|Свиной ошейек
|35%
|33%
|139,15 Kč
|117,18 Kč
|-21,97 Kč
|-16%
|Свиная корейка
|25%
|38%
|140,46 Kč
|111,90 Kč
|-28,56 Kč
|-20%
|Говяжий бургер
|16%
|14%
|220,28 Kč
|248,79 Kč
|28,51 Kč
|13%
|Говяжьи рёбра
|12%
|0%
|159,45 Kč
|199,00 Kč
|39,55 Kč
|25%
|Скумбрия
|14%
|20%
|194,23 Kč
|194,00 Kč
|-0,23 Kč
|0%
|Лосось
|0%
|24%
|392,53 Kč
|341,00 Kč
|-51,53 Kč
|-13%
|Сардельки
|15%
|26%
|139,80 Kč
|129,78 Kč
|-10,02 Kč
|-7%
|Баварские колбаски
|25%
|23%
|207,36 Kč
|228,40 Kč
|21,04 Kč
|10%
|Сыр Гермелин
|31%
|45%
|265,90 Kč
|253,24 Kč
|-12,66 Kč
|-5%
|Кабачки
|34%
|50%
|33,65 Kč
|24,90 Kč
|-8,75 Kč
|-26%
|Перец
|29%
|51%
|69,87 Kč
|49,05 Kč
|-20,82 Kč
|-30%
|Картофель
|33%
|34%
|23,57 Kč
|22,36 Kč
|-1,21 Kč
|-5%
|Оливковое масло (1 л)
|23%
|27%
|318,03 Kč
|291,76 Kč
|-26,27 Kč
|-8%
|Итого
|23%
|28%
|2 624,30 Kč
|2 505,10 Kč
|-119,20 Kč
|-5%
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