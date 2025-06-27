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Анализ рекламных листовок: в этом году чехи в основном сэкономят на продуктах для гриля

Новости и статьи
27 июня 2025
16:30
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В этом году чехи в основном сэкономят на продуктах для гриля. Например, перцы по сравнению с прошлым годом дешевле почти на треть. Примерно на четверть снизились в цене кабачки и куриные грудки. Об этом свидетельствует анализ рекламных листовок семи крупнейших торговых сетей в Чехии. Из 16 отслеживаемых товаров десять подешевели по сравнению с прошлым годом. Напротив, подорожали говяжьи ребра, говяжьи бургеры и баварские колбаски, причем за ребра придется заплатить на 25% больше. Продукты для гриля в этом году продаются в магазинах со средней скидкой 28%, в прошлом году она составляла 23%.
В то время как в прошлом году в рамках скидочных акций килограмм перца стоил в среднем 69,87 кроны, в этом году он обойдется в 49,05 кроны.

Кабачки подешевели на 26% до 24,90 кроны, а такое же количество куриных грудок — на 24% до 128,23 кроны.  Кило говяжьих ребер в этом году подорожало на четверть по сравнению с прошлым годом и стоит в среднем 199 крон. Цена за такое же количество говяжьего бургера выросла на 13% до 248,79 кроны, а цена целого куриного филе — на 12% до 70,61 кроны в среднем.

На 10% больше, чем в прошлом году — 228,40 кроны — вы заплатите за баварские колбасы и на 9% больше, то есть 94,90 кроны, такое же количество куриных окорочков. За макрель отдалите столько же, как и в прошлом году — 194 кроны.
Товар (1 кг) Средняя скидка июнь 2024 Средняя скидка июнь 2025 Средняя цена июнь 2024 Средняя цена июнь 2025 Разница в цене (Kč) Разница в процентах
Куриное филе 20% 25% 169,68 Kč 128,23 Kč -41,45 Kč -24%
Куриные бёдра 19% 18% 87,44 Kč 94,90 Kč 7,46 Kč 9%
Курица целая 32% 27% 62,90 Kč 70,61 Kč 7,71 Kč 12%
Свиной ошейек 35% 33% 139,15 Kč 117,18 Kč -21,97 Kč -16%
Свиная корейка 25% 38% 140,46 Kč 111,90 Kč -28,56 Kč -20%
Говяжий бургер 16% 14% 220,28 Kč 248,79 Kč 28,51 Kč 13%
Говяжьи рёбра 12% 0% 159,45 Kč 199,00 Kč 39,55 Kč 25%
Скумбрия 14% 20% 194,23 Kč 194,00 Kč -0,23 Kč 0%
Лосось 0% 24% 392,53 Kč 341,00 Kč -51,53 Kč -13%
Сардельки 15% 26% 139,80 Kč 129,78 Kč -10,02 Kč -7%
Баварские колбаски 25% 23% 207,36 Kč 228,40 Kč 21,04 Kč 10%
Сыр Гермелин 31% 45% 265,90 Kč 253,24 Kč -12,66 Kč -5%
Кабачки 34% 50% 33,65 Kč 24,90 Kč -8,75 Kč -26%
Перец 29% 51% 69,87 Kč 49,05 Kč -20,82 Kč -30%
Картофель 33% 34% 23,57 Kč 22,36 Kč -1,21 Kč -5%
Оливковое масло (1 л) 23% 27% 318,03 Kč 291,76 Kč -26,27 Kč -8%
Итого 23% 28% 2 624,30 Kč 2 505,10 Kč -119,20 Kč -5%
еда отдых продукты
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