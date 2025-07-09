Спор о соевых сосисках продолжается. Чехия предложила ввести в ЕС защищенные названия мясных продуктов
9 июля 2025
18:00
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С идеей защитить названия мясных продуктов вновь выступил министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL). И сразу на общеевропейском уровне. Попытку урегулировать наименование продуктов из мяса и растений поддержали 18 стран — членов Европейского союза.
«Чехия вместе с другими странами призывает Европейскую комиссию представить проект закона о защите названий продуктов животного происхождения и предоставлении им такой же защиты, как молоку и молочным продуктам», — говорится в предложении Министерства сельского хозяйства Чехии.
По мнению сторонников предложения, традиционные названия должны быть оставлены только для продуктов из мяса, поскольку растительные альтернативы могут вводить людей в заблуждение. Защита молочных продуктов действует в странах ЕС с 2023 года. Вместо растительного молока будет использоваться термин «растительный напиток», вместо йогурта — «десерт» и т. п. Теперь сторонники этих правил требуют ввести аналогичные регламенты для мясных продуктов.
«Это защитило бы потребителей от вводящей в заблуждение информации и предотвратило фрагментацию регулирования в Европейском союзе», — заявил заместитель министра сельского хозяйства Мирослав Скрживанек на июньском заседании Совета министров в Люксембурге.
Чехия попыталась в конце прошлого года урегулировать использование традиционных названий мясных продуктов для растительных продуктов. Однако после замечаний министерство сельского хозяйства отказалось от этой идеи. Франция ввела эту меру. Однако она была отклонена высшим административным судом, к вердикту которого присоединился и Европейский суд. По его мнению, такая поправка возможна только в том случае, если государства введут точные юридические определения данных названий.
«Регулирование могло бы стимулировать креативность в растительной промышленности и позволить растительным продуктам создать свою собственную сильную идентичность на рынке», — сказал представитель Продовольственной палаты Чешской Республики Марек Земанек.
Министр во второй раз изменил свое решение по поводу регулирования. В начале этого года в ответ на замечания он снял проект постановления и заверил общественность и производителей, что министерство не намерено вводить защищенные названия.
Замечания поступили от Управления правительства, Торгово-промышленной палаты и Союза торговли и туризма. «Мы не хотим вмешиваться в жизнь людей. Я верю, что потребитель является дееспособным и знает, что покупает», — заключил тогда Выборный.
Прошло пять месяцев, и тема вернулась, причем на общеевропейском форуме. «Цель заключалась в том, чтобы призвать Европейскую комиссию открыть дискуссию по унификации названий продуктов животного происхождения. Было бы целесообразно, чтобы весь Европейский союз подходил к маркировке продуктов одинаково, это пошло бы на пользу торговле и четкому информированию потребителей», — говорит пресс-секретарь министерства Войтех Билый.
Предложение имеет поддержку
Предложение поддержали 18 стран — членов во главе с Францией и Италией, то есть второй и третьей по величине экономиками Союза. К ним присоединились Ирландия, Португалия, Австрия и Испания.
В Чехии введение защищенных наименований имеет как сторонников, так и критиков. Через неделю после июньского заседания Европейского Совета министров коалиция производителей, торговцев, организаций и профессиональных союзов направила Выборному открытое письмо с призывом отказаться от предложения. По их мнению, речь идет не о защите потребителей, а о давлении заинтересованных групп, которое нанесет ущерб инновациям, предпринимательству и понятному людям языку.
«Это прямо противоположно тому, что правительство давно провозгласило своей целью — сокращение ненужной бюрократии, отказ от введения новых излишних правил и обеспечение свободной и справедливой среды для предпринимательства. Опросы, проведенные по всей Европе, неоднократно подтверждают, что подавляющее большинство потребителей без проблем ориентируются в названиях растительных продуктов и блюд, они к ним привыкли», — говорится в письме.
Письмо поддержали, например, Ассоциация отелей и ресторанов Чешской Республики, Союз торговли и туризма Чешской Республики, Чешская ассоциация брендовых продуктов, а также компании Globus и Rohlík.
Введение защищенных названий, напротив, приветствуют Продовольственная палата, Союз переработчиков мяса и Аграрная палата Чешской Республики.
«Цель не в том, чтобы ограничивать, а в том, чтобы защитить потребителей и гарантировать ясность и справедливость на рынке продуктов питания. Намерение состоит в том, чтобы покончить с путаницей на полках, где потребители могут быть введены в заблуждение названиями, не соответствующими реальному составу», — сказала президент Продовольственной палаты Чешской Республики Дана Вечержова.
Кроме того, палата считает, что многие растительные продукты ошибочно обозначены как альтернативы. «Гораздо более точным термином является „имитация“. Настоящие альтернативы должны иметь сопоставимый состав и питательную ценность», — добавил Земанек.
По мнению сторонников предложения, традиционные названия должны быть оставлены только для продуктов из мяса, поскольку растительные альтернативы могут вводить людей в заблуждение. Защита молочных продуктов действует в странах ЕС с 2023 года. Вместо растительного молока будет использоваться термин «растительный напиток», вместо йогурта — «десерт» и т. п. Теперь сторонники этих правил требуют ввести аналогичные регламенты для мясных продуктов.
«Это защитило бы потребителей от вводящей в заблуждение информации и предотвратило фрагментацию регулирования в Европейском союзе», — заявил заместитель министра сельского хозяйства Мирослав Скрживанек на июньском заседании Совета министров в Люксембурге.
Чехия попыталась в конце прошлого года урегулировать использование традиционных названий мясных продуктов для растительных продуктов. Однако после замечаний министерство сельского хозяйства отказалось от этой идеи. Франция ввела эту меру. Однако она была отклонена высшим административным судом, к вердикту которого присоединился и Европейский суд. По его мнению, такая поправка возможна только в том случае, если государства введут точные юридические определения данных названий.
«Регулирование могло бы стимулировать креативность в растительной промышленности и позволить растительным продуктам создать свою собственную сильную идентичность на рынке», — сказал представитель Продовольственной палаты Чешской Республики Марек Земанек.
Министр во второй раз изменил свое решение по поводу регулирования. В начале этого года в ответ на замечания он снял проект постановления и заверил общественность и производителей, что министерство не намерено вводить защищенные названия.
Замечания поступили от Управления правительства, Торгово-промышленной палаты и Союза торговли и туризма. «Мы не хотим вмешиваться в жизнь людей. Я верю, что потребитель является дееспособным и знает, что покупает», — заключил тогда Выборный.
Прошло пять месяцев, и тема вернулась, причем на общеевропейском форуме. «Цель заключалась в том, чтобы призвать Европейскую комиссию открыть дискуссию по унификации названий продуктов животного происхождения. Было бы целесообразно, чтобы весь Европейский союз подходил к маркировке продуктов одинаково, это пошло бы на пользу торговле и четкому информированию потребителей», — говорит пресс-секретарь министерства Войтех Билый.
Предложение имеет поддержку
Предложение поддержали 18 стран — членов во главе с Францией и Италией, то есть второй и третьей по величине экономиками Союза. К ним присоединились Ирландия, Португалия, Австрия и Испания.
В Чехии введение защищенных наименований имеет как сторонников, так и критиков. Через неделю после июньского заседания Европейского Совета министров коалиция производителей, торговцев, организаций и профессиональных союзов направила Выборному открытое письмо с призывом отказаться от предложения. По их мнению, речь идет не о защите потребителей, а о давлении заинтересованных групп, которое нанесет ущерб инновациям, предпринимательству и понятному людям языку.
«Это прямо противоположно тому, что правительство давно провозгласило своей целью — сокращение ненужной бюрократии, отказ от введения новых излишних правил и обеспечение свободной и справедливой среды для предпринимательства. Опросы, проведенные по всей Европе, неоднократно подтверждают, что подавляющее большинство потребителей без проблем ориентируются в названиях растительных продуктов и блюд, они к ним привыкли», — говорится в письме.
Письмо поддержали, например, Ассоциация отелей и ресторанов Чешской Республики, Союз торговли и туризма Чешской Республики, Чешская ассоциация брендовых продуктов, а также компании Globus и Rohlík.
Введение защищенных названий, напротив, приветствуют Продовольственная палата, Союз переработчиков мяса и Аграрная палата Чешской Республики.
«Цель не в том, чтобы ограничивать, а в том, чтобы защитить потребителей и гарантировать ясность и справедливость на рынке продуктов питания. Намерение состоит в том, чтобы покончить с путаницей на полках, где потребители могут быть введены в заблуждение названиями, не соответствующими реальному составу», — сказала президент Продовольственной палаты Чешской Республики Дана Вечержова.
Кроме того, палата считает, что многие растительные продукты ошибочно обозначены как альтернативы. «Гораздо более точным термином является „имитация“. Настоящие альтернативы должны иметь сопоставимый состав и питательную ценность», — добавил Земанек.
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