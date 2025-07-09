Спор о соевых сосисках продолжается. Чехия предложила ввести в ЕС защищенные названия мясных продуктов

Новости и статьи 9 июля 2025 18:00 631

С идеей защитить названия мясных продуктов вновь выступил министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL). И сразу на общеевропейском уровне. Попытку урегулировать наименование продуктов из мяса и растений поддержали 18 стран — членов Европейского союза.