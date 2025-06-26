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Сколько родители потратят на детские лагеря в этом году?
26 июня 2025
08:00
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Более 40% семей планируют отправить детей в летний лагерь или на базу отдыха, почти столько же не планируют такого рода досуг, а 16% еще не определились. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Home Credit среди более чем тысячи респондентов.
По мнению аналитиков, лагеря остаются более доступными для семей с более стабильным материальным положением. До 43% опрошенных ожидают, что в этом году на лагеря для своих детей потратят от 5 000 до 10 000 крон. Меньшую сумму собираются выделить 23% домохозяйств, а 31% готов инвестировать более 10 000 крон.
В лагерь отправляют своих детей преимущественно родители в возрасте от 45 до 53 лет и от 36 до 44 лет, их доля составляет 51 и 47% соответственно. Также семьи с чистым месячным доходом свыше 50 000 крон, семьи из четырех человек, жители Праги и люди с аттестатом о среднем или высшем образовании. Напротив, чаще отказываются от такой возможности молодые родители в возрасте от 27 до 35 лет, семьи из трех человек и женщины, причем данные указывают, что в основном это разведенные матери.
Сбор данных был проведен в мае 2025 года с помощью приложения Instant Research агентства Ipsos на репрезентативной выборке из 1000 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет.
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