«Еще раз: Шарль Азнавур» — балет-спектакль в театре Гиберния

Эта постановка — больше, чем концерт или балет. Это живая история о человеке, чьи песни пережили десятилетия и продолжают волновать миллионы. Спектакль соединяет музыкальную ностальгию с современным танцем и станет событием для всех, кто любит театр , живую эмоцию и хорошую музыку.

Постановщица и хореограф Нарине Петросян переносит на сцену музыку и жизнь Шарля Азнавура, рассказывая о его пути от детства до статуса мировой легенды. Представление состоит из двух актов и длится 2 часа 30 минут с антрактом.



В программе — культовые композиции Two Guitars, La Mama, To My Daughter, Désormais, Can Can, Jezebel, She и другие, воплощенные в пластических номерах, в которых каждый танец передает эмоции, атмосферу эпохи и этапы творческого пути Азнавура.



Когда:

11, 12, 13 июля

Начало в 19:00





Где:

Divadlo Hybernia, Прага





Для кого:

Спектакль рекомендован для зрителей от 8 лет.





Билеты:

Стоимость билетов на сайте — от 35 долларов Стоимость билетов на сайте — от 35 долларов США (около 650 чешских крон). Количество мест ограничено, билеты уже в продаже на официальном сайте театра: hybernia.eu





Не упустите шанс услышать музыку Азнавура — всего три вечера в Праге!