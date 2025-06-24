«Еще раз: Шарль Азнавур» — балет-спектакль в театре Гиберния
24 июня 2025
15:00
333
Этим летом Прага приглашает зрителей на трехдневный праздник музыки и танца: в театре Гиберния с 11 по 13 июля пройдут показы балетного спектакля «Еще раз: Шарль Азнавур» (Ještě jednou: Charles Aznavour). Постановка от Petrossian Theatre — это возможность пережить историю одного из величайших французских шансонье сквозь язык танца.
Эта постановка — больше, чем концерт или балет. Это живая история о человеке, чьи песни пережили десятилетия и продолжают волновать миллионы. Спектакль соединяет музыкальную ностальгию с современным танцем и станет событием для всех, кто любит театр, живую эмоцию и хорошую музыку.
Постановщица и хореограф Нарине Петросян переносит на сцену музыку и жизнь Шарля Азнавура, рассказывая о его пути от детства до статуса мировой легенды. Представление состоит из двух актов и длится 2 часа 30 минут с антрактом.
В программе — культовые композиции Two Guitars, La Mama, To My Daughter, Désormais, Can Can, Jezebel, She и другие, воплощенные в пластических номерах, в которых каждый танец передает эмоции, атмосферу эпохи и этапы творческого пути Азнавура.
Когда:
- 11, 12, 13 июля
- Начало в 19:00
Где:
- Divadlo Hybernia, Прага
Для кого:
- Спектакль рекомендован для зрителей от 8 лет.
Билеты:
Стоимость билетов на сайте — от 35 долларов США (около 650 чешских крон). Количество мест ограничено, билеты уже в продаже на официальном сайте театра: hybernia.eu
Стоимость билетов на сайте — от 35 долларов США (около 650 чешских крон). Количество мест ограничено, билеты уже в продаже на официальном сайте театра: hybernia.eu
Не упустите шанс услышать музыку Азнавура — всего три вечера в Праге!
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
22 ИЮНЯ 2025
855
18:00
20 ИЮНЯ 2025
2731
15:00
20 ИЮНЯ 2025
3229
21:00
18 ИЮНЯ 2025
1807
21:00
17 ИЮНЯ 2025
1939
10:30
17 ИЮНЯ 2025
2202
21:00
16 ИЮНЯ 2025
1630
11:00
15 ИЮНЯ 2025
1609
17:00
14 ИЮНЯ 2025
2361
21:00
13 ИЮНЯ 2025
1502
21:00
12 ИЮНЯ 2025
1642