ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > КУЛЬТУРА

«Еще раз: Шарль Азнавур» — балет-спектакль в театре Гиберния

Новости и статьи
24 июня 2025
15:00
333
Этим летом Прага приглашает зрителей на трехдневный праздник музыки и танца: в театре Гиберния с 11 по 13 июля пройдут показы балетного спектакля «Еще раз: Шарль Азнавур» (Ještě jednou: Charles Aznavour). Постановка от Petrossian Theatre — это возможность пережить историю одного из величайших французских шансонье сквозь язык танца.
Эта постановка — больше, чем концерт или балет. Это живая история о человеке, чьи песни пережили десятилетия и продолжают волновать миллионы. Спектакль соединяет музыкальную ностальгию с современным танцем и станет событием для всех, кто любит театр, живую эмоцию и хорошую музыку.
Постановщица и хореограф Нарине Петросян переносит на сцену музыку и жизнь Шарля Азнавура, рассказывая о его пути от детства до статуса мировой легенды. Представление состоит из двух актов и длится 2 часа 30 минут с антрактом.
В программе — культовые композиции Two Guitars, La Mama, To My Daughter, Désormais, Can Can, Jezebel, She и другие, воплощенные в пластических номерах, в которых каждый танец передает эмоции, атмосферу эпохи и этапы творческого пути Азнавура.

Когда:
  •  11, 12, 13 июля
  •  Начало в 19:00

Где:

Для кого:
  •  Спектакль рекомендован для зрителей от 8 лет.

Билеты:
Стоимость билетов на сайте — от 35 долларов США (около 650 чешских крон). Количество мест ограничено, билеты уже в продаже на официальном сайте театра: hybernia.eu

Не упустите шанс услышать музыку Азнавура — всего три вечера в Праге!
культура музыка театр Прага
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
22 ИЮНЯ 2025
855
ТЕХНОЛОГИИ
В WHATSAPP НАЧНУТ ПОЯВЛЯТЬСЯ РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
18:00
20 ИЮНЯ 2025
2731
ТЕХНОЛОГИИ
ЧЕХИЯ ПЛАНИРУЕТ ПОСТРОИТЬ «ГИГАФАБРИКУ» ДЛЯ ИИ, КОТОРАЯ БУДЕТ РАСПОЛОЖЕНА В ЗБРАСЛАВЕ
15:00
20 ИЮНЯ 2025
3229
ЕДА
ALBERT ПРОДАЕТ ЛИТР СОКА ПО «ДОСТУПНОЙ» ЦЕНЕ 130 КРОН. У СОСЕДЕЙ ОН ПОЧТИ НАПОЛОВИНУ ДЕШЕВЛЕ
21:00
18 ИЮНЯ 2025
1807
ЗДОРОВЬЕ
СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ В ЧЕХИИ: ЧИСЛО ПАЦИЕНТОВ РАСТЕТ РЕКОРДНЫМИ ТЕМПАМИ
18:00
18 ИЮНЯ 2025
2544
ЗДОРОВЬЕ
ГРУППА ЛЮДЕЙ ОТКРЫЛА В ГАВЛИЧКУВ-БРОДЕ НЕЛЕГАЛЬНУЮ СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ КЛИНИКУ. КАК ЛЕЧИТЬ ПАЦИЕНТОВ, ОНИ УЗНАВАЛИ ИЗ ИНТЕРНЕТА
21:00
17 ИЮНЯ 2025
1939
ДОМ И СЕМЬЯ
Я ВАМ НЕ НЯНЬКА. ПОЧЕМУ СОВРЕМЕННЫЕ БАБУШКИ НЕ ХОТЯТ СИДЕТЬ С ВНУКАМИ
10:30
17 ИЮНЯ 2025
2202
ТЕХНОЛОГИИ
ОТЕЛЬ КАК КОНСТРУКТОР. В ЧЕХИИ ПОСТРОЯТ ГИГАНТСКОЕ МОДУЛЬНОЕ ЗДАНИЕ
21:00
16 ИЮНЯ 2025
1630
ТЕХНОЛОГИИ
ПОКОЛЕНИЕ Z И МИЛЛЕНИАЛЫ ИСПОЛЬЗУЮТ CHATGPT В КАЧЕСТВЕ ЖИЗНЕННОГО СОВЕТНИКА
11:00
15 ИЮНЯ 2025
1609
ЗДОРОВЬЕ
СВЯЩЕННИКИ БЕЗ ПРИГЛАШЕНИЯ? С ИЮЛЯ В СЛОВАКИИ ЭТО СТАЛО РЕАЛЬНОСТЬЮ ДАЖЕ В БОЛЬНИЦАХ
17:00
14 ИЮНЯ 2025
2361
ЗДОРОВЬЕ
БЕЛЫЕ ПЛОМБЫ, КОТОРЫЕ ЛЮДИ ДО СИХ ПОР ОПЛАЧИВАЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО, ПОДЕШЕВЕЮТ НА 930 КРОН
21:00
13 ИЮНЯ 2025
1502
ТЕХНОЛОГИИ
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ РАСПОЗНАЕТ ВАШИ ЭМОЦИИ. HUME AI ВЫПУСТИЛ НОВУЮ ГОЛОСОВУЮ МОДЕЛЬ
21:00
12 ИЮНЯ 2025
1642
ЗДОРОВЬЕ
В ЧЕХИИ НЕ ХВАТАЕТ МЕСТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИКОВ
18:00
12 ИЮНЯ 2025
1608
ЗДОРОВЬЕ
ЛИБЕРЦКАЯ БОЛЬНИЦА ПЕРВОЙ В ЧЕХИИ ПОЛУЧИЛА СЕРТИФИКАТ НА 3D-ПЕЧАТЬ ИМПЛАНТАТОВ СУСТАВОВ И КОСТЕЙ
16:30
12 ИЮНЯ 2025
1827
ЗДОРОВЬЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ: ПАЦИЕНТЫ В ЧЕХИИ ТАК ЖЕ ДОВОЛЬНЫ КАЧЕСТВОМ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, КАК И ШВЕЙЦАРЦЫ
16:30
9 ИЮНЯ 2025
3515
КУЛЬТУРА
ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ЗРЕЛИЩЕ. ПРАЖСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ ПОКАЗЫВАЕТ КОСМОС С ПОМОЩЬЮ ЛУЧШИХ ТЕХНОЛОГИЙ В МИРЕ