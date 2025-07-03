Число заболевших чесоткой растет по всей Чехии
3 июля 2025
21:00
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Не только в Праге, но и по всей Чехии в этом году начал распространяться паразит чесоточный клещ, вызывающий кожное заболевание, известное как чесотка. Болезнь проявляется сыпью и зудом.
По данным Государственного института здравоохранения (SZÚ), за ростом заболеваемости стоит ряд причин, таких как более частые поездки в места, где чесотка широко распространена, или ослабление иммунитета населения.
В прошлом году заразился 8 991 человек, похожая ситуация наблюдалась и в 2023 году. В предыдущие годы цифры были в два раза ниже. Статистика этого года показывает, что число заболевших будет больше. С начала года до конца июня в Чехии было зарегистрирован в общей сложности 5 021 случай заболевания.
По данным экспертов, ежегодно в мире чесоткой заражаются от 200 до 300 миллионов человек. Небольшие эпидемии циклически повторяются с интервалом в 15-20 лет. Причин несколько: снижение иммунитета населения, перенаселенность, массовая миграция, рост туризма или снижение бдительности врачей в области эпидемиологической профилактики.
На ухудшение ситуации уже обратили внимание пражские гигиенисты. На конец июня в Праге было зарегистрировано в общей сложности 300 случаев этого заболевания. Если нынешняя тенденция сохранится, можно предположить, что в этом году число людей снова превысит показатели прошлого года.
По данным Пражской гигиенической службы, более быстрое распространение чесотки частично связано с туризмом. Мы можем заразиться ею во время пребывания в отеле в Чехии или за рубежом. В некоторых регионах Италии после пандемии число случаев заболевания выросло на 750%. Исследования указывают в первую очередь на потенциальную значительную угрозу в итальянских регионах Эмилия-Романья и Лацио.
Однако наибольший риск заражения существует в семье, поэтому при появлении паразита в доме необходимо принять строгие меры для предотвращения его дальнейшего распространения.
Возбудителем чесотки является чесоточный клещ, который весь свой жизненный цикл проводит на человеческом теле. Болезнь передается при прямом тесном контакте с больным, а также косвенно через белье или текстиль. Типичным проявлением является сильный зуд, который усиливается ночью и в тепле.
Профилактика — регулярное мытье тела и рук, а также использование собственного полотенца, постельного белья и одежды.
Сыпь лечится специальной мазью, лечение должны пройти и близкие люди инфицированного. Кроме того, необходимо обработать домашнее белье, например, постирать при высокой температуре, прогладить, обработать средством от паразитов или поместить в пластиковый пакет на срок не менее трех дней.
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