Опасная статистика: в Праге растет число заболевших гепатитом А
10 июля 2025
19:30
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Медики предупреждают о резком росте числа заболевших гепатитом А в Праге. За первое полугодие зарегистрировано более 240 случаев так называемой «болезни грязных рук», при этом до конца апреля их было около 70, а за весь прошлый год — 37. Треть заболевших составляют бездомные, около 40 случаев — дети.
По сравнению с предыдущими месяцами наблюдается значительный рост числа случаев, что подтверждает, что речь идет не об отдельном всплеске, а о продолжающейся тенденции к росту заболеваемости. Особенно беспокоит число пострадавших детей.
Среди инфицированных преобладают мужчины, это 70% всех случаев. Примерно треть больных составляют бездомные, поэтому гигиенисты интенсивно сотрудничают с некоммерческими организациями и обеспечивают вакцинацию их клиентов и полевых работников. С начала года было привито 400 человек.
После регистрации случая врачом гигиенисты всегда проводят эпидемиологическое расследование, в ходе которого среди прочего выясняют, где инфицированный мог заразиться, а также выявляют лиц, которые могли инфицироваться от зарегистрированного пациента. Гигиенисты сотрудничают не только с больными, но и с их работодателями или учебными заведениями, а в случае бездомных обращаются в некоммерческие организации и социальный отдел муниципалитета.
Среди инфицированных преобладают мужчины, это 70% всех случаев. Примерно треть больных составляют бездомные, поэтому гигиенисты интенсивно сотрудничают с некоммерческими организациями и обеспечивают вакцинацию их клиентов и полевых работников. С начала года было привито 400 человек.
После регистрации случая врачом гигиенисты всегда проводят эпидемиологическое расследование, в ходе которого среди прочего выясняют, где инфицированный мог заразиться, а также выявляют лиц, которые могли инфицироваться от зарегистрированного пациента. Гигиенисты сотрудничают не только с больными, но и с их работодателями или учебными заведениями, а в случае бездомных обращаются в некоммерческие организации и социальный отдел муниципалитета.
Вирусный гепатит А — это очень заразное заболевание, которое передается в основном через немытые руки, прямой контакт с инфицированным, зараженные продукты или поверхности. Болезнь обычно начинается с симптомов, похожих на грипп: повышенная температура, усталость, потеря аппетита, боли в животе, тошнота или рвота. К типичным проявлениям также относятся темная моча, светлый стул и пожелтение кожи и белков глаз. В то время как у детей болезнь часто протекает в легкой форме, у взрослых она может быть более тяжелой и в редких случаях может привести к печеночной недостаточности.
В настоящее время вакцинация является наиболее эффективной формой защиты. Она широко доступна у врачей общей практики, педиатров, а также в центрах вакцинации. Медицинские страховые компании участвуют в ее финансировании. Вакцина вводится в двух дозах и надежно обеспечивает длительную защиту.
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