Опасная статистика: в Праге растет число заболевших гепатитом А

Новости и статьи 10 июля 2025 19:30 686

Медики предупреждают о резком росте числа заболевших гепатитом А в Праге. За первое полугодие зарегистрировано более 240 случаев так называемой «болезни грязных рук», при этом до конца апреля их было около 70, а за весь прошлый год — 37. Треть заболевших составляют бездомные, около 40 случаев — дети.