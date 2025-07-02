Жуть под землей: в Чехии создают хоррор-игру о вымышленном метро Брно

Новости и статьи 2 июля 2025 18:00 280

В Чехии создается новая видеоигра, действие которой происходит в вымышленном метро Брно. Разработчик под псевдонимом Spytihněv, который ранее привлек внимание видеоигрового сообщества игрой Hrot, действие которой происходит в альтернативной версии Чехословакии, сейчас готовит хоррор-игру под названием Brno Transit. В ней игроки в роли машинистов будут пытаться преодолеть страшные препятствия на пути по вымышленной подземной дороге моравской метрополии. Игра должна выйти в конце этого года.