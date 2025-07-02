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Жуть под землей: в Чехии создают хоррор-игру о вымышленном метро Брно

Новости и статьи
2 июля 2025
18:00
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В Чехии создается новая видеоигра, действие которой происходит в вымышленном метро Брно. Разработчик под псевдонимом Spytihněv, который ранее привлек внимание видеоигрового сообщества игрой Hrot, действие которой происходит в альтернативной версии Чехословакии, сейчас готовит хоррор-игру под названием Brno Transit. В ней игроки в роли машинистов будут пытаться преодолеть страшные препятствия на пути по вымышленной подземной дороге моравской метрополии. Игра должна выйти в конце этого года.
Тематически это будет страшная игра с сюжетом, в которой начинающий машинист перемещается между различными частями Брно. Игроку не стоит ожидать спокойной поездки, поскольку ему придется столкнуться с различными препятствиями и пытаться пережить таинственный ужас, царящий в метро.

«Brno Transit — это сюжетный психологический хоррор о машинисте-стажере, застрявшем в самом затхлом месте метро. Сначала пройдите в приемную на станции Divadlo, чтобы оформить необходимые документы. Не забудьте взять с собой свидетельство о профессиональной пригодности. Для первой поездки запишитесь у диспетчера, которого вы найдете в депо. Остальное само найдет вас. Будьте бдительны и осторожны. Один единственный промах может пробудить нечто плохое», — описывает игру разработчик Spytihněv на платформе Steam.

Игра должна выйти ближе к концу года и будет иметь минималистичную графику, как и некоторые предыдущие проекты автора. Очень положительные отзывы получила также его игра Hrot, выпущенная в 2023 году. Это был шутер, действие которого происходило в 1986 году в Чехословакии, пострадавшей от разрушительного апокалипсиса. Как и Brno Transit, Hrot использовал большую долю гиперболы и юмора. Помимо различных видов  огнестрельного оружия игроки могли сражаться с монстрами с помощью серпа и молота.

Brno Transit — не единственная игра, действие которой происходит в подземном транспорте. В прошлом году, например, независимая команда разработчиков Prague Metro Team представила симулятор пражского метро. Подобную игру под названием Back in Service в 2024 году выпустил на рынок Доминик Войта.
Игры для ПК и консолей Брно
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