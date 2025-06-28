Треть домохозяйств в Чехии состоит из одного человека

Новости и статьи 28 июня 2025 11:00 803

В Чехии постепенно растет число людей, живущих в одиночестве. Если 20 лет назад только четверть чешских домохозяйств состояла из одного человека, то сейчас их почти треть. Одиночками чаще всего являются люди старше 65 лет. Доля многодетных семей сокращается. Домохозяйства становятся меньше.