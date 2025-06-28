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Треть домохозяйств в Чехии состоит из одного человека

Новости и статьи
28 июня 2025
11:00
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В Чехии постепенно растет число людей, живущих в одиночестве. Если 20 лет назад только четверть чешских домохозяйств состояла из одного человека, то сейчас их почти треть. Одиночками чаще всего являются люди старше 65 лет. Доля многодетных семей сокращается. Домохозяйства становятся меньше.
Наибольшая доля таких домохозяйств приходится на возрастную категорию 65+, которая составляет примерно половину от общего количества. Люди в этом возрасте часто вынуждены быть одни из-за смерти партнера.

Две трети женщин, которые в прошлом году проживали одни, были старше 65 лет. Среди одиноких мужчин 31% составляли люди в возрасте 65 лет и старше. В более молодых возрастных категориях мужчины, живущие отдельно, преобладают над женщинами того же возраста.

Роль играет и развод. После распада отношений дети чаще остаются с матерью, а отцы живут самостоятельно. Проявляется также более поздний возраст создания семьи: одни проживают и молодые люди после ухода от родителей, либо по собственному желанию, либо из-за невозможности найти спутника жизни. Часть людей имеют партнера, но живут отдельно.
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