Гигантские куклы из «Игры в кальмара» пугали туристов в центре Праги

Кампанию организовал Netflix в честь выхода финального сезона корейского хита, который с момента премьеры 27 июня бьет рекорды просмотров.



Установка кукол оказалась технически непростой задачей. Каждая из них весит около полутонны. Их доставили в центр города на понтонах, после чего с помощью кранов собрали прямо на воде. Работы заняли два дня.





Хотя фигуры статичны, их внушительный вид над рекой производили слегка тревожное впечатление, особенно на поклонников сериала, хорошо помнящих, какую роль эти куклы играют в одной из самых напряженных сцен.









Пражане и туристы использовали инсталляцию как оригинальный фон для фото видео . Больше всего людей собралось на набережной, на Стрелецком острове и на водных катамаранах, откуда открывался лучший вид на гигантские фигуры.







Прага — лишь одна из точек международной промокампании Netflix. Подобные куклы ранее появились в Сеуле, Берлине, Бангкоке и Риме, вызывая неизменный интерес публики.

Для фанатов сериала подготовлены дополнительные активности. На одном из крупнейших летних музыкальных фестивалей Чехии — Colours of Ostrava, который пройдет в Остраве с 17 по 20 июля, заработает специальная зона, вдохновленная «Игрой в кальмара». Гостям также представят музыкальную программу с участием южнокорейского композитора Чон Джэ Иля, автора саундтрека к сериалу.