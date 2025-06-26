Смена пола будет официально возможна в Чехии без лечения и операции

Новости и статьи 26 июня 2025 16:30 925

В прошлом году Конституционный суд принял решение об отмене спорных положений Гражданского кодекса и удовлетворил жалобу трансгендерного мужчины, который даже без хирургического вмешательства требовал официального изменения пола с женского на мужской. Вердикт вступает в силу с середины этого года.