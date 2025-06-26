Смена пола будет официально возможна в Чехии без лечения и операции
26 июня 2025
16:30
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В прошлом году Конституционный суд принял решение об отмене спорных положений Гражданского кодекса и удовлетворил жалобу трансгендерного мужчины, который даже без хирургического вмешательства требовал официального изменения пола с женского на мужской. Вердикт вступает в силу с середины этого года.
В новой методике министерство указывает, что официальное изменение пола будет возможно для лиц, которым сексолог подтвердит трансгендерность. При этом официальное изменение пола не будет предвосхищать дальнейшие действия и не будет обусловлено продолжением лечения.
Как все будет проходить?
Как только сексолог подтвердит гендерное несоответствие и человек подпишет информированное согласие, он выдаст подтверждение, которое необходимо для регистрационного органа, чтобы тот внес изменение пола в реестр. Диагностика у сексолога обычно занимает от 6 до 12 месяцев, в ней могут участвовать и врачи других специальностей.
После смены пола человек может изменить имя и фамилию, причем не только на нейтральные. Если не сделать заявление, регистрационный орган изменит фамилию в соответствии с новым полом, но в случае, если останется несоответствие имени и уже измененной фамилии, регистрационный орган направит уведомление в суд.
Как все будет проходить?
Как только сексолог подтвердит гендерное несоответствие и человек подпишет информированное согласие, он выдаст подтверждение, которое необходимо для регистрационного органа, чтобы тот внес изменение пола в реестр. Диагностика у сексолога обычно занимает от 6 до 12 месяцев, в ней могут участвовать и врачи других специальностей.
После смены пола человек может изменить имя и фамилию, причем не только на нейтральные. Если не сделать заявление, регистрационный орган изменит фамилию в соответствии с новым полом, но в случае, если останется несоответствие имени и уже измененной фамилии, регистрационный орган направит уведомление в суд.
До сих пор для официального изменения необходимо было пройти операцию, одобренную комиссией Министерства здравоохранения.
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