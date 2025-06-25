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Почему словацкие пациенты массово едут за лекарствами в Чехию

Новости и статьи
25 июня 2025
18:00
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Словакия в последнее время сталкивается с нехваткой определенных лекарств. В некоторых местах ситуация настолько серьезна, что люди вынуждены ездить за рецептурными лекарствами за границу, в том числе в Чехию. Иногда врачи должны менять лечение, поскольку лекарства с действующим веществом, которое они хотели использовать, отсутствуют в аптеках.
Телеканал TV JOJ сообщил, что в Словакии дефицит лекарств уже является не исключением, а правилом. Для пациентов это означает повторные визиты к врачу за другими рецептами, поиск альтернатив за рубежом или даже необходимость перехода на совершенно другое лечение.

Ситуация затрагивает широкий спектр заболеваний — от астмы и аллергии до депрессии. О дефиците сообщают пульмонологи, аллергологи, гастроэнтерологи, ревматологи и психиатры. Например, препарат сульфасалазин, который используется при заболеваниях кишечника и ревматизме и необходим более десяти тысячам пациентов в месяц, часто недоступен, как и основные антидепрессанты.

За перебои в поставках ответственны несколько факторов: проблемы с производством и дистрибуцией, небольшой размер словацкого рынка, ценовая политика, а также реэкспорт более дешевых лекарств в страны, где они продаются дороже. При ограниченных мощностях производители часто отдают предпочтение странам с более высокими ценами на лекарства, а Словакия к ним не относится.

Если существует замена с тем же действующим веществом и упаковкой, пациент может ее получить. Проблема возникает, когда альтернативы нет. Тогда врач должен изменить лечение, что усложняет весь терапевтический процесс. Некоторые лекарства фармацевты могут приготовить прямо в аптеке, но пациент должен снова обратиться к врачу за индивидуальным рецептом.

Многие словаки поэтому отправляются за лекарствами за границу — часто именно в Чехию, где некоторые препараты все еще доступны. Словацкие медицинские страховые компании частично компенсируют покупки за границей, но только до уровня словацких цен. Таким образом, пациенты доплачивают разницу из собственного кармана.

Проблема доступности лекарств не является исключительно словацкой, она касается всей Европы. Однако, по мнению медицинских аналитиков, перебои в поставках часто носят локальный характер и обусловлены в первую очередь национальной ценовой и лекарственной политикой. Словацкое министерство здравоохранения готовит новый указ, который должен улучшить ситуацию.
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