Почему словацкие пациенты массово едут за лекарствами в Чехию

Новости и статьи 25 июня 2025 18:00 1001

Словакия в последнее время сталкивается с нехваткой определенных лекарств. В некоторых местах ситуация настолько серьезна, что люди вынуждены ездить за рецептурными лекарствами за границу, в том числе в Чехию. Иногда врачи должны менять лечение, поскольку лекарства с действующим веществом, которое они хотели использовать, отсутствуют в аптеках.