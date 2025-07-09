Опасения оправдались, Formbook проводит массированные атаки в Чехии

Новости и статьи 9 июля 2025 19:30 1018

Опасения экспертов по безопасности оправдались. Вместо дальнейшего спада наступила новая волна атак, и печально известный Formbook вновь доставляет неприятности местным пользователям. Вернуться на вершину ему помогли новые вредоносные коды, которые нацелены исключительно на компьютеры с операционной системой Windows.