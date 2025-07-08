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Цены на складные смартфоны Samsung в Чехии упали на суммы до 20 000 крон перед премьерой новых моделей
8 июля 2025
19:30
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Складные смартфоны от Samsung по-прежнему остаются одними из лучших на рынке устройств с гибким дисплеем. Однако прошлогодние флагманы — модели Galaxy Z Flip6 и Galaxy Z Fold6 — заметно подешевели. Цены на них упали сразу на 10 000–20 000 крон. Причина очевидна: уже в среду компания Samsung официально представит их преемников — Galaxy Z Flip7 и Galaxy Z Fold7. Пока южнокорейский технологический гигант держит все подробности о новинках в секрете.
Тем временем цены на шестую серию достигли исторического минимума. Если год назад Galaxy Z Flip6 в базовой комплектации стоил от 28 999 крон, а Galaxy Z Fold6 предлагался минимум за 48 999 крон, то сейчас их можно купить значительно дешевле. При выборе версий с увеличенным объемом памяти стоимость могла доходить до 58 499 крон.
По данным сервиса Zboží.cz, обе модели в настоящее время продаются со скидкой более чем в 10 000 крон. Стоимость зависит не только от объема встроенного хранилища, но и от цвета корпуса. Так, Galaxy Z Flip6 в серебристом исполнении сейчас доступен по цене от 18 480 крон, что на 10 500 крон дешевле прошлогоднего старта продаж. Galaxy Z Fold6 в цвете Silver Shadow подешевел еще заметнее: цены начинаются от 29 780 крон, снижение составило почти 20 000 крон.
Две концепции — два подхода
Обе модели шестой серии сохраняют концепцию, заложенную предыдущими поколениями. Линейка Galaxy Z Fold ориентирована на пользователей, которым нужен мощный и многофункциональный гаджет для работы, совмещающий в себе возможности смартфона и планшета. В закрытом состоянии устройство напоминает обычный телефон с внешним дисплеем, а в открытом превращается в компактный планшет с увеличенной рабочей поверхностью.
Galaxy Z Flip6 — это смартфон для тех, кто ценит компактность. Он складывается пополам, уменьшаясь до размеров небольшой коробочки, легко помещается в карман или сумку и избавляет владельца от неудобств, которые создают увеличивающиеся год от года габариты дисплеев современных телефонов. Благодаря складной конструкции можно забыть о смартфоне, торчащем из кармана или мешающем при ходьбе.
Будут ли новые модели принципиально отличаться от своих предшественников, пока неясно. Компания Samsung традиционно сохраняет интригу до последнего момента. Ожидается, что седьмое поколение получит более тонкий, легкий и прочный корпус, а также расширенные функции на базе искусственного интеллекта.
Премьера Galaxy Z Flip7 и Galaxy Z Fold7 состоится в рамках фирменной презентации Samsung Galaxy Unpacked. Это одно из главных ежегодных событий в индустрии мобильных технологий.
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