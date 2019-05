Планы на лето: лучшие музыкальные фестивали Чехии – 2019

Начался сезон опенэйров: по всей стране в ближайшие три месяца пройдут десятки музыкальных мероприятий под открытым небом на любой вкус. Мы отобрали главные из них, куда можно отправиться на все выходные с палаткой или заскочить налегке на один вечер.

United Islands of Prague 2019

На этот раз традиционно бесплатный мультижанровый музыкальный фестиваль, вопреки своему названию, пройдет не на островах, а в районе Карлин. В 2019 году он посвящен тридцатилетию падения железного занавеса и носит подзаголовок British Edition. Уличные художники разрисуют «стену свободы», на фоне которой все желающие смогут сделать селфи.

Локация: Прага, район Карлин

Где: шесть точек от Карлинской площади до Кайзловых садов

Когда: 31 мая с 16:00 до 22:00 и 1 июня с 10:00 до 22:00

Вход: бесплатно

Участники: The Deadnotes (Германия), Saverne (Венгрия), Gustave Tiger (Венгрия), From Our Hands (Словакия), Walter Schnitzelsson (Словакия), Sasha Bool (Украина) и многие другие.

Подробная информация

Votvírák

Самый большой мультижанровый фестиваль в стране, где на разных сценах можно услышать поп, рок и хип-хоп из Чехии и Словакии. Гости могут приехать со своими палатками или арендовать уже установленные.

Локация: аэродром Миловице (45 минут на поезде от Праги)

Когда: 14-16 июня

Вход: от 529 крон за все дни

Участники: Kryštof, Divokej Bil, Horkýže Slíže, Rybičky 48, Mňága a Žďorp, Sto zvířat, Xindl X и многие другие

Подробная информация

Prague Metronome Festival

Пражский музыкальный фестиваль, который каждый год предлагает отличный лайнап, состоится уже в четвертый раз. Не обойдется без специального концерта, посвященного тридцатилетию бархатной революции, — «Голоса свободы». Фестиваль проходит под знаком комфорта: гостям обещают достаточно мест для сидения, скоростной Wi-Fi, большой выбор еды и напитков. Принимается только безналичная оплата.

Локация: Прага, Выставиште

Когда: 21-22 июня

Вход: от 1 290 крон на один день, от 2 190 крон за два дня

Участники: Лиам Галлахер, Kraftwerk, Morcheeba, Primal Scream и прочие

Подробная информация

České hrady

Серию музыкальных фестивалей в чешских крепостях 12-13 июля откроет опенэйр в крепости Точник, а подхватят инициативу Кунетицка-Гора (19-20 июля), Швигов (26-27 июля), Рожмберк-над-Влтавоу (2-3 августа), Вевержи (9-10 августа), Градец-над-Моравици (16-17 августа), Боузов (23-24 августа) и Бездез (30-31 августа). Каждый год на нескольких сценах в живописных местах выступают известные отечественные исполнители, их подборка мало меняется от одного этапа фестиваля к другому.

Фото ceskehrady.cz

Локация: различные крепости Чехии

Когда: с 12 июля по 31 августа

Вход: от 440 крон на один день и от 860 крон на два. Скидка для абонентов оператора O2

Участники: Sto Zvířat, The Agony, Michal Hrůza, Arakain a Lucie Bílá, Anna K., Rybičky 48, Jelen, Aneta Langerová, Kryštof и другие

Подробная информация

Rock for People

На пяти сценах выступит множество групп, которые, как следует из названия, играют рок, а это очень широкое понятие. Имена хедлайнеров впечатляют. Кроме музыки гостей ждут автограф-сессии, экшен-зона для любителей экстремального спорта, чиллаут и утренняя йога для тех, кому необходимо расслабиться, самая тихая в мире дискотека в наушниках, возможность поставить собственную палатку или разместиться в палаточном отеле.

Локация: аэродром в городе Градец-Кралове

Когда: 4-6 июля

Вход: от 1 290 крон на день, от 2 190 крон на три дня

Участники: Bring me the Horizon, Franz Ferdinand, Manic Street Preachers, Kodaline, In Flamse и многие другие

Подробная информация

Mighty Sounds

Фестиваль для любителей панка и панк-рока, рок-н-ролла, хардкора, регги, ска, рокабилли и инди-рока. 80% коллективов приедут из-за границы. Довольно широко представлены российские группы, включая «Пурген» и «Тараканов».

Локация: аэродром Čápův dvůr у города Табор

Когда: 12-14 июля

Вход: от 1 700 крон

Участники: Dubioza Kolektiv, Turbonegro, While She Sleeps, Cockney Rejects, Deez Nuts, H2O и другие

Подробная информация

Colours of Ostrava

Пожалуй, главный фестиваль чешского лета проходит в «стальном сердце Чехии» — на территории бывшей промышленной зоны Витковице, объявленной объектом национального индустриального наследия. Обещают сразу 21 сцену — как под открытым небом, так и в помещениях, и богатую сопроводительную программу: театральные и кинопоказы, воркшопы, дискуссии, концерты, представления и творческие занятия для детей.

Фото colours.cz

Локация: Острава, Dolní Vítkovice

Когда: 17-20 июля

Вход: 1 990 крон на день, 2 790 крон на четыре дня

Участники: Florence + The Machine, The Cure, ZAZ, Mogwai, Lewis Capaldi, MØ, Years & Years и другие

Подробная информация

Benátská!

«Фестиваль хорошего настроения» от радио Impuls c явным налетом ностальгии: среди хедлайнеров значатся шведская группа Europe (главный хит — «The Final Countdown») и Карел Готт, отмечающий в эти дни 80-летие. Ранее поступала информация, что врачи запретили «чешскому соловью» выступать, но на сайте его имя пока не убрано из списка участников.

Локация: Либерец, южный пригород у скоростного шоссе R35

Когда: 25-28 июля

Вход: от 770 крон на один день, 1 590 крон на все дни

Участники: Europe (Швеция), Karel Gott, Richard Müller & Band, Chinaski, Čechomor, No Name, Marek Ztracený, Michal Hrůza & Kapela Hrůzy, Lenny, Ben Cristovao, Harlej, Alkehol, Doctor P.P., Walda Gang, Traktor и другие

Подробная информация

Sázavafest

Мультикультурный и мультижанровый фестиваль состоится на реке Сазава, на полпути между Прагой и Брно, в 19-й раз. Среди участников — чешские рок- и поп-музыканты.

Локация: лесопарк у замка Светла-над-Сазавоу

Когда: 25-27 июля

Вход: 1 790 крон на все дни

Участники: Kryštof, Jelen, Rybičky 48, Marek Ztracený, Divokej Bill, Tři sestry и другие

Подробная информация

Hip Hop Kemp

Самый большой хип-хоп-фестиваль в Центральной и Восточной Европе отмечает в этом году свой 17-й юбилей. Организаторы подчеркивают, что он несколько раз подряд попадал в топ-50 лучших фестивалей мира по версии CNN. Каждый год сюда съезжается более 20 тысяч любителей рэпа и хип-хопа.

Локация: аэродром города Градец-Кралове

Когда: 15-17 августа

Вход: от 1 800 крон

Участники: Tech N9ne, Earthgang, Hocus Pocus, Kontrafakt, Mix Master Mike, Token и другие

Подробная информация

В Праге в июле-сентябре Hitrádio City, вероятно, снова организует совместно с администрацией чешской столицы серию опенэйров в парках — городских пикников. В прошлом году они состоялись в Стромовке, Парукржке, Ригровых и Гавличковых садах и на Карлинской площади и кроме выступления известных чешских музыкантов предполагали развлечения на открытом воздухе для взрослых и детей: настольные игры, фрисби и так далее. Тогда пикники были анонсированы на сайте радиостанции в начале июля.

Кстати, почти у всех перечисленных фестивалей в дополнение к сайтам есть собственные мобильные приложения, в которых удобно отслеживать программу и искать практическую информацию.